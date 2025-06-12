لحظة تحطم طائرة ركاب هندية أثناء إقلاعها من مطار أحمد آباد... فيديو
09:38 GMT 12.06.2025 (تم التحديث: 10:20 GMT 12.06.2025)
© Photo / x.comطائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الهندية
© Photo / x.com
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أعلنت سلطات الطيران الهندية، اليوم الخميس، سقوط طائرة ركاب كان على متنها 242 شخصًا، بينهم طياران و10 مضيفات.
ونشرت وسائل إعلام هندية، لحظة تحطم طائرة الركاب أثناء إقلاعها من مطار أحمد آباد، مشيرة إلى أن الطائرة المتحطمة كانت متوجهة إلى مطار "غاتويك" في لندن.
🟧ما هو معروف حتى الآن عن حادث تحطم طائرة الركاب في الهند؟— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 12, 2025
🔸تحطمت طائرة الخطوط الجوية الهندية، المتجهة من مطار أحمد آباد غربي الهند إلى لندن، بعد دقائق قليلة من إقلاعها.
🔸وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، أن عمودًا داكنًا من الدخان يتصاعد فوق موقع التحطم، ويمكن رؤيته من مسافة… https://t.co/wTzePXRFVb pic.twitter.com/vvGBmbXj15
وكان المتحدث باسم الخطوط الجوية الهندية، قد قال إنه جاري التحقق من التفاصيل، مؤكدًا أن "عدد القتلى والجرحى لا يزال مجهولًا"، وفقًا لقناة "نيوز 18" المحلية.
من جهتها، أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الهندية، أن "طياري الطائرة المنكوبة أرسلوا إشارة استغاثة لإدارة خدمات التحكم، بعد إقلاعها بفترة وجيزة".