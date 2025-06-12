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تونس.. "الأطباء الشبان" ينفذون إضرابا عن العمل لمدة 5 أيام
تونس.. "الأطباء الشبان" ينفذون إضرابا عن العمل لمدة 5 أيام
سبوتنيك عربي
ينفذ الأطباء الشباب التونسيون بدءا من اليوم الخميس، إضرابا عن العمل لمدة 5 أيام كاملة، للمطالبة بتحسين أجورهم واحتجاجا على تردي أوضاعهم المهنية. 12.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-12T12:08+0000
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وذكرت مراسلة "سبوتنيك" أن الإضراب للأطباء الشباب في تونس، حتى 16 من شهر يونيو/ حزيران الجاري، ويشمل جميع المهام الاستشفائية والجامعية بما في ذلك الأنشطة الأكاديمية.ومن بين وقائع الإضراب، الإضراب عن دروس التعليم التكميلي المدرجة ضمن البرنامج الأكاديمي باستثناء حصص الاستمرار وأقسام الاستعجالي.وكان رئيس منظمة "الأطباء الشبان" في تونس، وجيه الذكار، قد كشف عن تفاقم غير مسبوق لأزمة هجرة الأطباء الشبان في تونس.وبيّن المتحدث بأن "هناك 300 طبيب شاب فقط أتموا تكوينهم داخل المستشفيات العمومية"، موضحًا أن "هذه الأرقام تمثل ناقوس خطر"، داعيًا السلطات إلى "ضرورة العمل على تحسين الوضعية المادية للأطباء الشبان لتشجيعهم على البقاء في بلادهم".ويطالب الأطباء الشباب بـ"الترفيع في منحة حصص الاستمرار في المستشفيات العمومية، وبوضع معايير موضوعية وواضحة لتقييم التربصات الطبية والمصادقة عليها، بما يضمن استقلالية الطبيب الشاب، فضلا عن ضرورة تمكين الطبيبات الشابات من حقهن في عطلة الأمومة دون أن يؤثر ذلك سلبًا على مسار تقييم التربص".كما يطالب الأطباء الشبان بإعادة النظر في سنة الخدمة المدنية للأطباء الشبان وتحسين الأجر المخصص لها، والذي لا يتجاوز في بعض الحالات 750 دينارا (نحو 254 دولار) شهريا.
https://sarabic.ae/20250608/رئيس-منظمة-الأطباء-الشبان-التونسيين-1600-طبيب-شاب-تخرجوا-حديثا-هاجروا-البلاد-صور-1101455006.html
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تونس, الأخبار, العالم العربي, حصري
تونس, الأخبار, العالم العربي, حصري

تونس.. "الأطباء الشبان" ينفذون إضرابا عن العمل لمدة 5 أيام

12:08 GMT 12.06.2025
© Photo / Tunisian Association of Young Doctorsاحتجاجات الأطباء الشبان التونسيين
احتجاجات الأطباء الشبان التونسيين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2025
© Photo / Tunisian Association of Young Doctors
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ينفذ الأطباء الشباب التونسيون بدءا من اليوم الخميس، إضرابا عن العمل لمدة 5 أيام كاملة، للمطالبة بتحسين أجورهم واحتجاجا على تردي أوضاعهم المهنية.
وذكرت مراسلة "سبوتنيك" أن الإضراب للأطباء الشباب في تونس، حتى 16 من شهر يونيو/ حزيران الجاري، ويشمل جميع المهام الاستشفائية والجامعية بما في ذلك الأنشطة الأكاديمية.
احتجاجات الأطباء الشبان التونسيين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2025
رئيس منظمة الأطباء الشبان التونسيين: 1600 طبيب شاب تخرجوا حديثا هاجروا البلاد.. صور
8 يونيو, 15:33 GMT
ومن بين وقائع الإضراب، الإضراب عن دروس التعليم التكميلي المدرجة ضمن البرنامج الأكاديمي باستثناء حصص الاستمرار وأقسام الاستعجالي.
وكان رئيس منظمة "الأطباء الشبان" في تونس، وجيه الذكار، قد كشف عن تفاقم غير مسبوق لأزمة هجرة الأطباء الشبان في تونس.

وأشار ذكار، في تصريح لـ"سبوتنيك"، الأحد الماضي، إلى أن "عدد الأطباء الشبان التونسيين الذين غادروا البلاد ممن تخرجوا حديثا خلال سنة 2024، بلغ 1600 طبيب شاب هاجروا إلى خارج تونس من أصل دفعة تضم 1900 طبيب، وذلك بسبب تدني مرتباتهم وسوء وضعيتهم المهنية".

وبيّن المتحدث بأن "هناك 300 طبيب شاب فقط أتموا تكوينهم داخل المستشفيات العمومية"، موضحًا أن "هذه الأرقام تمثل ناقوس خطر"، داعيًا السلطات إلى "ضرورة العمل على تحسين الوضعية المادية للأطباء الشبان لتشجيعهم على البقاء في بلادهم".
ويطالب الأطباء الشباب بـ"الترفيع في منحة حصص الاستمرار في المستشفيات العمومية، وبوضع معايير موضوعية وواضحة لتقييم التربصات الطبية والمصادقة عليها، بما يضمن استقلالية الطبيب الشاب، فضلا عن ضرورة تمكين الطبيبات الشابات من حقهن في عطلة الأمومة دون أن يؤثر ذلك سلبًا على مسار تقييم التربص".
كما يطالب الأطباء الشبان بإعادة النظر في سنة الخدمة المدنية للأطباء الشبان وتحسين الأجر المخصص لها، والذي لا يتجاوز في بعض الحالات 750 دينارا (نحو 254 دولار) شهريا.
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