https://sarabic.ae/20250613/موسكو-روسيا-تدين-بشدة-الهجمات-الإسرائيلية-ضد-إيران--1101620030.html

موسكو: روسيا تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت إيران

موسكو: روسيا تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت إيران

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو تدين بشدة الإجراءات الإسرائيلية ضد إيران، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تنتهك بشدة ميثاق الأمم المتحدة... 13.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-13T09:25+0000

2025-06-13T09:25+0000

2025-06-13T10:18+0000

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وقال الخارجية الروسية في بيان نشر على موقعها الرسمي: "إنّ توجيه ضربات عسكرية غير مبررة ضد دولة عضو ذات سيادة في الأمم المتحدة، ومواطنيها، ومدنها الهادئة النائمة، ومنشآت بنيتها التحتية للطاقة النووية، أمرٌ مرفوضٌ رفضًا قاطعًا".ودعت الوزارة الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس في أعقاب الضربات الإسرائيلية على إيران، وذلك لمنع المزيد من تصعيد التوتر والانزلاق إلى حرب واسعة النطاق.وأكدت الوزارة أن الضربات الإسرائيلية على إيران ومواطنيها ومدنها ومنشآت البنية التحتية للطاقة النووية غير مبررة وغير مقبولة.وأشارت إلى استعداد الولايات المتحدة لعقد جولة أخرى من المفاوضات مع إيران بشأن البرنامج النووي الإيراني في عُمان.وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد أكد في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن روسيا تشعر بقلق بالغ وتدين التصعيد في مستوى التوتر بين إسرائيل وإيران.ووصفت الوزارة، الهجوم العسكري على إيران بأنه انتهاك لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.وجاء في بيان الوزارة: "ننتظر ردة فعل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الوضع الصعب، تعرض موظفو الوكالة، إلى جانب مواطنين من جمهورية إيران الإسلامية، أيضًا لقصف إسرائيلي، نتوقع من المدير العام للوكالة تقييمات متوازنة وموضوعية لما يحدث، بما في ذلك تحليلا شاملا لعواقب الخطر الإشعاعي المحتمل جراء الهجمات على المنشآت النووية في إيران".يتلقى الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين تقارير فورية من وزارة الدفاع الروسية وجهاز الاستخبارات الخارجية، ووزارة الخارجية حول الأحداث التي تجري في المنطقة.بناء على تعليمات رئيس الدولة، ستصدر وزارة الخارجية بيانا مفصلا في القريب العاجل، وسيتم توزيعه بعد ذلك على الأمم المتحدة.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الضربات تهدف إلى تقويض البنية التحتية النووية ومصانع الصواريخ الباليستية والقدرات العسكرية لإيران.كما لقي قائد الحرس الثوري، حسين سلامي، حتفه، مع عدد من القادة العسكريين والعلماء في المجال النووي، جراء الضربة الإسرائيلية التي استهدفت عدة مواقع في إيران، وقال التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الجمعة، إن "قائد الحرس الثوري الإيراني استُشهد بعد تعرض مقر القيادة العامة للحرس الثوري في طهران لهجوم إسرائيلي".فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن إيران أطلقت أكثر من 100 طائرة مسيرة نحو إسرائيل، لافتًا إلى أن أجهزة الدفاع الجوي تعمل على التصدي لها.جاء ذلك في بيان أصدره الجيش الإسرائيلي في أعقاب سلسلة الهجمات التي شنها على إيران فجر اليوم، حيث أوضح خلال البيان أن "النظام الإيراني أطلق في الساعات الأخيرة أكثر من 100 طائرة مسيرة نحو إسرائيل حيث تعمل كافة أجهزة الدفاع الجوي للتصدي لها".وزير الخارجية السعودي في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني: ندين الاعتداء الإسرائيليالكرملين: ندين التصعيد الخطير بين إسرائيل وإيران.. وبوتين على "اطلاع مباشر" على التطورات

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