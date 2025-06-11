https://sarabic.ae/20250611/ميدينسكي-من-المستحيل-خوض-حرب-طويلة-مع-روسيا-1101544618.html
ميدينسكي: من المستحيل خوض حرب طويلة مع روسيا
ميدينسكي: من المستحيل خوض حرب طويلة مع روسيا
سبوتنيك عربي
أكد فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، أنه من المستحيل خوض حرب طويلة مع روسيا، مستشهدًا بحرب الشمال مع السويد كمثال. 11.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-11T06:33+0000
2025-06-11T06:33+0000
2025-06-11T06:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/03/1048264510_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_86b1973e4f20a4dd6014b054f3eeab39.jpg
وقال ميدينسكي، في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، بعد الجولة الأخيرة من المفاوضات الروسية الأوكرانية في مدينة إسطنبول التركية: "من المستحيل خوض حرب طويلة مع روسيا"، مستشهدًا بحرب الشمال، التي استمرت 21 عامًا مع السويد، في القرن 18، كدليل على انتصار روسيا في المعارك الطويلة.وأشار إلى أن عدم تقديم التنازلات من جانب كييف لن يؤدي إلا إلى خسائر إقليمية أكبر.وأكد: "هذا الصراع، للأسف، يعمّق خلافاتنا، ولذلك نريد إنهائه في أقرب وقت ممكن".وعقدت يوم الاثنين الماضي، الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في تركيا، واستمر الاجتماع لأكثر من ساعة في قصر "سيراجان" بإسطنبول، وتبادل الطرفان خلاله مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع.وطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات فلاديمير ميدينسكي، يوم الأربعاء الماضي، تقريرًا حول نتائج الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية، التي جرت في إسطنبول.وفي السياق ذاته، أشار ميدينسكي إلى أن "كييف أكدت موقفها في مفاوضات إسطنبول، بالبدء بوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا واستخدامه للتحضير للقمة"، مؤكدًا أن روسيا دعت خلال المفاوضات إلى التركيز على صياغة شروط سلام وليس مجرد هدنة.ميدينسكي: تجميد الصراع في أوكرانيا سيؤدي إلى حرب نوويةميدينسكي: شروط السلام عام 2022 كانت أكثر ليونة لأوكرانيا من التي تعرضها روسيا اليوم
https://sarabic.ae/20250610/الخارجية-الأمريكية-واشنطن-تواصل-اتصالاتها-مع-روسيا-وأوكرانيا-للوصول-لتسوية-سلمية-1101537098.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/03/1048264510_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1ddf5e6362941f7b4a7d98a5d7c19124.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
ميدينسكي: من المستحيل خوض حرب طويلة مع روسيا
أكد فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، أنه من المستحيل خوض حرب طويلة مع روسيا، مستشهدًا بحرب الشمال مع السويد كمثال.
وقال ميدينسكي، في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، بعد الجولة الأخيرة من المفاوضات الروسية الأوكرانية في مدينة إسطنبول التركية: "من المستحيل خوض حرب طويلة مع روسيا"، مستشهدًا بحرب الشمال، التي استمرت 21 عامًا مع السويد، في القرن 18، كدليل على انتصار روسيا في المعارك الطويلة.
وتابع: "نريد السلام... لكن إذا استمرت أوكرانيا في الاسترشاد بالمصالح الوطنية للدول الأخرى، فسنُجبر ببساطة على الرد".
وأشار إلى أن عدم تقديم التنازلات من جانب كييف لن يؤدي إلا إلى خسائر إقليمية أكبر.
وأشار إلى أن الغرب يظنّ خطأ أن الصراع بين روسيا وأوكرانيا، أشبه بحرب بين دول ذات ثقافات مختلفة، لكنه في الواقع "صراع أخوي".
وأكد: "هذا الصراع، للأسف، يعمّق خلافاتنا، ولذلك نريد إنهائه في أقرب وقت ممكن".
وعقدت يوم الاثنين الماضي، الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في تركيا، واستمر الاجتماع لأكثر من ساعة في قصر "سيراجان" بإسطنبول، وتبادل الطرفان خلاله مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع.
وطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات فلاديمير ميدينسكي، يوم الأربعاء الماضي، تقريرًا حول نتائج الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية، التي جرت في إسطنبول.
وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية عبر تقنية الفيديو: "سأطلب من فلاديمير روستيسلافوفيتش ميدينسكي، مشاركة نتائج زيارته ومفاوضاته في إسطنبول".
وفي السياق ذاته، أشار ميدينسكي إلى أن "كييف أكدت موقفها في مفاوضات إسطنبول، بالبدء بوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا واستخدامه للتحضير للقمة"، مؤكدًا أن روسيا دعت خلال المفاوضات إلى التركيز على صياغة شروط سلام وليس مجرد هدنة.