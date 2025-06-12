https://sarabic.ae/20250612/ترامب-لا-أحب-ارتفاع-أسعار-النفط-ومستوى-الفائدة-يجب-أن-ينخفض-1101604311.html
ترامب: لا أحب ارتفاع أسعار النفط ومستوى الفائدة يجب أن ينخفض
ترامب: لا أحب ارتفاع أسعار النفط ومستوى الفائدة يجب أن ينخفض
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن مشروع قانون الإنفاق وخفض الضرائب سيكون من أهم التشريعات في تاريخ البلاد. 12.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-12T16:14+0000
2025-06-12T16:14+0000
2025-06-12T16:14+0000
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دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
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وتابع، في منشور على "تروث سوشيال" اليوم الخميس: "مشروع القانون العظيم والرائع سينمّي الاقتصاد كما لم يحدث من قبل. وفي الوقت نفسه، سيُخفض النفقات بمقدار 1.6 تريليون دولار. إنه يضع بلادنا على الطريق الصحيح، وأكثر، لنجعل أمريكا عظيمة مجددا".وأضاف ترامب أنه لا يحب ارتفاع أسعار النفط، معتبرا أن خفض الفائدة بمقدار نقطة واحدة يمكن أن يوفر 300 مليار دولار.وأكد الرئيس الأمريكي أنه لن يقيل رئيس الاحتياطي الفيدرالي رغم اختلاف الرؤى معه.وتأتي هذه تصريحات ترامب في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة الأمريكية لتمرير خطة اقتصادية موسعة تشمل تخفيضات ضريبية وتحفيزا ماليا، وسط مخاوف من تباطؤ النمو وارتفاع تكاليف الاقتراض.
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العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: لا أحب ارتفاع أسعار النفط ومستوى الفائدة يجب أن ينخفض
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن مشروع قانون الإنفاق وخفض الضرائب سيكون من أهم التشريعات في تاريخ البلاد.
وتابع، في منشور على "تروث سوشيال" اليوم الخميس: "مشروع القانون العظيم والرائع سينمّي الاقتصاد كما لم يحدث من قبل. وفي الوقت نفسه، سيُخفض النفقات بمقدار 1.6 تريليون دولار. إنه يضع بلادنا على الطريق الصحيح، وأكثر، لنجعل أمريكا
عظيمة مجددا".
وأضاف ترامب أنه لا يحب ارتفاع أسعار النفط، معتبرا أن خفض الفائدة
بمقدار نقطة واحدة يمكن أن يوفر 300 مليار دولار.
وأكد الرئيس الأمريكي أنه لن يقيل رئيس الاحتياطي الفيدرالي
رغم اختلاف الرؤى معه.
وتأتي هذه تصريحات ترامب في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة الأمريكية لتمرير خطة اقتصادية موسعة تشمل تخفيضات ضريبية وتحفيزا ماليا، وسط مخاوف من تباطؤ النمو وارتفاع تكاليف الاقتراض.