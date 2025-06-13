https://sarabic.ae/20250613/إعلام-إيراني-أسر-قائدة-طائرة-إسرائيلية-في-عملية-استهداف-مقاتلة-إسرائيلية-1101638899.html

إعلام إيراني: أسر قائدة مقاتلة إسرائيلية بعد إسقاطها.. وإسرائيل تنفي

إعلام إيراني: أسر قائدة مقاتلة إسرائيلية بعد إسقاطها.. وإسرائيل تنفي

سبوتنيك عربي

أعلن الدفاع الجوي الإيراني، اليوم الجمعة، إسقاط طائرتين إسرائيليتين مقاتلتين. 13.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-13T19:00+0000

2025-06-13T19:00+0000

2025-06-13T19:21+0000

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وأسفرت العملية عن أُسر الجيش الإيراني لقائدة إحدى هاتين الطائرتين المقاتلتين، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.ونفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أسر قائدة المقاتلة الإسرائيلية,ونشر أدرعي عبر منصة "إكس" صورة من خبر "تسنيم"، وكتب معها: "إعلام إيراني كاذب، هذه الأخبار التي يروجها الإعلام الإيراني لا أساس لها من الصحة".وأعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان له، عن بدء عملية "الوعد الصادق 3". وقال في بيان له: "عقب العدوان والعمليات العدوانية التي قام بها النظام الصهيوني الإرهابي الوحشي، قاتل الأطفال، صباح اليوم الجمعة، على مناطق في إيران، ومقتل كوكبة من كبار قادة القوات المسلحة وعلماء بارزين ومواطنين أبرياء، وخاصة الأطفال المظلومين، شنّ الحرس الثوري الإيراني، بصفته الذراع الدفاعي والهجومي للأمة الإيرانية، "الوعد الصادق 3"، رده الساحق والدقيق على عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية للنظام الصهيوني الغاصب في الأراضي المحتلة". وأعلنت إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، أنها ضربت أهدافا نووية إيرانية لمنع طهران من تطوير أسلحة ذرية، وأفادت وسائل إعلام إيرانية وشهود بوقوع انفجارات، بما في ذلك في منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية في البلاد.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الضربات تهدف إلى تقويض البنية التحتية النووية ومصانع الصواريخ الباليستية والقدرات العسكرية لإيران.وبدوره، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، مقتل قائد القوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري في الهجوم الإسرائيلي الأخير ضد البلاد، قائلا: إن "رئيس هيئة الأركان الإيرانية محمد باقري استشهد في العدوان الإسرائيلي".كما لقي قائد الحرس الثوري، حسين سلامي، حتفه، مع عدد من القادة العسكريين والعلماء في المجال النووي، جراء الضربة الإسرائيلية التي استهدفت عدة مواقع في إيران.

https://sarabic.ae/20250613/الجيش-الإسرائيلي-رصدنا-قبل-قليل-إطلاق-صواريخ-من-إيران-باتجاه-إسرائيل--1101637725.html

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