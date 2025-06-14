ولي العهد السعودي للرئيس الإيراني: نرفض استخدام القوة في تسوية النزاعات وندين الاعتداءات الإسرائيلية

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بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
08:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:40 GMT
13 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
10:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
الصحة العالمية تعلن استمرار جدري القرود كحالة طوارئ صحية عامة مع زيادة الإصابات في غرب أفريقيا
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
القوات النازية تندحر على أبواب موسكو
12:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
ما أسباب فشل المعارضة الإسرائيلية في حل الكنيست؟
12:30 GMT
30 د
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البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:03 GMT
6 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
16:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
16:39 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
هجوم إسرائيلي يغتال قائد الحرس الثوري الإيراني ورئيس أركان الجيش، روبيو: لم يكن هناك تدخل أو مساعدة أمريكية لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نووي إيران.. تشكيك من ترامب وتصعيد في الوكالة الذرية و تدخل روسي
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
18:30 GMT
29 د
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البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:17 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:31 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:28 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
نووي إيران.. تشكيك من ترامب وتصعيد في الوكالة الذرية و تدخل روسي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:44 GMT
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مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
12:33 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
16:33 GMT
16 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:49 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
إيران تطلق عملية الوعد الصادق ٣ ردا على الهجوم الإسرائيلي، وموسكو تؤكد ضرورة العودة للدبلوماسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تسعى إسرائيل لفرض واقع جديد على دمشق قبيل أي مفاوضات محتملة؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
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https://sarabic.ae/20250614/ولي-العهد-السعودي-للرئيس-الإيراني-نرفض-استخدام-القوة-في-تسوية-النزاعات-وندين-الاعتداءات-الإسرائيلية-1101667111.html
ولي العهد السعودي للرئيس الإيراني: نرفض استخدام القوة في تسوية النزاعات وندين الاعتداءات الإسرائيلية
ولي العهد السعودي للرئيس الإيراني: نرفض استخدام القوة في تسوية النزاعات وندين الاعتداءات الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، إدانة المملكة واستنكارها الشديد للهجمات الإسرائيلية التي تمس سيادة إيران وأمنها، معتبرا أنها تمثل... 14.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-14T20:04+0000
2025-06-14T20:04+0000
السعودية
ولي العهد محمد بن سلمان
إيران
إسرائيل
العالم العربي
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قدم خلاله تعازيه ومواساته في ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على إيران، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.وشدد ولي العهد السعودي في الاتصال على "رفض المملكة لاستخدام القوة في تسوية النزاعات"، داعيا إلى "الحوار كسبيل وحيد لمعالجة الخلافات"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).من جانبه، أعرب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في الاتصال الهاتفي، عن شكره للمملكة العربية السعودية على موقفها، مثمنا جهود خادم الحرمين الشريفين، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في تسهيل شؤون الحجاج الإيرانيين.وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أجرى أمس الجمعة، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد إيران. وأكد الجانبان خلال الاتصال على أهمية التهدئة وضبط النفس، والدعوة لحل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية.وشددا على ضرورة استمرار التنسيق والعمل المشترك بما يعزز الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).وفي وقت سابق من أمس الجمعة، أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات الإسرائيلية السافرة تجاه إيران. وأكدت أن الضربات الإسرائيلية على إيران تمثل انتهاكا ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية.وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية وقف العدوان على إيران، كما دعت المملكة المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتحمل المسؤولية تجاه وقف العدوان الإسرائيلي على إيران.وشنت إسرائيل، فجر أمس الجمعة، ضربات جوية مفاجئة ضد إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردا على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، أعلنت إيران بدء عملية "الوعد الصادق 3" التي تضمنت قصف تل أبيب بمئات الصواريخ.
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https://sarabic.ae/20250614/لافروف-أجرى-اتصالًا-هاتفيا-مع-وزير-خارجية-إيران-1101661193.html
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السعودية, ولي العهد محمد بن سلمان, إيران, إسرائيل, العالم العربي
السعودية, ولي العهد محمد بن سلمان, إيران, إسرائيل, العالم العربي

ولي العهد السعودي للرئيس الإيراني: نرفض استخدام القوة في تسوية النزاعات وندين الاعتداءات الإسرائيلية

20:04 GMT 14.06.2025
© AP Photo / Nathan Howardولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2025
© AP Photo / Nathan Howard
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أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، إدانة المملكة واستنكارها الشديد للهجمات الإسرائيلية التي تمس سيادة إيران وأمنها، معتبرا أنها تمثل انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية، وتعرقل الجهود الدبلوماسية الرامية لحل الأزمة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قدم خلاله تعازيه ومواساته في ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على إيران، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
وشدد ولي العهد السعودي في الاتصال على "رفض المملكة لاستخدام القوة في تسوية النزاعات"، داعيا إلى "الحوار كسبيل وحيد لمعالجة الخلافات"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
من جانبه، أعرب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في الاتصال الهاتفي، عن شكره للمملكة العربية السعودية على موقفها، مثمنا جهود خادم الحرمين الشريفين، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في تسهيل شؤون الحجاج الإيرانيين.
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وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أجرى أمس الجمعة، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد إيران.
وأكد الجانبان خلال الاتصال على أهمية التهدئة وضبط النفس، والدعوة لحل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية.
وشددا على ضرورة استمرار التنسيق والعمل المشترك بما يعزز الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وفي وقت سابق من أمس الجمعة، أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات الإسرائيلية السافرة تجاه إيران.
وأكدت أن الضربات الإسرائيلية على إيران تمثل انتهاكا ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية.
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وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية وقف العدوان على إيران، كما دعت المملكة المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتحمل المسؤولية تجاه وقف العدوان الإسرائيلي على إيران.
وشنت إسرائيل، فجر أمس الجمعة، ضربات جوية مفاجئة ضد إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردا على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، أعلنت إيران بدء عملية "الوعد الصادق 3" التي تضمنت قصف تل أبيب بمئات الصواريخ.
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