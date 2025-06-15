اعتقال شخصين في طهران يعملان مع الموساد في تصنيع قنابل ومتفجرات

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بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
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16 د
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أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:28 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
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نووي إيران.. تشكيك من ترامب وتصعيد في الوكالة الذرية و تدخل روسي
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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15 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
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الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
16:33 GMT
16 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:49 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
إيران تطلق عملية الوعد الصادق ٣ ردا على الهجوم الإسرائيلي، وموسكو تؤكد ضرورة العودة للدبلوماسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تسعى إسرائيل لفرض واقع جديد على دمشق قبيل أي مفاوضات محتملة؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
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البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
08:18 GMT
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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19 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:30 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
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عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
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عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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https://sarabic.ae/20250615/اعتقال-شخصين-في-طهران-يعملان-مع-الموساد-في-تصنيع-قنابل-ومتفجرات-1101677044.html
اعتقال شخصين في طهران يعملان مع الموساد في تصنيع قنابل ومتفجرات
اعتقال شخصين في طهران يعملان مع الموساد في تصنيع قنابل ومتفجرات
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اليوم الأحد، اعتقال شخصين متورطين في العمل لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي. 15.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-15T09:10+0000
2025-06-15T09:19+0000
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وذكرت الوزارة أن المعتقلين كانا ينشطان في تصنيع القنابل والمتفجرات والمعدات الإلكترونية، في إطار مخطط تخريبي يستهدف الأمن القومي.وأوضحت أن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن هوية الموقوفين أو مكان الاعتقال، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وذكرت الوكالة، نقلا عن المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، أنه تم اعتقال العضوين التابعين للموساد الإسرائيلي في محافظة البرز شمالي البلاد.يأتي هذا بعدما أعلنت النيابة العامة الإيرانية في مدينة يزد، أمس السبت، عن اعتقال 5 أشخاص بتهمة التقاط صور لأماكن حساسة والتعاون مع إسرائيل.ونقل موقع "انتخاب" عن النيابة العامة الإيرانية بيانا أكدت فيه أنه تم القبض على خمسة من "المضللين" الذين قاموا بنشر بلبلة في الرأي العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما قاموا بالتقاط صور لأماكن مصنفة على أنها مناطق حساسة.جاءت هذه الإجراءات في أعقاب الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي على مناطق في البلاد، حيث تم تحديد هوية المعتقلين واعتقالهم من قبل قوات الأمن المختصة في محافظة يزد، بالتنسيق مع الجهاز القضائي.وأكدت النيابة الإيرانية أن نشر أي محتوى على منصات التواصل تضامنًا مع إسرائيل، يعاقب عليه بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات، وفقا للمادة 8 من قانون "مواجهة الأعمال العدوانية للكيان الصهيوني ضد السلام والأمن".
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إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

اعتقال شخصين في طهران يعملان مع الموساد في تصنيع قنابل ومتفجرات

09:10 GMT 15.06.2025 (تم التحديث: 09:19 GMT 15.06.2025)
© Sputnik . Alexander Yuriev / الانتقال إلى بنك الصورالعاصمة الإيرانية طهران
العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2025
© Sputnik . Alexander Yuriev
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أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اليوم الأحد، اعتقال شخصين متورطين في العمل لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي.
وذكرت الوزارة أن المعتقلين كانا ينشطان في تصنيع القنابل والمتفجرات والمعدات الإلكترونية، في إطار مخطط تخريبي يستهدف الأمن القومي.
وأوضحت أن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن هوية الموقوفين أو مكان الاعتقال، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وذكرت الوكالة، نقلا عن المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، أنه تم اعتقال العضوين التابعين للموساد الإسرائيلي في محافظة البرز شمالي البلاد.
يأتي هذا بعدما أعلنت النيابة العامة الإيرانية في مدينة يزد، أمس السبت، عن اعتقال 5 أشخاص بتهمة التقاط صور لأماكن حساسة والتعاون مع إسرائيل.
ونقل موقع "انتخاب" عن النيابة العامة الإيرانية بيانا أكدت فيه أنه تم القبض على خمسة من "المضللين" الذين قاموا بنشر بلبلة في الرأي العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما قاموا بالتقاط صور لأماكن مصنفة على أنها مناطق حساسة.
جاءت هذه الإجراءات في أعقاب الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي على مناطق في البلاد، حيث تم تحديد هوية المعتقلين واعتقالهم من قبل قوات الأمن المختصة في محافظة يزد، بالتنسيق مع الجهاز القضائي.
وأكدت النيابة الإيرانية أن نشر أي محتوى على منصات التواصل تضامنًا مع إسرائيل، يعاقب عليه بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات، وفقا للمادة 8 من قانون "مواجهة الأعمال العدوانية للكيان الصهيوني ضد السلام والأمن".
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