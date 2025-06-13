https://sarabic.ae/20250613/القائد-الجديد-للحرس-الثوري-الإيراني-يدلي-بأول-تصريحات-بعد-الهجوم-الإسرائيلي-1101632317.html
القائد الجديد للحرس الثوري الإيراني يدلي بأول تصريحات بعد الهجوم الإسرائيلي
القائد الجديد للحرس الثوري الإيراني يدلي بأول تصريحات بعد الهجوم الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
أكد القائد الجديد للحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد باكبور، اليوم الجمعة، في رسالة إلى القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، أن "إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا... 13.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-13T15:06+0000
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ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن باكبور قوله في رسالته، إنه يتقدّم بالعزاء والتهنئة باستشهاد عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين، إلى جانب نساء وأطفال، في الهجوم الذي نفذه "الكيان الصهيوني"، واصفا الضربة بأنها "جريمة إرهابية وانتهاك صارخ للسيادة والأمن القومي الإيراني".وأعرب باكبور عن اعتزازه بثقة القيادة به، مؤكدا عزمه مواصلة "نهج المقاومة والدفاع عن الثورة الإسلامية والشعب الإيراني، والانتقام لدماء الشهداء، بالتعاون مع كافة تشكيلات القوات المسلحة".وأعلنت إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، أنها ضربت أهدافا نووية إيرانية لمنع طهران من تطوير أسلحة ذرية، وأفادت وسائل إعلام إيرانية وشهود بوقوع انفجارات، بما في ذلك في منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية في البلاد.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الضربات تهدف إلى تقويض البنية التحتية النووية ومصانع الصواريخ الباليستية والقدرات العسكرية لإيران.وبدوره، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، مقتل قائد القوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري في الهجوم الإسرائيلي الأخير ضد البلاد، قائلا: إن "رئيس هيئة الأركان الإيرانية محمد باقري استشهد في العدوان الإسرائيلي".كما لقي قائد الحرس الثوري، حسين سلامي، حتفه، مع عدد من القادة العسكريين والعلماء في المجال النووي، جراء الضربة الإسرائيلية التي استهدفت عدة مواقع في إيران.
https://sarabic.ae/20250613/إعلام-أمريكي-واشنطن-تنقل-سفنا-إلى-الشرق-الأوسط-بعد-الضربات-الإسرائيلية-على-إيران-1101629597.html
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم, إسرائيل
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم, إسرائيل
القائد الجديد للحرس الثوري الإيراني يدلي بأول تصريحات بعد الهجوم الإسرائيلي
أكد القائد الجديد للحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد باكبور، اليوم الجمعة، في رسالة إلى القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، أن "إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا لهجماتها"، متوعدا إياها بـ"مصير مؤلم وتبعات مدمرة".
ونقلت وكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية عن باكبور قوله في رسالته، إنه يتقدّم بالعزاء والتهنئة باستشهاد عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين، إلى جانب نساء وأطفال، في الهجوم الذي نفذه "الكيان الصهيوني"، واصفا الضربة بأنها "جريمة إرهابية وانتهاك صارخ للسيادة والأمن القومي الإيراني".
وأعرب باكبور عن اعتزازه بثقة القيادة به، مؤكدا عزمه مواصلة "نهج المقاومة والدفاع عن الثورة الإسلامية والشعب الإيراني، والانتقام لدماء الشهداء، بالتعاون مع كافة تشكيلات القوات المسلحة".
وأضاف أن "الكيان الصهيوني غير الشرعي سيُمنى بمصير مرير، بفضل حكمة القيادة وتضحيات أبطال الحرس الثوري"، مشددا على أن "القصاص قادم، وسنفتح قريبا أبواب الجحيم في وجه هذا الكيان القاتل للأطفال"، بحسب تعبيره.
وأعلنت إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، أنها ضربت أهدافا نووية
إيرانية لمنع طهران من تطوير أسلحة ذرية، وأفادت وسائل إعلام إيرانية وشهود بوقوع انفجارات، بما في ذلك في منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية في البلاد.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الضربات تهدف إلى تقويض البنية التحتية النووية ومصانع الصواريخ الباليستية والقدرات العسكرية لإيران.
وبدوره، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، مقتل قائد القوات المسلحة الإيرانية
، محمد باقري في الهجوم الإسرائيلي الأخير ضد البلاد، قائلا: إن "رئيس هيئة الأركان الإيرانية محمد باقري استشهد في العدوان الإسرائيلي".
كما لقي قائد الحرس الثوري، حسين سلامي
، حتفه، مع عدد من القادة العسكريين والعلماء في المجال النووي، جراء الضربة الإسرائيلية التي استهدفت عدة مواقع في إيران.