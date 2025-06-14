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بوتين يبلغ نظيره الأمريكي باستعداد روسيا مواصلة المفاوضات مع أوكرانيا
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مصر توضح حقيقة حدوث تغير في الخلفية الإشعاعية داخل أراضيها
مصر توضح حقيقة حدوث تغير في الخلفية الإشعاعية داخل أراضيها
سبوتنيك عربي
أصدرت مصر، اليوم السبت، بيانا توضيحيا، للرد على مزاعم بشأن حدوث تغير في خلفيتها الإشعاعية، وسط التطورات الجارية في المنطقة. 14.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-14T13:54+0000
2025-06-14T13:54+0000
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وأكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية في البيان، عدم رصد أي تغير أو زيادة في الخلفية الإشعاعية داخل مصر، رغم التطورات الجارية في المنطقة.وأوضحت الهيئة أنها تتابع بشكل مستمر وضع المنشآت النووية في المحيط الإقليمي، وذلك من خلال متابعة تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، إلى جانب تشغيل منظومة الرصد الإشعاعي والإنذار المبكر التابعة لها، والمزودة بأحدث أجهزة الرصد المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد. كما دعت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية المواطنين إلى الاعتماد على البيانات الرسمية كمصدر موثوق للمعلومات، وعدم الالتفات إلى الشائعات أو المعلومات غير الموثقة.وكانت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، أكدت أن الوضع الإشعاعي في منشأة نطنز النووية الإيرانية "مستقر"، دون أي مؤشرات على تسرب إشعاعي، وذلك في أعقاب الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الموقع فجر أمس الجمعة. وأوضحت الهيئة في بيان رسمي أنها تتابع الموقف عن كثب بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والجهات الوطنية، عبر شبكة الرصد الإشعاعي المنتشرة في جميع محافظات مصر، مشددة على أن قياسات الخلفية الإشعاعية تخضع للمراقبة المستمرة لضمان سلامة المواطنين والبيئة.وأدانت مصر الهجمات الإسرائيلية على إيران، واصفة إياها في بيان لوزارة الخارجية بـ"التصعيد الإقليمي الخطير"، الذي ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.وحذر البيان من أن هذه الأعمال العسكرية "ستؤدي إلى تفاقم الأزمة وتوسيع نطاق الصراع في المنطقة"، معرباً عن القلق إزاء تداعياتها على الاستقرار ومقدرات الشعوب.وأكدت مصر أن الحلول السياسية هي السبيل الوحيد لتسوية الأزمات، مشيرة إلى أن "العنف لن يحقق الأمن لأي طرف، بما في ذلك إسرائيل".وأعلنت إسرائيل، في ساعة مبكرة من صباح أمس الجمعة، أنها ضربت أهدافا نووية إيرانية لمنع طهران من تطوير أسلحة ذرية، وأفادت وسائل إعلام إيرانية وشهود بوقوع انفجارات، بما في ذلك في منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية في البلاد.وأسفرت الضربات الإسرائيلية على إيران عن مقتل مجموعة من المسؤولين الإيرانيين البارزين، وهم: رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، وقائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة، رولام علي رشيد، والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، فريدون عباسي، كما قُتل عدد من العلماء النوويين البارزين الذين يُطورون البرنامج النووي الإيراني وأُصيب مستشار المرشد الأعلى للشؤون السياسية، علي شمخاني، بجروح بالغة وهو في حالة حرجة.ونقلت وكالة "تسنيم" مرسوما صدر أمس الجمعة، كلف فيه آية الله علي خامنئي، اللواء عبد الرحيم موسوي ليحل محل اللواء محمد حسين باقري الذي لقي مصرعه في الغارات العسكرية الإسرائيلية.من جانبها، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الجمعة، إطلاق عملية "الوعد الصادق 3"، ردا على الهجمات الإسرائيلية.
