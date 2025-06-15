أجمل صور رصدتها الكاميرات هذا الأسبوع

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بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:17 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:31 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:28 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
نووي إيران.. تشكيك من ترامب وتصعيد في الوكالة الذرية و تدخل روسي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:44 GMT
15 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
12:33 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
16:33 GMT
16 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:49 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
إيران تطلق عملية الوعد الصادق ٣ ردا على الهجوم الإسرائيلي، وموسكو تؤكد ضرورة العودة للدبلوماسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تسعى إسرائيل لفرض واقع جديد على دمشق قبيل أي مفاوضات محتملة؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
08:18 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
10:28 GMT
5 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:33 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:23 GMT
13 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تسعى إسرائيل لفرض واقع جديد على دمشق قبيل أي مفاوضات محتملة؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إيران تلوح بتوسيع الضربات على إسرائيل ،وتل أبيب تهدد بـ"حرق طهران"
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
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- سبوتنيك عربي, 1920
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استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20250615/أجمل-صور-رصدتها-الكاميرات-هذا-الأسبوع---1101683288.html
أجمل صور رصدتها الكاميرات هذا الأسبوع
أجمل صور رصدتها الكاميرات هذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر جمالا، التي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة. 15.06.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

أجمل صور رصدتها الكاميرات هذا الأسبوع

15:11 GMT 15.06.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر جمالا، التي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة.
© AP Photo / Christian Hartmann

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت ماكرون يتحدثان قبل العشاء الذي يسبق مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات (UNOC3)، الذي يجمع القادة والباحثين والناشطين لمناقشة كيفية حماية الحياة البحرية، في نيس، الأحد 8 يونيو/حزيران 2025.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت ماكرون يتحدثان قبل العشاء الذي يسبق مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات (UNOC3)، الذي يجمع القادة والباحثين والناشطين لمناقشة كيفية حماية الحياة البحرية، في نيس، الأحد 8 يونيو/حزيران 2025. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Christian Hartmann

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت ماكرون يتحدثان قبل العشاء الذي يسبق مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات (UNOC3)، الذي يجمع القادة والباحثين والناشطين لمناقشة كيفية حماية الحياة البحرية، في نيس، الأحد 8 يونيو/حزيران 2025.

© Getty Images / Dan Kitwood

استمتع رواد سباقات الخيل بيوم السيدات في مهرجان إبسوم ديربي 2025 في مضمار إبسوم داونز لسباق الخيل، 6 يونيو/حزيران 2025، في إبسوم، إنجلترا.

استمتع رواد سباقات الخيل بيوم السيدات في مهرجان إبسوم ديربي 2025 في مضمار إبسوم داونز لسباق الخيل، 6 يونيو/حزيران 2025، في إبسوم، إنجلترا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Dan Kitwood

استمتع رواد سباقات الخيل بيوم السيدات في مهرجان إبسوم ديربي 2025 في مضمار إبسوم داونز لسباق الخيل، 6 يونيو/حزيران 2025، في إبسوم، إنجلترا.

© Getty Images / Anadolu/Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed

شخص يعزف على الكمان بينما يظهر القمر المكتمل فوق حلبجة، العراق، في 10 يونيو/حزيران 2025.

شخص يعزف على الكمان بينما يظهر القمر المكتمل فوق حلبجة، العراق، في 10 يونيو/حزيران 2025. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed

شخص يعزف على الكمان بينما يظهر القمر المكتمل فوق حلبجة، العراق، في 10 يونيو/حزيران 2025.

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

كارينا كوتشيتكوفا (روسيا) في سباق 400 متر للسيدات في مسابقة زنامينسكي براذرز التذكارية كجزء من أسبوع ألعاب القوى في موسكو.

كارينا كوتشيتكوفا (روسيا) في سباق 400 متر للسيدات في مسابقة زنامينسكي براذرز التذكارية كجزء من أسبوع ألعاب القوى في موسكو. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Grigory Sysoev
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كارينا كوتشيتكوفا (روسيا) في سباق 400 متر للسيدات في مسابقة زنامينسكي براذرز التذكارية كجزء من أسبوع ألعاب القوى في موسكو.

© Getty Images / VCG/Jiang Hua

صورة جوية لصياد يصطاد روبيانًا ملحيًا في بحيرة مالحة، 8 يونيو/حزيران 2025، في يونتشنغ، مقاطعة شانشي، الصين.

صورة جوية لصياد يصطاد روبيانًا ملحيًا في بحيرة مالحة، 8 يونيو/حزيران 2025، في يونتشنغ، مقاطعة شانشي، الصين. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / VCG/Jiang Hua

صورة جوية لصياد يصطاد روبيانًا ملحيًا في بحيرة مالحة، 8 يونيو/حزيران 2025، في يونتشنغ، مقاطعة شانشي، الصين.

