https://sarabic.ae/20250614/صديق-الأمير-وليام-وفاة-ملياردير-هندى-شهير-ابتلع-نحلة-خلال-مباراة-بولو--1101661566.html

صديق الأمير وليام... وفاة ملياردير هندى شهير ابتلع نحلة خلال مباراة بولو

صديق الأمير وليام... وفاة ملياردير هندى شهير ابتلع نحلة خلال مباراة بولو

سبوتنيك عربي

توفي ملياردير ورجل أعمال هندي شهير في بريطانيا، إثر تعرضه لحادث غريب وقع في يوم الخميس الماضي، وذلك خلال مباراة للبولو في نادي "غاردز" الشهير في وندسور. 14.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-14T15:14+0000

2025-06-14T15:14+0000

2025-06-14T15:14+0000

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وبينما كان، سونجاي كابور (53 عاما) يقود فريقه في نهائي كأس الملكة، شعر فجأة بتوعك، وقال: "لقد ابتلعت شيئا"، قبل أن يفقد وعيه، وسط ترجيحات بأنه تعرض للسعة نحلة داخل فمه كان قد ابتلعها، والتي تسببت في نوبة قلبية له، وفقا لوسائل إعلام غربية.وكان كابور أحد أبرز رجال الأعمال في قطاع قطع غيار السيارات، وتقدر ثروته بـ1.2 مليار دولار، وتولى إدارة شركة "سونا كومستار" التي أسسها والده عام 1995، وقادها نحو العالمية في مجال تكنولوجيا التنقل.ووصفته أسرته وأصدقاؤه بأنه شخصية كريمة ومحبوبة، وكان معروفا بدعمه للرياضة، وسعيه لجعل رياضة البولو أكثر شمولا.وتخرج سونجاي كابور من جامعة باكينغهام، وهو صديق لولي العهد البريطاني، الأمير وليام، وله أبناء من زوجته السابقة، كاريسما كابور، كما أنه تزوج لاحقا من عارضة الأزياء السابقة، بريا ساشديف.وقبل وفاته، نشر كابور، يوم الخميس الماضي، على منصة "إكس" تعزية في ضحايا حادث سقوط الطائرة الهندية أثناء إقلاعها من مطار أحمد آباد، وكان على متنها 242 شخصًا، بينهم طياران و10 مضيفات، مؤكدا تعاطفه مع عائلاتهم.

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