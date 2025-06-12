https://sarabic.ae/20250612/انقطاع-خدمات-الإنترنت-والاتصالات-عن-كامل-قطاع-غزة-1101581942.html
انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات عن كامل قطاع غزة
انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات عن كامل قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في قطاع غزة، عن "تصاعد العزلة الرقمية في القطاع، نتيجة استهداف ممنهج للبنية التحتية للاتصالات فيه". 12.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-12T05:38+0000
2025-06-12T05:38+0000
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وأكدت الهيئة، في بيان لها، "انضمام محافظات جنوب ووسط قطاع غزة إلى حالة العزلة، التي تعاني منها مدينة غزة وشمال القطاع لليوم الثاني على التوالي، نتيجة استمرار استهداف شبكات الاتصالات والمسارات الرئيسية الحيوية".وأشارت الهيئة إلى انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات عن كامل قطاع غزة، محذرة من أن "هذا التصعيد الخطير ضد البنية التحتية للاتصالات يهدد بفصل قطاع غزة بالكامل عن العالم الخارجي، ويمنع المواطنين من الوصول إلى خدمات أساسية".كما حذّرت الهيئة من التبعات الإنسانية والاجتماعية لهذا الانقطاع، داعية الجهات المحلية والدولية المتخصصة كافة إلى التدخل العاجل لتسهيل تنفيذ الترتيبات اللازمة، بما يُمكّن الطواقم الفنية من الوصول الآمن إلى مواقع الأعطال والقيام بأعمال الإصلاح المطلوبة.وبالمقابل، حمّلت حركة حماس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة، إلى مصير مجهول".
https://sarabic.ae/20250611/مقتل-28-فلسطينيا-وإصابة-العشرات-برصاص-إسرائيلي-قرب-مركز-للمساعدات-وسط-قطاع-غزة-1101545577.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات عن كامل قطاع غزة
أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في قطاع غزة، عن "تصاعد العزلة الرقمية في القطاع، نتيجة استهداف ممنهج للبنية التحتية للاتصالات فيه".
وأكدت الهيئة، في بيان لها
، "انضمام محافظات جنوب ووسط قطاع غزة إلى حالة العزلة، التي تعاني منها مدينة غزة وشمال القطاع لليوم الثاني على التوالي، نتيجة استمرار استهداف شبكات الاتصالات والمسارات الرئيسية الحيوية".
وأشارت الهيئة إلى انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات عن كامل قطاع غزة، محذرة من أن "هذا التصعيد الخطير ضد البنية التحتية للاتصالات يهدد بفصل قطاع غزة بالكامل عن العالم الخارجي، ويمنع المواطنين من الوصول إلى خدمات أساسية".
كما حذّرت الهيئة من التبعات الإنسانية والاجتماعية لهذا الانقطاع، داعية الجهات المحلية والدولية المتخصصة كافة إلى التدخل العاجل لتسهيل تنفيذ الترتيبات اللازمة، بما يُمكّن الطواقم الفنية من الوصول الآمن إلى مواقع الأعطال والقيام بأعمال الإصلاح المطلوبة.
واستأنفت إسرائيل قصفها المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وبالمقابل، حمّلت حركة حماس
، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة، إلى مصير مجهول".