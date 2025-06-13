https://sarabic.ae/20250613/العراق-يقدم-شكوى-ضد-إسرائيل-لمجلس-الأمن-الدولي-1101630280.html

العراق يقدم شكوى ضد إسرائيل لمجلس الأمن الدولي

العراق يقدم شكوى ضد إسرائيل لمجلس الأمن الدولي

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، أنها تقدمت بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي بشأن "الانتهاك الإسرائيلي للمجال الجوي العراقي" خلال الهجوم الواسع... 13.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-13T14:10+0000

2025-06-13T14:10+0000

2025-06-13T14:10+0000

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وأكدت الوزارة أن هذه التصرفات تمثل "انتهاكا صارخا لسيادة العراق"، مطالبة مجلس الأمن بـ"تحمّل مسؤولياته والتحرك لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".وأدانت الحكومة العراقية "العدوان العسكري الإسرائيلي" على إيران، واعتبرته "خرقا واضحا لمبادئ القانون الدولي".كما استنكر المرجع الشيعي في العراق، علي السيستاني، الهجوم، واصفا إياه بـ"الجريمة التي ارتكبها الكيان المحتل"، داعيا المجتمع الدولي إلى "الضغط على المعتدي وحلفائه لمنع تكرار مثل هذه الأعمال".ويتابع العالم في هذه اللحظات التوتر الكبير الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، على خلفية العملية العسكرية الإسرائيلية "الأسد الصاعد" التي استهدفت إيران، وسط ترقب عالمي لطريقة الرد الإيراني.أعلن القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الإيرانية تلقت الأوامر لتنفيذ عقاب شديد بحق المعتدين، وذلك في أعقاب شن إسرائيل سلسلة هجمات على إيران فجر اليوم.وأعلنت إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، أنها ضربت أهدافا نووية إيرانية لمنع طهران من تطوير أسلحة ذرية، وأفادت وسائل إعلام إيرانية وشهود بوقوع انفجارات، بما في ذلك في منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية في البلاد.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الضربات تهدف إلى تقويض البنية التحتية النووية ومصانع الصواريخ الباليستية والقدرات العسكرية لإيران.وبدوره، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، مقتل قائد القوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري في الهجوم الإسرائيلي الأخير ضد البلاد، قائلا: إن "رئيس هيئة الأركان الإيرانية محمد باقري استشهد في العدوان الإسرائيلي".كما لقي قائد الحرس الثوري، حسين سلامي، حتفه، مع عدد من القادة العسكريين والعلماء في المجال النووي، جراء الضربة الإسرائيلية التي استهدفت عدة مواقع في إيران.وعيَّن المرشد الأعلى الإيراني، على خامنئي، اليوم الجمعة، حبيب الله سياري رئيسا مؤقتا لأركان القوات المسلحة الإيرانية، كما تم تعيين أحمد وحيدي قائدا للحرس الثوري الإسلامي، حسبما ذكرت وكالة "نور نيوز".

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https://sarabic.ae/20250613/أول-زعيم-عربي-يعلق-على-الهجمات-الإسرائيلية-ضد-إيران-1101627911.html

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