بث مباشر... تطورات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور

وأظهرت لقطات متداولة مشاهد لدمار وصفته بعض التقارير بأنه غير مسبوق في تل أبيب، بينما وزير الدفاع الإسرائيلي إن إيران خرقت الخطوط الحمراء بإطلاق الصواريخ على مناطق مدنية، على حد وصفه، مضيفا: " مستمرون في الدفاع عن مواطني إسرائيل والنظام الإيراني سيدفع ثمنا كبيرا لقاء أفعاله".
وأكد الحرس الثوري الإيراني أن العملية تضمنت قصف عشرات الأهداف والمواقع العسكرية في إسرائيل، ردًا على الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على إيران اليوم.
وقال قائد الجيش الإيراني، صباح اليوم الجمعة، إن حقيقة "الكيان الإسرائيلي الوحشية" وداعميه ليس أمرا يخفى عن العالم وأصبح معروفا لدى الجميع، في إطار استعداد بلاده للرد على الهجوم الإسرائيلي.