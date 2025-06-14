https://sarabic.ae/20250614/مسؤول-في-حكومة-صنعاء-لـسبوتنيك-إسرائيل-فشلت-في-كسر-اليمن-ولا-تمتلك-أي-معلومات-استخباراتية-1101610679.html

مسؤول في حكومة صنعاء لـ"سبوتنيك": إسرائيل فشلت في كسر اليمن

مسؤول في حكومة صنعاء لـ"سبوتنيك": إسرائيل فشلت في كسر اليمن

سبوتنيك عربي

قال مستشار مجلس الوزراء في حكومة صنعاء، العميد حميد عبد القادر، إن إسرائيل لا تمتلك بنك أهداف في اليمن وليس لديها معلومات استخباراتية عن الأهداف، "الأمر الذي... 14.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-14T09:02+0000

2025-06-14T09:02+0000

2025-06-14T09:08+0000

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وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن "العدو الإسرائيلي لم يستطع خلال الفترات السابقة اختراق الداخل اليمني أو تجنيد العملاء لجمع المعلومات، الأمر الذي جعله يتخبط أمام الحصار الذي فرضته عليه صنعاء ويقوم بضربات جوية دعائية لكي يسوق للداخل بأنه يقوم بالرد على الضربات الصاروخية اليومية والتي جعلت الإسرائيليين يعيشون في الملاجئ، إسرائيل فشلت بكل المقاييس في اليمن وتبحث عن مخرج".وتابع عبد القادر: "بمراجعة بسيطة للأهداف التي قام العدو الإسرائيلي بقصفها، نجد أنه لم يخرج عن الأهداف المدنية والاقتصادية مثل، مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة ورأس عيسى ومصنع أسمنت باجل وعمران، كل هذه الأهداف مدنية، الأعراف والقوانين الدولية تُجرم استهدافها وترتقي إلى جرائم حرب يحاكم مرتكبيها أمام المحاكم الدولية، ولن يستطيع العدو تحقيق أهدافه، وعليه أن يأخذ العبرة من واشنطن التي جربت شن عدوانها على اليمن من خلال تشكيل تحالف الازدهار بقيادة الرئيس الأسبق جو بايدن وفشل، جاء بعده ترامب حاول أن يضرب القدرات العسكرية لليمن وفك الحصار على الكيان في البحر الأحمر وفشل".وأشار عبد القادر، إلى أن "إسرائيل لم تأخذ العبرة من واشنطن، فقد رأينا الضربات التي شنها ترامب على المدنيين في اليمن ولم يحقق شيئا من ورائها فذهب مستسلما إلى سلطنة عمان يطلب الهدنة، إلى هنا كفى ما تضربونا ولا نضربكم وليس لنا علاقة بالكيان، وبالتالي تم إبرام هدنة في سلطنة عمان بين واشنطن واليمن، كذلك الكيان عليه أن يتعظ من اليمن التي صمدت عشر سنوات في مواجهة عدوان عالمي وفشلوا وتم كسر شوكة قوى الاستكبار العالمي".واستطرد: "أساسا اليمن مقبرة الغزاة على مدى التاريخ، اليمن سحق أكبر الإمبراطوريات التي أرادت غزو البلاد".أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" اليمنية، مهدي المشاط، أن "ميزات الصواريخ اليمنية المعلن عنها سابقًا لم تستخدم بعد والتنسيق مهم قبل استخدامها".وقال المشاط، في كلمة له، إن "ردنا على العدوان الإسرائيلي على بلدنا سيكون في اتجاهات مختلفة"، مضيفا: "ضرباتنا على العدو ستكون مدروسة فعالة وحيوية تبقي لقواتنا الأفضلية والسيطرة على مسرح المواجهة".وتابع: "لسلامة سفارات الدول القريبة من أهداف مشروعة لقواتنا في يافا عليها إلزام حكومة العدو إبعادها مسافة كافية لأمنها"، محذرا من أنه "إذا لم تستجب حكومة العدو لأي سفارة بهذا الطلب ننصحها بالإغلاق والمغادرة حتى لا يعرضها العدو للخطر".وأوضح المشاط أنه "يمكن لخارجية سفارات الدول في إسرائيل التواصل مع خارجيتنا بصنعاء للتأكد من خلو محيطها من أي هدف مشروع لقواتنا"، موجها خارجية صنعاء بإفادة أي دولة عن وضع سفارتها في تل أبيب.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، أن سفن صواريخ تابعة لسلاح البحرية هاجمت أهدافًا تابعة لـ"أنصار الله" اليمنية في ميناء الحديدة في اليمن.وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "هاجم جيش الدفاع من خلال سفن صواريخ تابعة لسلاح البحرية صباح اليوم، أهدافًا تابعة لنظام الحوثي في ميناء الحديدة في اليمن. لقد جاءت الغارات ردًّا على الاعتداءات العدوانية التي ينفذها نظام الحوثي ضد دولة إسرائيل حيث يطلق صواريخ أرض-أرض وطائرات مسيرة نحو الأراضي الإسرائيلية".وأشار إلى أن "الغارة نفذت بهدف تعميق الضربة التي تستهدف الاستخدام العسكري للميناء الذي تعرض لعدة غارات في العام المنصرم، ويواصل أنشطته لأغراض إرهابية".وقبل أيام، أعلنت "أنصار الله" تنفيذ هجوم جديد على إسرائيل، استهدف مطار بن غوريون في تل أبيب، وذلك ضمن هجمات الجماعة التي تبررها بأنها رد على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة الفلسطيني.وتشنّ جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023؛ ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، التي راح ضحيتها نحو 55 ألف قتيل فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة عشرات الآلاف من الجرحى.

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