https://sarabic.ae/20250611/سياسيون-من-الحزب-الاشتراكي-الديمقراطي-الألماني-يدعون-إلى-بدء-محادثات-مع-روسيا-1101545884.html

سياسيون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني يدعون إلى بدء محادثات مع روسيا

سياسيون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني يدعون إلى بدء محادثات مع روسيا

سبوتنيك عربي

دعا عدد من السياسيين البارزين في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، إلى بدء محادثات مع روسيا، والتخلي عن خطط نشر الصواريخ الأمريكية على الأراضي الألمانية. 11.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-11T07:37+0000

2025-06-11T07:37+0000

2025-06-11T07:37+0000

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وجاء في وثيقة بعنوان "تأمين السلام في أوروبا من خلال القدرة الدفاعية والسيطرة على الأسلحة والتفاهم المتبادل"، طالب العديد من الاشتراكيين الديمقراطيين البارزين "بتغيير فوري في السياسة الخارجية والأمنية الألمانية، وإجراء محادثات مع روسيا كبديل لإعادة تسليح الجيش الألماني".وذكرت مجلة "شتيرن"، نقلاً عن نص الوثيقة، التي وقّعها عدد من سياسيي الحزب الألماني: "دعم أوكرانيا في مطالبها القانونية في مجال القانون الدولي يجب أن يرتبط بالمصالح المشروعة لجميع (الدول) في أوروبا في الأمن والاستقرار. وعلى هذا الأساس، من الضروري بذل جهد بالغ الصعوبة لاستئناف الحوار مع روسيا بعد وقف إطلاق النار".وتشمل المطالب الأخرى الواردة في الوثيقة ما يلي: العودة التدريجية إلى تطبيع العلاقات والتعاون مع روسيا، مع مراعاة احتياجات دول الجنوب العالمي، التخلي عن خطط نشر صواريخ أمريكية جديدة متوسطة المدى في ألمانيا، إعادة النظر في الزيادة المخطط لها في الإنفاق الدفاعي إلى 3.5 أو 5% من الناتج المحلي الإجمالي.ووقّع الوثيقة العشرات من أبرز الشخصيات الاشتراكية الديمقراطية، معظمهم، وإن لم يكن جميعهم، من اليسار. من بينهم رئيس الكتلة البرلمانية السابق رولف موتزينيش، وخبير السياسة الخارجية رالف شتيغنر، وزعيم الحزب السابق نوربرت فالتر بورجانس، بالإضافة إلى أعضاء آخرين في الـ"بوندستاغ"، ومسؤولين منتخبين، ووزير المالية الاتحادي السابق هانز آيشل.بسبب تصريحات ميرتس.. الدوما الروسي يوجه رسالة لرئيس البرلمان الألماني"الناتو": الحلف بحاجة إلى زيادة قدراته الجوية والصاروخية 400 %

https://sarabic.ae/20250607/رئيس-مجلس-الدوما-خطط-إنتاج-الصواريخ-في-أوكرانيا-تجر-ألمانيا-إلى-صراع-مع-روسيا-1101408433.html

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