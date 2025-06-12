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دقة وأناقة عبر العصور... أجمل الساعات الروسية القديمة
دقة وأناقة عبر العصور... أجمل الساعات الروسية القديمة
سبوتنيك عربي
جمعت لكم وكالة "سبوتنيك"، بعض صور الساعات الروسية المعروضة في معرض "الوقت لا ينتظر احدًا" في العاصمة الروسية موسكو. 12.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-12T11:19+0000
2025-06-12T11:19+0000
2025-06-12T11:19+0000
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фото, صور
دقة وأناقة عبر العصور... أجمل الساعات الروسية القديمة
جمعت لكم وكالة "سبوتنيك"، بعض صور الساعات الروسية المعروضة في معرض "الوقت لا ينتظر احدًا" في العاصمة الروسية موسكو.
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور
ساعات وآليات ساعات من متاحف موسكو الرائدة، الوظيفة الأساسية المعقدة لساعة "موسكو باشاليا" هي مؤشر تاريخ عيد الفصح الأرثوذكسي
ساعات وآليات ساعات من متاحف موسكو الرائدة، الوظيفة الأساسية المعقدة لساعة "موسكو باشاليا" هي مؤشر تاريخ عيد الفصح الأرثوذكسي
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور
المزولة الشمسية المدمجة "مدفع الظهيرة" في معرض "الوقت لا ينتظر أحدًا"، في العاصمة الروسية موسكو
المزولة الشمسية المدمجة "مدفع الظهيرة" في معرض "الوقت لا ينتظر أحدًا"، في العاصمة الروسية موسكو
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور
زائر يفحص ساعة جيب في معرض "الوقت لا ينتظر أحدًا"، في العاصمة الروسية موسكو
زائر يفحص ساعة جيب في معرض "الوقت لا ينتظر أحدًا"، في العاصمة الروسية موسكو
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور
ساعة طاولة من البورسلان في معرض "الوقت لا ينتظر أحدًا"، في العاصمة الروسية موسكو
ساعة طاولة من البورسلان في معرض "الوقت لا ينتظر أحدًا"، في العاصمة الروسية موسكو
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور
ساعة "سيارة" مزودة بمقياس ضغط جوي ومقياس حرارة في معرض "الوقت لا ينتظر أحدًا، في العاصمة الروسية موسكو
ساعة "سيارة" مزودة بمقياس ضغط جوي ومقياس حرارة في معرض "الوقت لا ينتظر أحدًا، في العاصمة الروسية موسكو
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور
ساعة الطاولة والميكانيكية والجاذبية في معرض "الوقت لا ينتظر أحدًا"، في العاصمة الروسية موسكو
ساعة الطاولة والميكانيكية والجاذبية في معرض "الوقت لا ينتظر أحدًا"، في العاصمة الروسية موسكو
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور
ساعة شمسية محمولة، عالمية، قابلة للإمالة في معرض "الوقت لا ينتظر أحدًا"، في العاصمة الروسية موسكو
ساعة شمسية محمولة، عالمية، قابلة للإمالة في معرض "الوقت لا ينتظر أحدًا"، في العاصمة الروسية موسكو