© Getty Images / Hindustan Times/Arvind Yadav

قرود تروي عطشها في مسار كارتافيا خلال طقس حار في 10 يونيو 2025 في نيودلهي، الهند. تستمر فترة الحر الشديد في دلهي-NCR. يوم الثلاثاء، سُجلت أعلى درجة حرارة لهذا الموسم عند 43.8 درجة مئوية،

قرود تروي عطشها في مسار كارتافيا خلال طقس حار في 10 يونيو 2025 في نيودلهي، الهند. تستمر فترة الحر الشديد في دلهي-NCR. يوم الثلاثاء، سُجلت أعلى درجة حرارة لهذا الموسم عند 43.8 درجة مئوية، - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Hindustan Times/Arvind Yadav

قرود تروي عطشها في مسار كارتافيا خلال طقس حار في 10 يونيو 2025 في نيودلهي، الهند. تستمر فترة الحر الشديد في دلهي-NCR. يوم الثلاثاء، سُجلت أعلى درجة حرارة لهذا الموسم عند 43.8 درجة مئوية،

© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في السباق الملون في موسكو.

المشاركون في السباق الملون في موسكو. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Kirill Kallinikov
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المشاركون في السباق الملون في موسكو.

© AP Photo / Manu Fernandez

الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي يصل لإلقاء كلمة خلال المنتدى الاقتصادي في مدريد، إسبانيا، الأحد 8 يونيو 2025.

الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي يصل لإلقاء كلمة خلال المنتدى الاقتصادي في مدريد، إسبانيا، الأحد 8 يونيو 2025. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Manu Fernandez

الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي يصل لإلقاء كلمة خلال المنتدى الاقتصادي في مدريد، إسبانيا، الأحد 8 يونيو 2025.

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta

لرئيس دونالد ترامب يهنئ المقاتل الجورجي ميراب دفاليشفيلي، بعد فوزه بلقب وزن الديك ضد شون أومالي، خلال حدث UFC-316 للفنون القتالية المختلطة، في مركز برودينشال، السبت 7 يونيو 2025، في نيوارك، نيوجيرسي.

لرئيس دونالد ترامب يهنئ المقاتل الجورجي ميراب دفاليشفيلي، بعد فوزه بلقب وزن الديك ضد شون أومالي، خلال حدث UFC-316 للفنون القتالية المختلطة، في مركز برودينشال، السبت 7 يونيو 2025، في نيوارك، نيوجيرسي. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Manuel Balce Ceneta

لرئيس دونالد ترامب يهنئ المقاتل الجورجي ميراب دفاليشفيلي، بعد فوزه بلقب وزن الديك ضد شون أومالي، خلال حدث UFC-316 للفنون القتالية المختلطة، في مركز برودينشال، السبت 7 يونيو 2025، في نيوارك، نيوجيرسي.

© AP Photo / Emilio Morenatti

حجاج يشعلون الشموع في مزار "إل روسيو" بالقرب من أزنالكازار، إسبانيا، يوم السبت 7 يونيو/حزيران 2025، خلال الحج السنوي الذي يتجمع فيه مئات الآلاف من أتباع "عذراء ديل روسيو" داخل وحول المزار.

حجاج يشعلون الشموع في مزار &quot;إل روسيو&quot; بالقرب من أزنالكازار، إسبانيا، يوم السبت 7 يونيو/حزيران 2025، خلال الحج السنوي الذي يتجمع فيه مئات الآلاف من أتباع &quot;عذراء ديل روسيو&quot; داخل وحول المزار. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Emilio Morenatti

حجاج يشعلون الشموع في مزار "إل روسيو" بالقرب من أزنالكازار، إسبانيا، يوم السبت 7 يونيو/حزيران 2025، خلال الحج السنوي الذي يتجمع فيه مئات الآلاف من أتباع "عذراء ديل روسيو" داخل وحول المزار.

© Getty Images / VCG/China News Service/Hou Yu

ممثل من سيرك دو سوليه هونغ كونغ يؤدي عرضًا على خشبة المسرح خلال سباقات قوارب التنين الدولية في هونغ كونغ لعام 2025، في 8 يونيو/حزيران 2025 في هونغ كونغ، الصين.

ممثل من سيرك دو سوليه هونغ كونغ يؤدي عرضًا على خشبة المسرح خلال سباقات قوارب التنين الدولية في هونغ كونغ لعام 2025، في 8 يونيو/حزيران 2025 في هونغ كونغ، الصين. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / VCG/China News Service/Hou Yu

ممثل من سيرك دو سوليه هونغ كونغ يؤدي عرضًا على خشبة المسرح خلال سباقات قوارب التنين الدولية في هونغ كونغ لعام 2025، في 8 يونيو/حزيران 2025 في هونغ كونغ، الصين.

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