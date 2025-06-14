صديق الأمير وليام... وفاة ملياردير هندى شهير ابتلع نحلة خلال مباراة بولو
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توفي ملياردير ورجل أعمال هندي شهير في بريطانيا، إثر تعرضه لحادث غريب وقع في يوم الخميس الماضي، وذلك خلال مباراة للبولو في نادي "غاردز" الشهير في وندسور.
وبينما كان، سونجاي كابور (53 عاما) يقود فريقه في نهائي كأس الملكة، شعر فجأة بتوعك، وقال: "لقد ابتلعت شيئا"، قبل أن يفقد وعيه، وسط ترجيحات بأنه تعرض للسعة نحلة داخل فمه كان قد ابتلعها، والتي تسببت في نوبة قلبية له، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وكان كابور أحد أبرز رجال الأعمال في قطاع قطع غيار السيارات، وتقدر ثروته بـ1.2 مليار دولار، وتولى إدارة شركة "سونا كومستار" التي أسسها والده عام 1995، وقادها نحو العالمية في مجال تكنولوجيا التنقل.
NEW: Billionaire and friend of Prince William, Sunjay Kapur, has passed away after swallowing a bee during a polo match.— Collin Rugg (@CollinRugg) June 13, 2025
The 53-year-old father and former husband of actress Karisma Kapoor collapsed during a polo match in England.
Kapur was allegedly stung in the mouth, which… pic.twitter.com/o8GHXX6OD1
ووصفته أسرته وأصدقاؤه بأنه شخصية كريمة ومحبوبة، وكان معروفا بدعمه للرياضة، وسعيه لجعل رياضة البولو أكثر شمولا.
وتخرج سونجاي كابور من جامعة باكينغهام، وهو صديق لولي العهد البريطاني، الأمير وليام، وله أبناء من زوجته السابقة، كاريسما كابور، كما أنه تزوج لاحقا من عارضة الأزياء السابقة، بريا ساشديف.
Terrible news of the tragic Air India crash in Ahmedabad. My thoughts and prayers are with all the families affected. May they find strength in this difficult hour. 🙏 #planecrash— Sunjay Kapur (@sunjaykapur) June 12, 2025
وقبل وفاته، نشر كابور، يوم الخميس الماضي، على منصة "إكس" تعزية في ضحايا حادث سقوط الطائرة الهندية أثناء إقلاعها من مطار أحمد آباد، وكان على متنها 242 شخصًا، بينهم طياران و10 مضيفات، مؤكدا تعاطفه مع عائلاتهم.