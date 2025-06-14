إعلام إسرائيلي يعلن استهداف رئيس أركان "أنصار الله" في اليمن

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بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
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البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
08:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:40 GMT
13 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
10:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
الصحة العالمية تعلن استمرار جدري القرود كحالة طوارئ صحية عامة مع زيادة الإصابات في غرب أفريقيا
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
القوات النازية تندحر على أبواب موسكو
12:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
ما أسباب فشل المعارضة الإسرائيلية في حل الكنيست؟
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30 د
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عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
16:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
16:39 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
هجوم إسرائيلي يغتال قائد الحرس الثوري الإيراني ورئيس أركان الجيش، روبيو: لم يكن هناك تدخل أو مساعدة أمريكية لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نووي إيران.. تشكيك من ترامب وتصعيد في الوكالة الذرية و تدخل روسي
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
18:30 GMT
29 د
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البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:17 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:31 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:28 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
نووي إيران.. تشكيك من ترامب وتصعيد في الوكالة الذرية و تدخل روسي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:44 GMT
15 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
12:33 GMT
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
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183 د
صدى الحياة
الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
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30 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
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فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
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عالم سبوتنيك
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ملفات ساخنة
هل تسعى إسرائيل لفرض واقع جديد على دمشق قبيل أي مفاوضات محتملة؟
18:00 GMT
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https://sarabic.ae/20250614/إعلام-إسرائيلي-يعلن-استهداف-رئيس-أركان-أنصار-الله-في-اليمن---عاجل-1101668210.html
إعلام إسرائيلي يعلن استهداف رئيس أركان "أنصار الله" في اليمن
إعلام إسرائيلي يعلن استهداف رئيس أركان "أنصار الله" في اليمن
سبوتنيك عربي
أفاد إعلام إسرائيلي، اليوم السبت، أنه جرت عملية لاستهداف رئيس أركان جماعة "أنصار الله" اليمنية. 14.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-14T20:42+0000
2025-06-14T21:00+0000
إسرائيل
أنصار الله
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وجرت محاولة إسرائيلية اغتيال رئيس أركان جماعة "أنصار الله"، محمد الرماري، وفقا لما ذكرته صحيفة "يسرائيل هيوم". وفي سياق متصل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن سلاح الجو الإسرائيلي شن هجوما في اليمن، مستهدفا قياديا بجماعة "أنصار الله" اليمنية.وذكرت الإذاعة أن "سلاح الجو شن مؤخرا هجوما في اليمن، الهدف: قيادي كبير بـ"أنصار الله". وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أن المستهدف بالهجوم هو "رئيس أركان "أنصار الله"".وكان زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، اعتبر اليوم السبت، أن الهجوم الإسرائيلي على إيران يمثل "اعتداء ظالما وإجراميا"، استهدف قادة عسكريين وعلماء في المجال النووي، إلى جانب مواطنين إيرانيين. وأضاف الحوثي في خطاب متلفز له، أن هذا العدوان يشكل خطرا كبيرا على المنطقة بأكملها، مشددا على أنه "لا مبرر له، وبدون ردعه، ستستمر إسرائيل في عدوانها وإجرامها"، وفق قوله.وأشار إلى أن ما تسعى إليه أمريكا وبريطانيا وفرنسا والغرب عامة هو احتواء الرد الإيراني ومنع تصاعده، مؤكدا دعم جماعته الكامل للرد الإيراني، وأنها "شريك في الموقف بكل ما تستطيع"، مع استمرارها في "إسناد غزة". وشنت إسرائيل، فجر أمس الجمعة، ضربات جوية مفاجئة ضد إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردا على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، أعلنت إيران بدء عملية "الوعد الصادق 3" التي تضمنت قصف تل أبيب بمئات الصواريخ.
https://sarabic.ae/20250614/تصويت-برأيك-من-يستطيع-تحمل-حرب-طويلة-إيران-أم-إسرائيل؟-1101650048.html
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إسرائيل, أنصار الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إسرائيل, أنصار الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي

إعلام إسرائيلي يعلن استهداف رئيس أركان "أنصار الله" في اليمن

20:42 GMT 14.06.2025 (تم التحديث: 21:00 GMT 14.06.2025)
© AP Photo / Osamah Abdulrahmanجماعة أنصار الله في اليمن
جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
تابعنا عبر
أفاد إعلام إسرائيلي، اليوم السبت، أنه جرت عملية لاستهداف رئيس أركان جماعة "أنصار الله" اليمنية.
وجرت محاولة إسرائيلية اغتيال رئيس أركان جماعة "أنصار الله"، محمد الرماري، وفقا لما ذكرته صحيفة "يسرائيل هيوم".
وفي سياق متصل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن سلاح الجو الإسرائيلي شن هجوما في اليمن، مستهدفا قياديا بجماعة "أنصار الله" اليمنية.
وذكرت الإذاعة أن "سلاح الجو شن مؤخرا هجوما في اليمن، الهدف: قيادي كبير بـ"أنصار الله".
وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أن المستهدف بالهجوم هو "رئيس أركان "أنصار الله"".
تل أبيب تتعرض لقصف إيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2025
تصويت... برأيك من يستطيع تحمل حرب طويلة إيران أم إسرائيل؟
08:14 GMT
وكان زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، اعتبر اليوم السبت، أن الهجوم الإسرائيلي على إيران يمثل "اعتداء ظالما وإجراميا"، استهدف قادة عسكريين وعلماء في المجال النووي، إلى جانب مواطنين إيرانيين.
وأضاف الحوثي في خطاب متلفز له، أن هذا العدوان يشكل خطرا كبيرا على المنطقة بأكملها، مشددا على أنه "لا مبرر له، وبدون ردعه، ستستمر إسرائيل في عدوانها وإجرامها"، وفق قوله.
وأشار إلى أن ما تسعى إليه أمريكا وبريطانيا وفرنسا والغرب عامة هو احتواء الرد الإيراني ومنع تصاعده، مؤكدا دعم جماعته الكامل للرد الإيراني، وأنها "شريك في الموقف بكل ما تستطيع"، مع استمرارها في "إسناد غزة".
وشنت إسرائيل، فجر أمس الجمعة، ضربات جوية مفاجئة ضد إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردا على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، أعلنت إيران بدء عملية "الوعد الصادق 3" التي تضمنت قصف تل أبيب بمئات الصواريخ.
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