أجمل صور رصدتها الكاميرات هذا الأسبوع

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت ماكرون يتحدثان قبل العشاء الذي يسبق مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات (UNOC3)، الذي يجمع القادة والباحثين والناشطين لمناقشة كيفية حماية الحياة البحرية، في نيس، الأحد 8 يونيو/حزيران 2025.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت ماكرون يتحدثان قبل العشاء الذي يسبق مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات (UNOC3)، الذي يجمع القادة والباحثين والناشطين لمناقشة كيفية حماية الحياة البحرية، في نيس، الأحد 8 يونيو/حزيران 2025.
استمتع رواد سباقات الخيل بيوم السيدات في مهرجان إبسوم ديربي 2025 في مضمار إبسوم داونز لسباق الخيل، 6 يونيو/حزيران 2025، في إبسوم، إنجلترا.
استمتع رواد سباقات الخيل بيوم السيدات في مهرجان إبسوم ديربي 2025 في مضمار إبسوم داونز لسباق الخيل، 6 يونيو/حزيران 2025، في إبسوم، إنجلترا.
شخص يعزف على الكمان بينما يظهر القمر المكتمل فوق حلبجة، العراق، في 10 يونيو/حزيران 2025.
شخص يعزف على الكمان بينما يظهر القمر المكتمل فوق حلبجة، العراق، في 10 يونيو/حزيران 2025.
كارينا كوتشيتكوفا (روسيا) في سباق 400 متر للسيدات في مسابقة زنامينسكي براذرز التذكارية كجزء من أسبوع ألعاب القوى في موسكو.
كارينا كوتشيتكوفا (روسيا) في سباق 400 متر للسيدات في مسابقة زنامينسكي براذرز التذكارية كجزء من أسبوع ألعاب القوى في موسكو.
صورة جوية لصياد يصطاد روبيانًا ملحيًا في بحيرة مالحة، 8 يونيو/حزيران 2025، في يونتشنغ، مقاطعة شانشي، الصين.
صورة جوية لصياد يصطاد روبيانًا ملحيًا في بحيرة مالحة، 8 يونيو/حزيران 2025، في يونتشنغ، مقاطعة شانشي، الصين.
قرود تروي عطشها في مسار كارتافيا خلال طقس حار في 10 يونيو 2025 في نيودلهي، الهند. تستمر فترة الحر الشديد في دلهي-NCR. يوم الثلاثاء، سُجلت أعلى درجة حرارة لهذا الموسم عند 43.8 درجة مئوية،
قرود تروي عطشها في مسار كارتافيا خلال طقس حار في 10 يونيو 2025 في نيودلهي، الهند. تستمر فترة الحر الشديد في دلهي-NCR. يوم الثلاثاء، سُجلت أعلى درجة حرارة لهذا الموسم عند 43.8 درجة مئوية،
المشاركون في السباق الملون في موسكو.
الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي يصل لإلقاء كلمة خلال المنتدى الاقتصادي في مدريد، إسبانيا، الأحد 8 يونيو 2025.
الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي يصل لإلقاء كلمة خلال المنتدى الاقتصادي في مدريد، إسبانيا، الأحد 8 يونيو 2025.
لرئيس دونالد ترامب يهنئ المقاتل الجورجي ميراب دفاليشفيلي، بعد فوزه بلقب وزن الديك ضد شون أومالي، خلال حدث UFC-316 للفنون القتالية المختلطة، في مركز برودينشال، السبت 7 يونيو 2025، في نيوارك، نيوجيرسي.
لرئيس دونالد ترامب يهنئ المقاتل الجورجي ميراب دفاليشفيلي، بعد فوزه بلقب وزن الديك ضد شون أومالي، خلال حدث UFC-316 للفنون القتالية المختلطة، في مركز برودينشال، السبت 7 يونيو 2025، في نيوارك، نيوجيرسي.
حجاج يشعلون الشموع في مزار "إل روسيو" بالقرب من أزنالكازار، إسبانيا، يوم السبت 7 يونيو/حزيران 2025، خلال الحج السنوي الذي يتجمع فيه مئات الآلاف من أتباع "عذراء ديل روسيو" داخل وحول المزار.
حجاج يشعلون الشموع في مزار "إل روسيو" بالقرب من أزنالكازار، إسبانيا، يوم السبت 7 يونيو/حزيران 2025، خلال الحج السنوي الذي يتجمع فيه مئات الآلاف من أتباع "عذراء ديل روسيو" داخل وحول المزار.
ممثل من سيرك دو سوليه هونغ كونغ يؤدي عرضًا على خشبة المسرح خلال سباقات قوارب التنين الدولية في هونغ كونغ لعام 2025، في 8 يونيو/حزيران 2025 في هونغ كونغ، الصين.
ممثل من سيرك دو سوليه هونغ كونغ يؤدي عرضًا على خشبة المسرح خلال سباقات قوارب التنين الدولية في هونغ كونغ لعام 2025، في 8 يونيو/حزيران 2025 في هونغ كونغ، الصين.