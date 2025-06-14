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إعلام إسرائيلي يعلن استهداف رئيس أركان "أنصار الله" في اليمن

إعلام إسرائيلي يعلن استهداف رئيس أركان "أنصار الله" في اليمن

سبوتنيك عربي

أفاد إعلام إسرائيلي، اليوم السبت، أنه جرت عملية لاستهداف رئيس أركان جماعة "أنصار الله" اليمنية. 14.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-14T20:42+0000

2025-06-14T20:42+0000

2025-06-14T21:00+0000

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وجرت محاولة إسرائيلية اغتيال رئيس أركان جماعة "أنصار الله"، محمد الرماري، وفقا لما ذكرته صحيفة "يسرائيل هيوم". وفي سياق متصل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن سلاح الجو الإسرائيلي شن هجوما في اليمن، مستهدفا قياديا بجماعة "أنصار الله" اليمنية.وذكرت الإذاعة أن "سلاح الجو شن مؤخرا هجوما في اليمن، الهدف: قيادي كبير بـ"أنصار الله". وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أن المستهدف بالهجوم هو "رئيس أركان "أنصار الله"".وكان زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، اعتبر اليوم السبت، أن الهجوم الإسرائيلي على إيران يمثل "اعتداء ظالما وإجراميا"، استهدف قادة عسكريين وعلماء في المجال النووي، إلى جانب مواطنين إيرانيين. وأضاف الحوثي في خطاب متلفز له، أن هذا العدوان يشكل خطرا كبيرا على المنطقة بأكملها، مشددا على أنه "لا مبرر له، وبدون ردعه، ستستمر إسرائيل في عدوانها وإجرامها"، وفق قوله.وأشار إلى أن ما تسعى إليه أمريكا وبريطانيا وفرنسا والغرب عامة هو احتواء الرد الإيراني ومنع تصاعده، مؤكدا دعم جماعته الكامل للرد الإيراني، وأنها "شريك في الموقف بكل ما تستطيع"، مع استمرارها في "إسناد غزة". وشنت إسرائيل، فجر أمس الجمعة، ضربات جوية مفاجئة ضد إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردا على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، أعلنت إيران بدء عملية "الوعد الصادق 3" التي تضمنت قصف تل أبيب بمئات الصواريخ.

https://sarabic.ae/20250614/تصويت-برأيك-من-يستطيع-تحمل-حرب-طويلة-إيران-أم-إسرائيل؟-1101650048.html

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