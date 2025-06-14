https://sarabic.ae/20250614/العراق-يطالب-واشنطن-بمنع-الطائرات-الإسرائيلية-من-خرق-أجوائه-ويؤكد-حقه-في-الرد-على-أي-انتهاك-لسيادته-1101666401.html

العراق يطالب واشنطن بمنع الطائرات الإسرائيلية من خرق أجوائه ويؤكد حقه في الرد على أي انتهاك لسيادته

العراق يطالب واشنطن بمنع الطائرات الإسرائيلية من خرق أجوائه ويؤكد حقه في الرد على أي انتهاك لسيادته

سبوتنيك عربي

حمل العراق، اليوم السبت، أمريكا مسؤولية حماية أجوائه من الانتهاكات الإسرائيلية، فيما أكد أنه يلتزم بأقصى درجات ضبط النفس. 14.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-14T20:00+0000

2025-06-14T20:00+0000

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مصدر حكومي أن بغداد وجهت رسالة رسمية شديدة اللهجة إلى واشنطن، دعتها فيها إلى منع الطائرات الإسرائيلية من اختراق الأجواء العراقية، استناداً إلى الاتفاقية الإطارية بين البلدين.في سياق متصل، أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، أن "العراق يلتزم بأقصى درجات ضبط النفس"، مشددا على "رفضه القاطع لاستخدام أجوائه في تنفيذ اعتداءات عسكرية من قبل إسرائيل ضد إيران أو أي دولة من دول الجوار".وأوضح النعمان، في بيان صدر اليوم السبت، أن "هذا الموقف يعكس التزام العراق الدستوري بمبدأ حسن الجوار ورفض استخدام أراضيه أو مجاله الجوي أو المائي كنقطة انطلاق لأي عدوان على الدول المجاورة، التي تربطها ببغداد علاقات جيدة على مختلف الأصعدة"، وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء. وأشار النعمان إلى أن "الحكومة العراقية تتابع هذه الانتهاكات مع الجهات الدولية المعنية، وتعتبرها خرقا صارخا للسيادة العراقية ولمبادئ القانون الدولي، بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة". كما جدد العراق مطالبته لأمريكا بتحمّل مسؤولياتها، وفقا للاتفاقيات الثنائية والمواثيق الدولية، لمنع تكرار خرق الأجواء العراقية من قبل الطائرات الإسرائيلية. وأشار إلى أن "العراق اتخذ خطوات عملية ضد الانتهاكات الإسرائيلية، بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، شملت تحركات على مستوى وزارة الخارجية وممثلية العراق في الأمم المتحدة".وشهد، اليوم السبت، كذلك تظاهرات في العاصمة العراقية بغداد، تضامنا مع إيران، ودعا المشاركون فيها إلى إغلاق السفارة الأمريكية، وفقا لقناة "الميادين".كما أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم السبت، تمديد حظر الأجواء العراقية أمام جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة، وذلك حتى، غدا الأحد، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت بغداد. يشار إلى أن وزارة الخارجية العراقية أعلنت، أمس الجمعة، أنها تقدمت بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي بشأن "الانتهاك الإسرائيلي للمجال الجوي العراقي" خلال الهجوم الواسع الذي استهدف إيران. وشنت إسرائيل، فجر أمس الجمعة، ضربات جوية مفاجئة ضد إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردا على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، أعلنت إيران بدء عملية "الوعد الصادق 3" التي تضمنت قصف تل أبيب بمئات الصواريخ.

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