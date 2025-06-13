https://sarabic.ae/20250613/أول-زعيم-عربي-يعلق-على-الهجمات-الإسرائيلية-ضد-إيران-1101627911.html

أول زعيم عربي يعلق على الهجمات الإسرائيلية ضد إيران

أول زعيم عربي يعلق على الهجمات الإسرائيلية ضد إيران

سبوتنيك عربي

أدلى رئيس عربي، بأول تصريحات بشأن عملية "الأسد الصاعد"، التي شنتها إسرائيل على أهداف نووية إيرانية، وأسفرت عن مقتل عدد من كبار القادة العسكريين في طهرن. 13.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-13T13:22+0000

2025-06-13T13:22+0000

2025-06-13T13:22+0000

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وأكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، "ضرورة التحرك الفوري والعاجل لوقف التصعيد الخطير الدائر في المنطقة".كما شدد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على أن "الأردن لن يكون ساحة حرب لأي صراع، ولن يسمح بتهديد أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه"، وفقا لبيان من الديوان الملكي الأردني.يأتي هذا بعدما أكد الجيش الأردني، اليوم الجمعة، اعتراض قواته الدفاعية الجوية لصواريخ وطائرات مسيرة دخلت مجاله الجوي.ونقلت وكالة "بترا"، صباح اليوم الجمعة، عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي، أن طائرات سلاح الجو الملكي وأنظمة الدفاع الجوي اعترضتا عددا من الصواريخ والطائرات المسيرة التي دخلت المجال الجوي الأردني.وأفاد المصدر الأردني بأن "طائرات سلاح الجو الملكي تعمل وفق درجة عالية من الجاهزية لحماية سماء المملكة والحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطنين".وذكر أن "عملية الاعتراض الجوي جاءت استجابة لتقديرات عسكرية بحتمية سقوط صواريخ وطائرات مسيرة في الأراضي الأردنية ومنها مناطق مأهولة بالسكان ما قد يتسبب بخسائر".فيما شدد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية تعمل على مدار الساعة من أجل حماية حدود بلادها، ولن تسمح بانتهاك المجال الجوي الأردني تحت أي ظرف.ويأتي هذا في وقت، أعلنت إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، أنها ضربت أهدافا نووية إيرانية لمنع طهران من تطوير أسلحة ذرية، وأفادت وسائل إعلام إيرانية وشهود بوقوع انفجارات، بما في ذلك في منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية في البلاد.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الضربات تهدف إلى تقويض البنية التحتية النووية ومصانع الصواريخ الباليستية والقدرات العسكرية لإيران.وبدوره، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، مقتل قائد القوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري في الهجوم الإسرائيلي الأخير ضد البلاد، قائلا: إن "رئيس هيئة الأركان الإيرانية محمد باقري استشهد في العدوان الإسرائيلي".وعين المرشد الأعلى الإيراني، على خامنئي، اليوم الجمعة، حبيب الله سياري رئيسا مؤقتا لأركان القوات المسلحة الإيرانية، كما تم تعيين أحمد وحيدي قائدا للحرس الثوري الإسلامي، حسبما ذكرت وكالة "نور نيوز".فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن إيران أطلقت أكثر من 100 طائرة مسيرة نحو إسرائيل، لافتًا إلى أن أجهزة الدفاع الجوي تعمل على التصدي لها.جاء ذلك في بيان أصدره الجيش الإسرائيلي في أعقاب سلسلة الهجمات التي شنها على إيران فجر اليوم، حيث أوضح خلال البيان أن "النظام الإيراني أطلق في الساعات الأخيرة أكثر من 100 طائرة مسيرة نحو إسرائيل حيث تعمل كافة أجهزة الدفاع الجوي للتصدي لها"، وفقا للبيان.

https://sarabic.ae/20250613/تصويت-هل-ينتج-عن-عملية-الأسد-الصاعد-الإسرائيلية-التي-استهدفت-إيران-حرب-شاملة-بأطراف-دولية؟-1101623061.html

https://sarabic.ae/20250613/ترامب-يعرب-عن-دعم-الضربات-الإسرائيلية-ضد-إيران-1101624386.html

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أخبار الأردن, ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم العربي, إيران, إسرائيل