دقة وأناقة عبر العصور... أجمل الساعات الروسية القديمة

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الدفاع الروسية: استعادة مجموعة من العسكريين الروس من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
من الملعب
رونالدو يقود البرتغال لتحقيق دوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل يقدم الغرب تنازلات خلال المفاوضات النووية مع إيران؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
إعادة ربط الاقتصاد السوري بنظام سويفت.. هل ينهي عزلة دمشق؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:33 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: إجراءات برلين بحق الصحفيين الروس سياسية وتضييق على حرية الصحافة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
09:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:29 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
10:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
الصحة العالمية تعلن استمرار جدري القرود كحالة طوارئ صحية عامة مع زيادة الإصابات في غرب أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس
16:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20250612/1101591271.html
دقة وأناقة عبر العصور... أجمل الساعات الروسية القديمة
دقة وأناقة عبر العصور... أجمل الساعات الروسية القديمة
سبوتنيك عربي
جمعت لكم وكالة "سبوتنيك"، بعض صور الساعات الروسية المعروضة في معرض "الوقت لا ينتظر احدًا" في العاصمة الروسية موسكو. 12.06.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

دقة وأناقة عبر العصور... أجمل الساعات الروسية القديمة

11:19 GMT 12.06.2025
تابعنا عبر
جمعت لكم وكالة "سبوتنيك"، بعض صور الساعات الروسية المعروضة في معرض "الوقت لا ينتظر احدًا" في العاصمة الروسية موسكو.
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

ساعات وآليات ساعات من متاحف موسكو الرائدة، الوظيفة الأساسية المعقدة لساعة "موسكو باشاليا" هي مؤشر تاريخ عيد الفصح الأرثوذكسي

ساعات وآليات ساعات من متاحف موسكو الرائدة، الوظيفة الأساسية المعقدة لساعة &quot;موسكو باشاليا&quot; هي مؤشر تاريخ عيد الفصح الأرثوذكسي - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
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ساعات وآليات ساعات من متاحف موسكو الرائدة، الوظيفة الأساسية المعقدة لساعة "موسكو باشاليا" هي مؤشر تاريخ عيد الفصح الأرثوذكسي

© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

المزولة الشمسية المدمجة "مدفع الظهيرة" في معرض "الوقت لا ينتظر أحدًا"، في العاصمة الروسية موسكو

المزولة الشمسية المدمجة &quot;مدفع الظهيرة&quot; في معرض &quot;الوقت لا ينتظر أحدًا&quot;، في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . Ilya Pitalev
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المزولة الشمسية المدمجة "مدفع الظهيرة" في معرض "الوقت لا ينتظر أحدًا"، في العاصمة الروسية موسكو

© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

زائر يفحص ساعة جيب في معرض "الوقت لا ينتظر أحدًا"، في العاصمة الروسية موسكو

زائر يفحص ساعة جيب في معرض &quot;الوقت لا ينتظر أحدًا&quot;، في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
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زائر يفحص ساعة جيب في معرض "الوقت لا ينتظر أحدًا"، في العاصمة الروسية موسكو

© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

ساعة طاولة من البورسلان في معرض "الوقت لا ينتظر أحدًا"، في العاصمة الروسية موسكو

ساعة طاولة من البورسلان في معرض &quot;الوقت لا ينتظر أحدًا&quot;، في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
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ساعة طاولة من البورسلان في معرض "الوقت لا ينتظر أحدًا"، في العاصمة الروسية موسكو

© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

ساعة "سيارة" مزودة بمقياس ضغط جوي ومقياس حرارة في معرض "الوقت لا ينتظر أحدًا، في العاصمة الروسية موسكو

ساعة &quot;سيارة&quot; مزودة بمقياس ضغط جوي ومقياس حرارة في معرض &quot;الوقت لا ينتظر أحدًا، في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . Ilya Pitalev
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ساعة "سيارة" مزودة بمقياس ضغط جوي ومقياس حرارة في معرض "الوقت لا ينتظر أحدًا، في العاصمة الروسية موسكو

© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

ساعة الطاولة والميكانيكية والجاذبية في معرض "الوقت لا ينتظر أحدًا"، في العاصمة الروسية موسكو

ساعة الطاولة والميكانيكية والجاذبية في معرض &quot;الوقت لا ينتظر أحدًا&quot;، في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . Ilya Pitalev
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ساعة الطاولة والميكانيكية والجاذبية في معرض "الوقت لا ينتظر أحدًا"، في العاصمة الروسية موسكو

© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

ساعة شمسية محمولة، عالمية، قابلة للإمالة في معرض "الوقت لا ينتظر أحدًا"، في العاصمة الروسية موسكو

ساعة شمسية محمولة، عالمية، قابلة للإمالة في معرض &quot;الوقت لا ينتظر أحدًا&quot;، في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . Ilya Pitalev
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ساعة شمسية محمولة، عالمية، قابلة للإمالة في معرض "الوقت لا ينتظر أحدًا"، في العاصمة الروسية موسكو

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