أجمل صور رصدتها الكاميرات هذا الأسبوع

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قرود تروي عطشها في مسار كارتافيا خلال طقس حار في 10 يونيو 2025 في نيودلهي، الهند. تستمر فترة الحر الشديد في دلهي-NCR. يوم الثلاثاء، سُجلت أعلى درجة حرارة لهذا الموسم عند 43.8 درجة مئوية،