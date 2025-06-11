https://sarabic.ae/20250611/ميدينسكي-من-المستحيل-خوض-حرب-طويلة-مع-روسيا-1101544618.html

ميدينسكي: من المستحيل خوض حرب طويلة مع روسيا

ميدينسكي: من المستحيل خوض حرب طويلة مع روسيا

سبوتنيك عربي

أكد فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، أنه من المستحيل خوض حرب طويلة مع روسيا، مستشهدًا بحرب الشمال مع السويد كمثال. 11.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-11T06:33+0000

2025-06-11T06:33+0000

2025-06-11T06:33+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال ميدينسكي، في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، بعد الجولة الأخيرة من المفاوضات الروسية الأوكرانية في مدينة إسطنبول التركية: "من المستحيل خوض حرب طويلة مع روسيا"، مستشهدًا بحرب الشمال، التي استمرت 21 عامًا مع السويد، في القرن 18، كدليل على انتصار روسيا في المعارك الطويلة.وأشار إلى أن عدم تقديم التنازلات من جانب كييف لن يؤدي إلا إلى خسائر إقليمية أكبر.وأكد: "هذا الصراع، للأسف، يعمّق خلافاتنا، ولذلك نريد إنهائه في أقرب وقت ممكن".وعقدت يوم الاثنين الماضي، الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في تركيا، واستمر الاجتماع لأكثر من ساعة في قصر "سيراجان" بإسطنبول، وتبادل الطرفان خلاله مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع.وطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات فلاديمير ميدينسكي، يوم الأربعاء الماضي، تقريرًا حول نتائج الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية، التي جرت في إسطنبول.وفي السياق ذاته، أشار ميدينسكي إلى أن "كييف أكدت موقفها في مفاوضات إسطنبول، بالبدء بوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا واستخدامه للتحضير للقمة"، مؤكدًا أن روسيا دعت خلال المفاوضات إلى التركيز على صياغة شروط سلام وليس مجرد هدنة.ميدينسكي: تجميد الصراع في أوكرانيا سيؤدي إلى حرب نوويةميدينسكي: شروط السلام عام 2022 كانت أكثر ليونة لأوكرانيا من التي تعرضها روسيا اليوم

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