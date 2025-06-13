https://sarabic.ae/20250613/القائد-الجديد-للحرس-الثوري-الإيراني-يدلي-بأول-تصريحات-بعد-الهجوم-الإسرائيلي-1101632317.html

القائد الجديد للحرس الثوري الإيراني يدلي بأول تصريحات بعد الهجوم الإسرائيلي

القائد الجديد للحرس الثوري الإيراني يدلي بأول تصريحات بعد الهجوم الإسرائيلي

سبوتنيك عربي

أكد القائد الجديد للحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد باكبور، اليوم الجمعة، في رسالة إلى القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، أن "إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا... 13.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-13T15:06+0000

2025-06-13T15:06+0000

2025-06-13T15:06+0000

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ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن باكبور قوله في رسالته، إنه يتقدّم بالعزاء والتهنئة باستشهاد عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين، إلى جانب نساء وأطفال، في الهجوم الذي نفذه "الكيان الصهيوني"، واصفا الضربة بأنها "جريمة إرهابية وانتهاك صارخ للسيادة والأمن القومي الإيراني".وأعرب باكبور عن اعتزازه بثقة القيادة به، مؤكدا عزمه مواصلة "نهج المقاومة والدفاع عن الثورة الإسلامية والشعب الإيراني، والانتقام لدماء الشهداء، بالتعاون مع كافة تشكيلات القوات المسلحة".وأعلنت إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، أنها ضربت أهدافا نووية إيرانية لمنع طهران من تطوير أسلحة ذرية، وأفادت وسائل إعلام إيرانية وشهود بوقوع انفجارات، بما في ذلك في منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية في البلاد.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الضربات تهدف إلى تقويض البنية التحتية النووية ومصانع الصواريخ الباليستية والقدرات العسكرية لإيران.وبدوره، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، مقتل قائد القوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري في الهجوم الإسرائيلي الأخير ضد البلاد، قائلا: إن "رئيس هيئة الأركان الإيرانية محمد باقري استشهد في العدوان الإسرائيلي".كما لقي قائد الحرس الثوري، حسين سلامي، حتفه، مع عدد من القادة العسكريين والعلماء في المجال النووي، جراء الضربة الإسرائيلية التي استهدفت عدة مواقع في إيران.

https://sarabic.ae/20250613/إعلام-أمريكي-واشنطن-تنقل-سفنا-إلى-الشرق-الأوسط-بعد-الضربات-الإسرائيلية-على-إيران-1101629597.html

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