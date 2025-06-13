https://sarabic.ae/20250613/بث-مباشر-أهم-تطورات-الضربة-الإسرائيلية-على-إيران-ورد-طهران-عليها---1101617247.html
بث مباشر... أهم تطورات الضربات الإسرائيلية على إيران ورد طهران عليها
بث مباشر... أهم تطورات الضربات الإسرائيلية على إيران ورد طهران عليها
سبوتنيك عربي
يترقب العالم في هذه اللحظات التوتر الكبير الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، على خلفية العملية العسكرية الإسرائيلية "الأسد الصاعد" التي استهدفت إيران، وسط ترقب... 13.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-13T07:07+0000
2025-06-13T07:07+0000
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, новый онлайн для белой редактуры
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, новый онлайн для белой редактуры
بث مباشر... أهم تطورات الضربات الإسرائيلية على إيران ورد طهران عليها 07:07 GMT 13.06.2025 (تم التحديث: 12:24 GMT 13.06.2025) يتبع
يترقب العالم في هذه اللحظات التوتر الكبير الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، على خلفية العملية العسكرية الإسرائيلية "الأسد الصاعد" التي استهدفت إيران، وسط ترقب عالمي لطريقة الرد الإيراني.
أعلن القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الإيرانية تلقت الأوامر لتنفيذ عقاب شديد بحق المعتدين، وذلك في أعقاب شن إسرائيل سلسلة هجمات على إيران فجر اليوم.
وقال قائد الجيش الإيراني، صباح اليوم الجمعة، إن حقيقة "الكيان الإسرائيلي الوحشية" وداعميه ليس أمرا يخفى عن العالم وأصبح معروفا لدى الجميع، في إطار استعداد بلاده للرد على الهجوم الإسرائيلي.