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القوات الروسية تحرر بلدة زيليوني كوت في جمهورية دونيتسك الشعبية
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بث مباشر... تطورات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
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أعلنت إيران بدء عملية "الوعد الصادق 3" التي تضمنت قصف تل أبيب بمئات الصواريخ، ردا على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، فجر اليوم الجمعة. 14.06.2025, سبوتنيك عربي
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مبنى سكني مدمر أصيب بصاروخ أطلق من إيران، في رامات جان، بالقرب من تل أبيب، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو 2025 - سبوتنيك عربي

بث مباشر... تطورات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور

05:41 GMT 14.06.2025 (تم التحديث: 05:45 GMT 14.06.2025)
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أعلنت إيران بدء عملية "الوعد الصادق 3" التي تضمنت قصف تل أبيب بمئات الصواريخ، ردا على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، فجر اليوم الجمعة.
وأظهرت لقطات متداولة مشاهد لدمار وصفته بعض التقارير بأنه غير مسبوق في تل أبيب، بينما وزير الدفاع الإسرائيلي إن إيران خرقت الخطوط الحمراء بإطلاق الصواريخ على مناطق مدنية، على حد وصفه، مضيفا: " مستمرون في الدفاع عن مواطني إسرائيل والنظام الإيراني سيدفع ثمنا كبيرا لقاء أفعاله".
وأكد الحرس الثوري الإيراني أن العملية تضمنت قصف عشرات الأهداف والمواقع العسكرية في إسرائيل، ردًا على الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على إيران اليوم.

وقال قائد الجيش الإيراني، صباح اليوم الجمعة، إن حقيقة "الكيان الإسرائيلي الوحشية" وداعميه ليس أمرا يخفى عن العالم وأصبح معروفا لدى الجميع، في إطار استعداد بلاده للرد على الهجوم الإسرائيلي.

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10:00 GMT 14.06.2025
إسرائيل تعلن إغلاق مطار بن غوريون حتى إشعار آخر
09:53 GMT 14.06.2025
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الجيش الإسرائيلي يعلن في بيان اغتيال 9 علماء وخبراء بارزين في المشروع النووي الإيراني
وجاء في البيان: اغتيال الخبراء الـ9 يمثل ضررا كبيرا لقدرة النظام الإيراني على امتلاك أسلحة دمار شامل
وذكر البيان أسماء العلماء وهم:
1. فريدون عباسي – خبير الهندسة الذرية
2. ‏محمد مهدي طهرانجي – خبير الفيزياء
3. ‏أكبر مطلب زاده – خبير الهندسة الكيمايئية
4. ‏سعيد برجي – خبير هندسة المواد
5. ‏أمير حسن فكهي – خبير الفيزياء
6. ‏عبد الحميد منوشهر – خبير فيزياء المفاعلات النووية
7. ‏منصور عسكري – خبير الفيزياء
8. ‏أحمد رضا ذو الفقاري دارياني – خبير الهندسة الذرية
9. ‏علي باكوايي كتريمي – عالم ميكانيك
09:46 GMT 14.06.2025
إيران تعلن مقتل 60 شخصا بينهم 20 طفلا جراء الهجوم الإسرائيلي على مجمع سكني في طهران
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وسائل إعلام إيرانية: إيران أبلغت رسميا الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا أنها ستشن ضربات أوسع على إسرائيل
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مكتب نتنياهو: إسرائيل توسع نطاق عملياتها ضد البرنامج النووي الإيراني
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رئيس الأركان الإسرائيلي وقائد سلاح الجو في تقييم الوضع صباح اليوم: الطريق إلى إيران أصبح معبدا، و‏بناء على الخطط العملياتية ستبدأ الطائرات بالعمل لمهاجمة أهداف في طهران
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06:17 GMT 14.06.2025
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وكالة الأنباء الإيرانية: المجال الجوي الإيراني لا يزال مغلقا حتى إشعار آخر
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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يعلن تم تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق من البلاد عقب اكتشاف طائرات مسيرة أُطلقت من إيران إلى إسرائيل، ويطلب من الجمهور الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية.
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