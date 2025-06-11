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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250611/ميدينسكي-من-المستحيل-خوض-حرب-طويلة-مع-روسيا-1101544618.html
ميدينسكي: من المستحيل خوض حرب طويلة مع روسيا
ميدينسكي: من المستحيل خوض حرب طويلة مع روسيا
سبوتنيك عربي
أكد فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، أنه من المستحيل خوض حرب طويلة مع روسيا، مستشهدًا بحرب الشمال مع السويد كمثال. 11.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-11T06:33+0000
2025-06-11T06:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ميدينسكي، في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، بعد الجولة الأخيرة من المفاوضات الروسية الأوكرانية في مدينة إسطنبول التركية: "من المستحيل خوض حرب طويلة مع روسيا"، مستشهدًا بحرب الشمال، التي استمرت 21 عامًا مع السويد، في القرن 18، كدليل على انتصار روسيا في المعارك الطويلة.وأشار إلى أن عدم تقديم التنازلات من جانب كييف لن يؤدي إلا إلى خسائر إقليمية أكبر.وأكد: "هذا الصراع، للأسف، يعمّق خلافاتنا، ولذلك نريد إنهائه في أقرب وقت ممكن".وعقدت يوم الاثنين الماضي، الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في تركيا، واستمر الاجتماع لأكثر من ساعة في قصر "سيراجان" بإسطنبول، وتبادل الطرفان خلاله مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع.وطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات فلاديمير ميدينسكي، يوم الأربعاء الماضي، تقريرًا حول نتائج الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية، التي جرت في إسطنبول.وفي السياق ذاته، أشار ميدينسكي إلى أن "كييف أكدت موقفها في مفاوضات إسطنبول، بالبدء بوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا واستخدامه للتحضير للقمة"، مؤكدًا أن روسيا دعت خلال المفاوضات إلى التركيز على صياغة شروط سلام وليس مجرد هدنة.ميدينسكي: تجميد الصراع في أوكرانيا سيؤدي إلى حرب نوويةميدينسكي: شروط السلام عام 2022 كانت أكثر ليونة لأوكرانيا من التي تعرضها روسيا اليوم
https://sarabic.ae/20250610/الخارجية-الأمريكية-واشنطن-تواصل-اتصالاتها-مع-روسيا-وأوكرانيا-للوصول-لتسوية-سلمية-1101537098.html
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ميدينسكي: من المستحيل خوض حرب طويلة مع روسيا

06:33 GMT 11.06.2025
© Sputnik . Aleksey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورعلم روسيا في الكرملين
علم روسيا في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2025
© Sputnik . Aleksey Kudenko
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أكد فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، أنه من المستحيل خوض حرب طويلة مع روسيا، مستشهدًا بحرب الشمال مع السويد كمثال.
وقال ميدينسكي، في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، بعد الجولة الأخيرة من المفاوضات الروسية الأوكرانية في مدينة إسطنبول التركية: "من المستحيل خوض حرب طويلة مع روسيا"، مستشهدًا بحرب الشمال، التي استمرت 21 عامًا مع السويد، في القرن 18، كدليل على انتصار روسيا في المعارك الطويلة.

وتابع: "نريد السلام... لكن إذا استمرت أوكرانيا في الاسترشاد بالمصالح الوطنية للدول الأخرى، فسنُجبر ببساطة على الرد".

وأشار إلى أن عدم تقديم التنازلات من جانب كييف لن يؤدي إلا إلى خسائر إقليمية أكبر.

وأشار إلى أن الغرب يظنّ خطأ أن الصراع بين روسيا وأوكرانيا، أشبه بحرب بين دول ذات ثقافات مختلفة، لكنه في الواقع "صراع أخوي".

وأكد: "هذا الصراع، للأسف، يعمّق خلافاتنا، ولذلك نريد إنهائه في أقرب وقت ممكن".
وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2025
الخارجية الأمريكية: واشنطن تواصل اتصالاتها مع روسيا وأوكرانيا للوصول لتسوية سلمية
أمس, 20:11 GMT
وعقدت يوم الاثنين الماضي، الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في تركيا، واستمر الاجتماع لأكثر من ساعة في قصر "سيراجان" بإسطنبول، وتبادل الطرفان خلاله مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع.
وطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات فلاديمير ميدينسكي، يوم الأربعاء الماضي، تقريرًا حول نتائج الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية، التي جرت في إسطنبول.
وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية عبر تقنية الفيديو: "سأطلب من فلاديمير روستيسلافوفيتش ميدينسكي، مشاركة نتائج زيارته ومفاوضاته في إسطنبول".
وفي السياق ذاته، أشار ميدينسكي إلى أن "كييف أكدت موقفها في مفاوضات إسطنبول، بالبدء بوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا واستخدامه للتحضير للقمة"، مؤكدًا أن روسيا دعت خلال المفاوضات إلى التركيز على صياغة شروط سلام وليس مجرد هدنة.
ميدينسكي: تجميد الصراع في أوكرانيا سيؤدي إلى حرب نووية
ميدينسكي: شروط السلام عام 2022 كانت أكثر ليونة لأوكرانيا من التي تعرضها روسيا اليوم
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