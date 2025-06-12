تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الهندية في مدينة أحمد آباد غربي الهند

عربي
الدفاع الروسية: استعادة مجموعة من العسكريين الروس من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
من الملعب
رونالدو يقود البرتغال لتحقيق دوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل يقدم الغرب تنازلات خلال المفاوضات النووية مع إيران؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
إعادة ربط الاقتصاد السوري بنظام سويفت.. هل ينهي عزلة دمشق؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:33 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: إجراءات برلين بحق الصحفيين الروس سياسية وتضييق على حرية الصحافة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
09:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:29 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
10:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
الصحة العالمية تعلن استمرار جدري القرود كحالة طوارئ صحية عامة مع زيادة الإصابات في غرب أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس
16:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250612/تحطم-طائرة-ركاب-تابعة-للخطوط-الجوية-الهندية-في-مدينة-أحمد-آباد-غربي-الهند-فيديو-1101586093.html
تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الهندية في مدينة أحمد آباد غربي الهند
تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الهندية في مدينة أحمد آباد غربي الهند
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام هندية، بتحطم طائرة ركاب بمطار أحمد آباد في الهند، ووفقا للبيانات الأولية، كان على متن الطائرة 242 شخصا. 12.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-12T09:01+0000
2025-06-12T11:49+0000
أخبار الهند اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
طائرة ركاب
مأساة
سقوط طائرة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0c/1101586300_0:221:328:406_1920x0_80_0_0_cd09751835f2aedc5aae31bb364f44a3.png
وأفادت قناة "إن دي تي في" بسقوط الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الهندية، بعد ثوانٍ قليلة من إقلاعها.وذكرت وكالة "أنباء آسيا الدولية" الهندية، نقلا عن غرفة التحكم التابعة لشرطة ولاية غوجارات: "تحطمت طائرة تابعة لشركة طيران الهند".وأكدت السلطات الهندية أن 242 شخصًا كانوا على متن الطائرة المنكوبة، من بينهم طياران و10 مضيفات طيران.كما أكد المتحدث باسم الخطوط الجوية الهندية للوكالة أن "الرحلة رقم "إيه آي 171"، التي كانت متجهة من أحمد آباد إلى مطار غاتويك بلندن، تعرضت لحادث اليوم 12 يونيو 2025"، مشيرًا إلى أنه جاري التحقق من التفاصيل.ولا يزال عدد القتلى والجرحى مجهولًا، وفقًا لقناة "نيوز 18" المحلية.
https://sarabic.ae/20250608/تحطم-طائرة-على-متنها-نحو-20-شخصا-في-ولاية-تينيسي-الأمريكية-1101461703.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0c/1101586300_0:191:328:437_1920x0_80_0_0_e9b435559e5080ee0a8431b136d6b0a7.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الهند اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, طائرة ركاب, مأساة, سقوط طائرة
أخبار الهند اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, طائرة ركاب, مأساة, سقوط طائرة

تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الهندية في مدينة أحمد آباد غربي الهند

09:01 GMT 12.06.2025 (تم التحديث: 11:49 GMT 12.06.2025)
© Photo / x تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الهندية في مدينة أحمد آباد
تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الهندية في مدينة أحمد آباد - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2025
© Photo / x
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام هندية، بتحطم طائرة ركاب بمطار أحمد آباد في الهند، ووفقا للبيانات الأولية، كان على متن الطائرة 242 شخصا.
وأفادت قناة "إن دي تي في" بسقوط الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الهندية، بعد ثوانٍ قليلة من إقلاعها.

وبحسب موقع "فلايت رادار 24"، فإن الطائرة المنكوبة كانت من طراز "بوينغ 787-8 دريملاينر".

وذكرت وكالة "أنباء آسيا الدولية" الهندية، نقلا عن غرفة التحكم التابعة لشرطة ولاية غوجارات: "تحطمت طائرة تابعة لشركة طيران الهند".
وأكدت السلطات الهندية أن 242 شخصًا كانوا على متن الطائرة المنكوبة، من بينهم طياران و10 مضيفات طيران.
كما أكد المتحدث باسم الخطوط الجوية الهندية للوكالة أن "الرحلة رقم "إيه آي 171"، التي كانت متجهة من أحمد آباد إلى مطار غاتويك بلندن، تعرضت لحادث اليوم 12 يونيو 2025"، مشيرًا إلى أنه جاري التحقق من التفاصيل.
تحطم طائرة فوق منزل في ولاية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2025
تحطم طائرة على متنها نحو 20 شخصا في ولاية تينيسي الأمريكية
8 يونيو, 20:22 GMT
ولا يزال عدد القتلى والجرحى مجهولًا، وفقًا لقناة "نيوز 18" المحلية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала