https://sarabic.ae/20250614/باحث-في-الشؤون-الإيرانية-لـسبوتنيك-التصعيد-بين-طهران-وتل-أبيب-مستمر-وقد-يتخذ-شكل-الحرب-الشاملة--1101664704.html

باحث في الشؤون الإيرانية لـ"سبوتنيك": التصعيد بين طهران وتل أبيب مستمر وقد يتخذ شكل الحرب الشاملة

باحث في الشؤون الإيرانية لـ"سبوتنيك": التصعيد بين طهران وتل أبيب مستمر وقد يتخذ شكل الحرب الشاملة

سبوتنيك عربي

قال الباحث في المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، الدكتور محمد خيري، اليوم السبت، إن "الرد الإيراني على إسرائيل كان قويا، لكنه لم يكن بنفس عنف الضربة... 14.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-14T18:08+0000

2025-06-14T18:08+0000

2025-06-14T18:08+0000

حصري

إيران

إسرائيل

الحرس الثوري الإيراني

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وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الضربة الإسرائيلية المكثفة استهدفت عددا كبيرا من قادة الصف الأول في الحرس الثوري والجيش الإيراني، ومنظومات الدفاع الباليستية وبطاريات الصواريخ، وبعض المنشآت النووية، وعلى الجهة المقابلة، كل الضربات الإيرانية على إسرائيل كانت في مناطق سكنية، ولم يتم الإعلان عن حجم كبير من الخسائر".وأكد أن "هناك كذلك خسائر واختراق في منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية، وصواريخ سقطت في عمق إسرائيل، وهو ما يؤكد أن طهران يمكنها قصف تل أبيب". وعن سيناريوهات التصعيد، قال إن "الأمر مرشح للتصعيد ما بين الجانبين أكثر وأكثر، حيث أعلنت إسرائيل أنها مستمرة في طهران، طالما استمرت إيران في قصفها، وإيران أعلنت اليوم أنها ستمطر إسرائيل بـ300 صاروخ، وتعد العدة لاستهداف مناطق إسرائيلية أخرى".وأعلنت إيران بدء عملية "الوعد الصادق 3"، التي تضمنت قصف تل أبيب بمئات الصواريخ، ردا على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، فجر أمس الجمعة. وأظهرت لقطات متداولة مشاهد لدمار وصفته بعض التقارير بأنه غير مسبوق في تل أبيب، بينما قال يسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، إن إيران خرقت الخطوط الحمراء بإطلاق الصواريخ على مناطق مدنية، على حد وصفه، مضيفا: "مستمرون في الدفاع عن مواطني إسرائيل والنظام الإيراني سيدفع ثمنا كبيرا لقاء أفعاله". وأكد الحرس الثوري الإيراني أن العملية تضمنت قصف عشرات الأهداف والمواقع العسكرية في إسرائيل، ردًا على الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على إيران، أمس الجمعة. وقال قائد الجيش الإيراني، صباح أمس الجمعة، إن حقيقة "الكيان الإسرائيلي الوحشية" وداعميه ليس أمرا يخفى عن العالم وأصبح معروفا لدى الجميع، في إطار استعداد بلاده للرد على الهجوم الإسرائيلي.

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حصري, إيران, إسرائيل, الحرس الثوري الإيراني