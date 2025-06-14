https://sarabic.ae/20250614/ولي-العهد-السعودي-للرئيس-الإيراني-نرفض-استخدام-القوة-في-تسوية-النزاعات-وندين-الاعتداءات-الإسرائيلية-1101667111.html

ولي العهد السعودي للرئيس الإيراني: نرفض استخدام القوة في تسوية النزاعات وندين الاعتداءات الإسرائيلية

ولي العهد السعودي للرئيس الإيراني: نرفض استخدام القوة في تسوية النزاعات وندين الاعتداءات الإسرائيلية

سبوتنيك عربي

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، إدانة المملكة واستنكارها الشديد للهجمات الإسرائيلية التي تمس سيادة إيران وأمنها، معتبرا أنها تمثل... 14.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-14T20:04+0000

2025-06-14T20:04+0000

2025-06-14T20:04+0000

السعودية

ولي العهد محمد بن سلمان

إيران

إسرائيل

العالم العربي

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قدم خلاله تعازيه ومواساته في ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على إيران، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.وشدد ولي العهد السعودي في الاتصال على "رفض المملكة لاستخدام القوة في تسوية النزاعات"، داعيا إلى "الحوار كسبيل وحيد لمعالجة الخلافات"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).من جانبه، أعرب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في الاتصال الهاتفي، عن شكره للمملكة العربية السعودية على موقفها، مثمنا جهود خادم الحرمين الشريفين، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في تسهيل شؤون الحجاج الإيرانيين.وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أجرى أمس الجمعة، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد إيران. وأكد الجانبان خلال الاتصال على أهمية التهدئة وضبط النفس، والدعوة لحل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية.وشددا على ضرورة استمرار التنسيق والعمل المشترك بما يعزز الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).وفي وقت سابق من أمس الجمعة، أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات الإسرائيلية السافرة تجاه إيران. وأكدت أن الضربات الإسرائيلية على إيران تمثل انتهاكا ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية.وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية وقف العدوان على إيران، كما دعت المملكة المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتحمل المسؤولية تجاه وقف العدوان الإسرائيلي على إيران.وشنت إسرائيل، فجر أمس الجمعة، ضربات جوية مفاجئة ضد إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردا على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، أعلنت إيران بدء عملية "الوعد الصادق 3" التي تضمنت قصف تل أبيب بمئات الصواريخ.

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السعودية, ولي العهد محمد بن سلمان, إيران, إسرائيل, العالم العربي