https://sarabic.ae/20250614/خبير-إسرائيل-تنوي-تعطيل-الاتفاق-النووي-وقد-نجحت-بذلك-1101659098.html
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مصر, أخبار مصر الآن, إيران, إسرائيل, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, إيران, إسرائيل, العالم العربي

مصر توضح حقيقة حدوث تغير في الخلفية الإشعاعية داخل أراضيها

13:54 GMT 14.06.2025
© Photo / Unsplash/ Lukáš Lehotský مفاعل نووي
مفاعل نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2025
© Photo / Unsplash/ Lukáš Lehotský
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أصدرت مصر، اليوم السبت، بيانا توضيحيا، للرد على مزاعم بشأن حدوث تغير في خلفيتها الإشعاعية، وسط التطورات الجارية في المنطقة.
وأكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية في البيان، عدم رصد أي تغير أو زيادة في الخلفية الإشعاعية داخل مصر، رغم التطورات الجارية في المنطقة.
وأوضحت الهيئة أنها تتابع بشكل مستمر وضع المنشآت النووية في المحيط الإقليمي، وذلك من خلال متابعة تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، إلى جانب تشغيل منظومة الرصد الإشعاعي والإنذار المبكر التابعة لها، والمزودة بأحدث أجهزة الرصد المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد.
كما دعت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية المواطنين إلى الاعتماد على البيانات الرسمية كمصدر موثوق للمعلومات، وعدم الالتفات إلى الشائعات أو المعلومات غير الموثقة.
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13:44 GMT
وكانت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، أكدت أن الوضع الإشعاعي في منشأة نطنز النووية الإيرانية "مستقر"، دون أي مؤشرات على تسرب إشعاعي، وذلك في أعقاب الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الموقع فجر أمس الجمعة.
وأوضحت الهيئة في بيان رسمي أنها تتابع الموقف عن كثب بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والجهات الوطنية، عبر شبكة الرصد الإشعاعي المنتشرة في جميع محافظات مصر، مشددة على أن قياسات الخلفية الإشعاعية تخضع للمراقبة المستمرة لضمان سلامة المواطنين والبيئة.
وأدانت مصر الهجمات الإسرائيلية على إيران، واصفة إياها في بيان لوزارة الخارجية بـ"التصعيد الإقليمي الخطير"، الذي ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وحذر البيان من أن هذه الأعمال العسكرية "ستؤدي إلى تفاقم الأزمة وتوسيع نطاق الصراع في المنطقة"، معرباً عن القلق إزاء تداعياتها على الاستقرار ومقدرات الشعوب.
وأكدت مصر أن الحلول السياسية هي السبيل الوحيد لتسوية الأزمات، مشيرة إلى أن "العنف لن يحقق الأمن لأي طرف، بما في ذلك إسرائيل".
تل أبيب تتعرض لقصف إيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2025
‏الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال 9 علماء وخبراء بارزين في المشروع النووي الإيراني
10:09 GMT
وأعلنت إسرائيل، في ساعة مبكرة من صباح أمس الجمعة، أنها ضربت أهدافا نووية إيرانية لمنع طهران من تطوير أسلحة ذرية، وأفادت وسائل إعلام إيرانية وشهود بوقوع انفجارات، بما في ذلك في منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية في البلاد.
وأسفرت الضربات الإسرائيلية على إيران عن مقتل مجموعة من المسؤولين الإيرانيين البارزين، وهم: رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، وقائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة، رولام علي رشيد، والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، فريدون عباسي، كما قُتل عدد من العلماء النوويين البارزين الذين يُطورون البرنامج النووي الإيراني وأُصيب مستشار المرشد الأعلى للشؤون السياسية، علي شمخاني، بجروح بالغة وهو في حالة حرجة.
ونقلت وكالة "تسنيم" مرسوما صدر أمس الجمعة، كلف فيه آية الله علي خامنئي، اللواء عبد الرحيم موسوي ليحل محل اللواء محمد حسين باقري الذي لقي مصرعه في الغارات العسكرية الإسرائيلية.
من جانبها، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الجمعة، إطلاق عملية "الوعد الصادق 3"، ردا على الهجمات الإسرائيلية.
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