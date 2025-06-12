https://sarabic.ae/20250612/تحطم-طائرة-ركاب-تابعة-للخطوط-الجوية-الهندية-في-مدينة-أحمد-آباد-غربي-الهند-فيديو-1101586093.html

تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الهندية في مدينة أحمد آباد غربي الهند

تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الهندية في مدينة أحمد آباد غربي الهند

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام هندية، بتحطم طائرة ركاب بمطار أحمد آباد في الهند، ووفقا للبيانات الأولية، كان على متن الطائرة 242 شخصا. 12.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-12T09:01+0000

2025-06-12T09:01+0000

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وأفادت قناة "إن دي تي في" بسقوط الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الهندية، بعد ثوانٍ قليلة من إقلاعها.وذكرت وكالة "أنباء آسيا الدولية" الهندية، نقلا عن غرفة التحكم التابعة لشرطة ولاية غوجارات: "تحطمت طائرة تابعة لشركة طيران الهند".وأكدت السلطات الهندية أن 242 شخصًا كانوا على متن الطائرة المنكوبة، من بينهم طياران و10 مضيفات طيران.كما أكد المتحدث باسم الخطوط الجوية الهندية للوكالة أن "الرحلة رقم "إيه آي 171"، التي كانت متجهة من أحمد آباد إلى مطار غاتويك بلندن، تعرضت لحادث اليوم 12 يونيو 2025"، مشيرًا إلى أنه جاري التحقق من التفاصيل.ولا يزال عدد القتلى والجرحى مجهولًا، وفقًا لقناة "نيوز 18" المحلية.

https://sarabic.ae/20250608/تحطم-طائرة-على-متنها-نحو-20-شخصا-في-ولاية-تينيسي-الأمريكية-1101461703.html

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أخبار الهند اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, طائرة ركاب, مأساة, سقوط طائرة