https://sarabic.ae/20250612/الكرملين-بوتين-يعرب-عن-تعازيه-للقيادة-الهندية-في-ضحايا-حادث-تحطم-طائرة-الركاب-1101594108.html
الكرملين: بوتين يعرب عن تعازيه للقيادة الهندية في ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب
الكرملين: بوتين يعرب عن تعازيه للقيادة الهندية في ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن خالص تعازيه للرئيسة الهندية دروبادي مورمو، ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، في ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب قرب... 12.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-12T11:59+0000
2025-06-12T11:59+0000
2025-06-12T11:59+0000
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أخبار الهند اليوم
طائرة ركاب
مأساة
فلاديمير بوتين
نارندرا مودي
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وجاء في برقية التعزية التي نشرها الكرملين: "أرجو منكم قبول خالص التعازي بضحايا حادث تحطم الطائرة في مطار أحمد آباد".وذكرت وسائل إعلام هندية، اليوم الخميس، أن طائرة ركاب تحطمت بالقرب من مطار أحمد آباد في الهند، ووفقا للبيانات الأولية، كان على متن الطائرة 242 شخصا.وبحسب موقع "فلايت رادار 24"، فإن الطائرة المنكوبة كانت من طراز "بوينغ 787-8 دريملاينر".كما أكد المتحدث باسم الخطوط الجوية الهندية للوكالة أن "الرحلة رقم "إيه آي 171"، التي كانت متجهة من أحمد آباد إلى مطار غاتويك بلندن، تعرضت لحادث اليوم 12 يونيو 2025"، مشيرًا إلى أنه جاري التحقق من التفاصيل.تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الهندية في مدينة أحمد آباد غربي الهند
https://sarabic.ae/20250612/لحظة-تحطم-طائرة-ركاب-هندية-أثناء-إقلاعها-من-مطار-أحمد-آباد-فيديو-1101587011.html
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العالم, روسيا, أخبار الهند اليوم, طائرة ركاب, مأساة, فلاديمير بوتين, نارندرا مودي
العالم, روسيا, أخبار الهند اليوم, طائرة ركاب, مأساة, فلاديمير بوتين, نارندرا مودي
الكرملين: بوتين يعرب عن تعازيه للقيادة الهندية في ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن خالص تعازيه للرئيسة الهندية دروبادي مورمو، ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، في ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب قرب مطار"أحمد آباد"، والتي كانت متجهة إلى لندن وعلى متنها 242 شخصًا.
وجاء في برقية التعزية التي نشرها الكرملين: "أرجو منكم قبول خالص التعازي بضحايا حادث تحطم الطائرة في مطار أحمد آباد".
كما طلب الرئيس بوتين نقل خالص تعازيه ومواساته إلى أسر الضحايا وأحبتهم، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين في هذا الحادث الأليم.
وذكرت وسائل إعلام هندية، اليوم الخميس، أن طائرة ركاب تحطمت بالقرب من مطار أحمد آباد في الهند، ووفقا للبيانات الأولية، كان على متن الطائرة 242 شخصا.
وأفادت قناة "إن دي تي في" بسقوط الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الهندية، بعد ثوان قليلة من إقلاعها.
وبحسب موقع "فلايت رادار 24"، فإن الطائرة المنكوبة كانت من طراز "بوينغ 787-8 دريملاينر".
وأكدت السلطات الهندية أن 242 شخصا كانوا على متن الطائرة المنكوبة، من بينهم طياران و10 مضيفات طيران.
كما أكد المتحدث باسم الخطوط الجوية الهندية للوكالة أن "الرحلة رقم "إيه آي 171"، التي كانت متجهة من أحمد آباد إلى مطار غاتويك بلندن، تعرضت لحادث اليوم 12 يونيو 2025"، مشيرًا إلى أنه جاري التحقق من التفاصيل.