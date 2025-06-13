بث مباشر... أهم تطورات الضربات الإسرائيلية على إيران ورد طهران عليها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
09:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:29 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
10:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
الصحة العالمية تعلن استمرار جدري القرود كحالة طوارئ صحية عامة مع زيادة الإصابات في غرب أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس
16:03 GMT
56 د
حصاد الأسبوع
خبير: لا يمكن حل الخلاف بين بكين وواشنطن لكن يمكن إدارته
17:00 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ما أسباب فشل المعارضة الإسرائيلية في حل الكنيست؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
08:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:40 GMT
13 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
10:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
الصحة العالمية تعلن استمرار جدري القرود كحالة طوارئ صحية عامة مع زيادة الإصابات في غرب أفريقيا
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
القوات النازية تندحر على أبواب موسكو
12:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
ما أسباب فشل المعارضة الإسرائيلية في حل الكنيست؟
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:03 GMT
6 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
16:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
16:39 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
هجوم إسرائيلي يغتال قائد الحرس الثوري الإيراني ورئيس أركان الجيش، روبيو: لم يكن هناك تدخل أو مساعدة أمريكية لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نووي إيران.. تشكيك من ترامب وتصعيد في الوكالة الذرية و تدخل روسي
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250613/بث-مباشر-أهم-تطورات-الضربة-الإسرائيلية-على-إيران-ورد-طهران-عليها---1101617247.html
بث مباشر... أهم تطورات الضربات الإسرائيلية على إيران ورد طهران عليها
بث مباشر... أهم تطورات الضربات الإسرائيلية على إيران ورد طهران عليها
سبوتنيك عربي
يترقب العالم في هذه اللحظات التوتر الكبير الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، على خلفية العملية العسكرية الإسرائيلية "الأسد الصاعد" التي استهدفت إيران، وسط ترقب... 13.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-13T07:07+0000
2025-06-13T12:24+0000
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
إيران
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0d/1101617090_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_5c589512c71370b26a387a8a6b594893.jpg
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0d/1101617090_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_bc6502d94bf05a9b343ad2d8486cba6b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, новый онлайн для белой редактуры
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, новый онлайн для белой редактуры
أضرار في مبنى سكني نتيجة الهجوم الإسرائيلي على العاصمة الإيرانية طهران، الجمعة 13 يونيو/حزيران 2025 - سبوتنيك عربي

بث مباشر... أهم تطورات الضربات الإسرائيلية على إيران ورد طهران عليها

07:07 GMT 13.06.2025 (تم التحديث: 12:24 GMT 13.06.2025)
تابعنا عبر
يتبع
يترقب العالم في هذه اللحظات التوتر الكبير الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، على خلفية العملية العسكرية الإسرائيلية "الأسد الصاعد" التي استهدفت إيران، وسط ترقب عالمي لطريقة الرد الإيراني.
أعلن القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الإيرانية تلقت الأوامر لتنفيذ عقاب شديد بحق المعتدين، وذلك في أعقاب شن إسرائيل سلسلة هجمات على إيران فجر اليوم.

وقال قائد الجيش الإيراني، صباح اليوم الجمعة، إن حقيقة "الكيان الإسرائيلي الوحشية" وداعميه ليس أمرا يخفى عن العالم وأصبح معروفا لدى الجميع، في إطار استعداد بلاده للرد على الهجوم الإسرائيلي.

قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
14:09 GMT 13.06.2025
13:10 GMT 13.06.2025
12:24 GMT 13.06.2025
12:19 GMT 13.06.2025
12:19 GMT 13.06.2025
12:18 GMT 13.06.2025
الحرس الثوري الايراني يكشف عن مدينة صاروخية عملاقة تحت الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2025
إعلام إيراني يعلق على "الانتقام الحقيقي" لطهران ردا على الهجمات الإسرائيلية
12:05 GMT
12:08 GMT 13.06.2025
الحرس الثوري الايراني يكشف عن مدينة صاروخية عملاقة تحت الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2025
إعلام إيراني يعلق على "الانتقام الحقيقي" لطهران ردا على الهجمات الإسرائيلية
12:05 GMT
11:10 GMT 13.06.2025
11:09 GMT 13.06.2025
09:55 GMT 13.06.2025
09:55 GMT 13.06.2025
09:54 GMT 13.06.2025
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2025
موسكو: روسيا تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت إيران
09:25 GMT
09:31 GMT 13.06.2025
09:07 GMT 13.06.2025
09:07 GMT 13.06.2025
08:32 GMT 13.06.2025
أضرار في مبنى سكني نتيجة الهجوم الإسرائيلي على العاصمة الإيرانية طهران، الجمعة 13 يونيو/حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2025
الكرملين: ندين التصعيد الخطير بين إسرائيل وإيران.. وبوتين على "اطلاع مباشر" على التطورات
08:23 GMT
07:39 GMT 13.06.2025
07:39 GMT 13.06.2025
07:38 GMT 13.06.2025
07:35 GMT 13.06.2025
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала