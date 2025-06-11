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لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
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مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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هل أصبحت الرياضة لعبة سياسية؟
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عرب بوينت بودكاست
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09:03 GMT
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هل يقدم الغرب تنازلات خلال المفاوضات النووية مع إيران؟
09:31 GMT
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كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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https://sarabic.ae/20250611/دراسة-تربط-بين-نظافة-الفم-ومرض-باركنسون-القاتل-1101549013.html
دراسة تربط بين نظافة الفم ومرض باركنسون القاتل
دراسة تربط بين نظافة الفم ومرض باركنسون القاتل
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة أن التغيرات في البكتيريا الموجودة في الفم والأمعاء قد تشكل مؤشرا مبكرا على تفاقم الأعراض الإدراكية لدى مرضى باركنسون مثل ضعف الذاكرة والقدرة... 11.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-11T08:51+0000
2025-06-11T08:51+0000
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واعتمد الباحثون من كلية كينغز لندن، على الذكاء الاصطناعي لتحليل عينات من اللعاب والبراز لأشخاص مصابين بمرض باركنسون يعانون ضعفا إدراكيا خفيفا أو خرفا، مقارنة بأفراد أصحاء، حسب وسائل إعلام غربية.وبينت النتائج وجود نسب أعلى من البكتيريا الضارة في أمعاء المرضى ذوي التدهور الإدراكي الكبير، بحسب الدراسة.وأشار فريق البحث إلى أن بعض هذه البكتيريا تفرز سموما تلحق الضرر بأنسجة الأمعاء وتحفز الالتهابات، ما قد ينعكس سلبا على صحة الدماغ.ويرى الباحثون أن هذه السموم قد تستخدم لاحقا كمؤشرات حيوية لتحديد المرضى المعرضين لخطر أكبر بالإصابة بالخرف.وتقترح الدراسة أن الحفاظ على صحة الفم والأمعاء من خلال العناية الفموية المنتظمة والنظام الغذائي المتوازن، الذي قد يسهم في تحسين إدارة المرض، وربما إبطاء التدهور العصبي المصاحب له.ومرض باركنسون هو اضطراب عصبي يصيب كبار السن ويؤدي إلى فقدان خلايا دماغية مسؤولة عن إنتاج مادة كيميائية تتحكم في الحركة والتوازن والمزاج.وتشمل أعراضه الشائعة الرعشة البطء في الحركة وتيبّس العضلات وصعوبات في التوازن، إضافة إلى أعراض غير حركية مثل اضطرابات النوم والاكتئاب ومشاكل الجهاز الهضمي.
https://sarabic.ae/20210401/عصير-الشمندر-يدهش-العلماء-لتعديله-بكتريا-الفم-التي-تؤثر-على-الضغط-والمخ-1048540365.html
https://sarabic.ae/20250420/دراسة-جديدة-تبشر-بنتائج-واعدة-للوقاية-من-الخرف-1099726402.html
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منوعات, الصحة, أخبار العالم الآن, بريطانيا
منوعات, الصحة, أخبار العالم الآن, بريطانيا

دراسة تربط بين نظافة الفم ومرض باركنسون القاتل

08:51 GMT 11.06.2025
© Getty Images / Gallo Images / Contributorسيدة مصابة بمرض باركنسون
سيدة مصابة بمرض باركنسون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2025
© Getty Images / Gallo Images / Contributor
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كشفت دراسة جديدة أن التغيرات في البكتيريا الموجودة في الفم والأمعاء قد تشكل مؤشرا مبكرا على تفاقم الأعراض الإدراكية لدى مرضى باركنسون مثل ضعف الذاكرة والقدرة على التعلم.
واعتمد الباحثون من كلية كينغز لندن، على الذكاء الاصطناعي لتحليل عينات من اللعاب والبراز لأشخاص مصابين بمرض باركنسون يعانون ضعفا إدراكيا خفيفا أو خرفا، مقارنة بأفراد أصحاء، حسب وسائل إعلام غربية.
الشمندر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2021
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عصير الشمندر يدهش العلماء لتعديله بكتريا الفم التي تؤثر على الضغط والمخ
1 أبريل 2021, 11:58 GMT
وبينت النتائج وجود نسب أعلى من البكتيريا الضارة في أمعاء المرضى ذوي التدهور الإدراكي الكبير، بحسب الدراسة.
وأشار فريق البحث إلى أن بعض هذه البكتيريا تفرز سموما تلحق الضرر بأنسجة الأمعاء وتحفز الالتهابات، ما قد ينعكس سلبا على صحة الدماغ.
ويرى الباحثون أن هذه السموم قد تستخدم لاحقا كمؤشرات حيوية لتحديد المرضى المعرضين لخطر أكبر بالإصابة بالخرف.
مرض الزهايمر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
مجتمع
دراسة جديدة تبشر بنتائج واعدة للوقاية من الخرف
20 أبريل, 14:46 GMT
وتقترح الدراسة أن الحفاظ على صحة الفم والأمعاء من خلال العناية الفموية المنتظمة والنظام الغذائي المتوازن، الذي قد يسهم في تحسين إدارة المرض، وربما إبطاء التدهور العصبي المصاحب له.
ومرض باركنسون هو اضطراب عصبي يصيب كبار السن ويؤدي إلى فقدان خلايا دماغية مسؤولة عن إنتاج مادة كيميائية تتحكم في الحركة والتوازن والمزاج.
وتشمل أعراضه الشائعة الرعشة البطء في الحركة وتيبّس العضلات وصعوبات في التوازن، إضافة إلى أعراض غير حركية مثل اضطرابات النوم والاكتئاب ومشاكل الجهاز الهضمي.
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