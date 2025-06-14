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بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
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العراق يطالب واشنطن بمنع الطائرات الإسرائيلية من خرق أجوائه ويؤكد حقه في الرد على أي انتهاك لسيادته
العراق يطالب واشنطن بمنع الطائرات الإسرائيلية من خرق أجوائه ويؤكد حقه في الرد على أي انتهاك لسيادته
سبوتنيك عربي
حمل العراق، اليوم السبت، أمريكا مسؤولية حماية أجوائه من الانتهاكات الإسرائيلية، فيما أكد أنه يلتزم بأقصى درجات ضبط النفس. 14.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-14T20:00+0000
2025-06-14T20:00+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مصدر حكومي أن بغداد وجهت رسالة رسمية شديدة اللهجة إلى واشنطن، دعتها فيها إلى منع الطائرات الإسرائيلية من اختراق الأجواء العراقية، استناداً إلى الاتفاقية الإطارية بين البلدين.في سياق متصل، أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، أن "العراق يلتزم بأقصى درجات ضبط النفس"، مشددا على "رفضه القاطع لاستخدام أجوائه في تنفيذ اعتداءات عسكرية من قبل إسرائيل ضد إيران أو أي دولة من دول الجوار".وأوضح النعمان، في بيان صدر اليوم السبت، أن "هذا الموقف يعكس التزام العراق الدستوري بمبدأ حسن الجوار ورفض استخدام أراضيه أو مجاله الجوي أو المائي كنقطة انطلاق لأي عدوان على الدول المجاورة، التي تربطها ببغداد علاقات جيدة على مختلف الأصعدة"، وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء. وأشار النعمان إلى أن "الحكومة العراقية تتابع هذه الانتهاكات مع الجهات الدولية المعنية، وتعتبرها خرقا صارخا للسيادة العراقية ولمبادئ القانون الدولي، بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة". كما جدد العراق مطالبته لأمريكا بتحمّل مسؤولياتها، وفقا للاتفاقيات الثنائية والمواثيق الدولية، لمنع تكرار خرق الأجواء العراقية من قبل الطائرات الإسرائيلية. وأشار إلى أن "العراق اتخذ خطوات عملية ضد الانتهاكات الإسرائيلية، بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، شملت تحركات على مستوى وزارة الخارجية وممثلية العراق في الأمم المتحدة".وشهد، اليوم السبت، كذلك تظاهرات في العاصمة العراقية بغداد، تضامنا مع إيران، ودعا المشاركون فيها إلى إغلاق السفارة الأمريكية، وفقا لقناة "الميادين".كما أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم السبت، تمديد حظر الأجواء العراقية أمام جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة، وذلك حتى، غدا الأحد، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت بغداد. يشار إلى أن وزارة الخارجية العراقية أعلنت، أمس الجمعة، أنها تقدمت بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي بشأن "الانتهاك الإسرائيلي للمجال الجوي العراقي" خلال الهجوم الواسع الذي استهدف إيران. وشنت إسرائيل، فجر أمس الجمعة، ضربات جوية مفاجئة ضد إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردا على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، أعلنت إيران بدء عملية "الوعد الصادق 3" التي تضمنت قصف تل أبيب بمئات الصواريخ.
https://sarabic.ae/20250614/تصويت-برأيك-من-يستطيع-تحمل-حرب-طويلة-إيران-أم-إسرائيل؟-1101650048.html
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إيران, إسرائيل, العراق, العالم العربي, أخبار العالم الآن
إيران, إسرائيل, العراق, العالم العربي, أخبار العالم الآن

العراق يطالب واشنطن بمنع الطائرات الإسرائيلية من خرق أجوائه ويؤكد حقه في الرد على أي انتهاك لسيادته

20:00 GMT 14.06.2025
© AP Photo / Karim Kadimوصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى مطار بغداد
وصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى مطار بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2025
© AP Photo / Karim Kadim
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حمل العراق، اليوم السبت، أمريكا مسؤولية حماية أجوائه من الانتهاكات الإسرائيلية، فيما أكد أنه يلتزم بأقصى درجات ضبط النفس.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مصدر حكومي أن بغداد وجهت رسالة رسمية شديدة اللهجة إلى واشنطن، دعتها فيها إلى منع الطائرات الإسرائيلية من اختراق الأجواء العراقية، استناداً إلى الاتفاقية الإطارية بين البلدين.
وأكد المصدر أهمية احترام سيادة العراق وسلامة مجاله الجوي، مشددا على أن أمريكا، بصفتها قائدة التحالف الدولي ضد داعش، مطالبة بالقيام بمسؤولياتها لمنع أي خروقات تهدد أمن العراق وسيادته.
في سياق متصل، أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، أن "العراق يلتزم بأقصى درجات ضبط النفس"، مشددا على "رفضه القاطع لاستخدام أجوائه في تنفيذ اعتداءات عسكرية من قبل إسرائيل ضد إيران أو أي دولة من دول الجوار".
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08:14 GMT
وأوضح النعمان، في بيان صدر اليوم السبت، أن "هذا الموقف يعكس التزام العراق الدستوري بمبدأ حسن الجوار ورفض استخدام أراضيه أو مجاله الجوي أو المائي كنقطة انطلاق لأي عدوان على الدول المجاورة، التي تربطها ببغداد علاقات جيدة على مختلف الأصعدة"، وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء.
وأشار النعمان إلى أن "الحكومة العراقية تتابع هذه الانتهاكات مع الجهات الدولية المعنية، وتعتبرها خرقا صارخا للسيادة العراقية ولمبادئ القانون الدولي، بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة".
كما جدد العراق مطالبته لأمريكا بتحمّل مسؤولياتها، وفقا للاتفاقيات الثنائية والمواثيق الدولية، لمنع تكرار خرق الأجواء العراقية من قبل الطائرات الإسرائيلية.

وأضاف النعمان أن "بغداد تمسكت بالحلول السياسية والدبلوماسية لتفادي التصعيد، لكنها تحتفظ بحقها الكامل، بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها".

وأشار إلى أن "العراق اتخذ خطوات عملية ضد الانتهاكات الإسرائيلية، بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، شملت تحركات على مستوى وزارة الخارجية وممثلية العراق في الأمم المتحدة".
وشهد، اليوم السبت، كذلك تظاهرات في العاصمة العراقية بغداد، تضامنا مع إيران، ودعا المشاركون فيها إلى إغلاق السفارة الأمريكية، وفقا لقناة "الميادين".
كما أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم السبت، تمديد حظر الأجواء العراقية أمام جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة، وذلك حتى، غدا الأحد، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت بغداد.
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14:44 GMT
يشار إلى أن وزارة الخارجية العراقية أعلنت، أمس الجمعة، أنها تقدمت بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي بشأن "الانتهاك الإسرائيلي للمجال الجوي العراقي" خلال الهجوم الواسع الذي استهدف إيران.
وشنت إسرائيل، فجر أمس الجمعة، ضربات جوية مفاجئة ضد إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردا على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، أعلنت إيران بدء عملية "الوعد الصادق 3" التي تضمنت قصف تل أبيب بمئات الصواريخ.
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