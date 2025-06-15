https://sarabic.ae/20250615/اعتقال-شخصين-في-طهران-يعملان-مع-الموساد-في-تصنيع-قنابل-ومتفجرات-1101677044.html
اعتقال شخصين في طهران يعملان مع الموساد في تصنيع قنابل ومتفجرات
اعتقال شخصين في طهران يعملان مع الموساد في تصنيع قنابل ومتفجرات
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اليوم الأحد، اعتقال شخصين متورطين في العمل لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي. 15.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-15T09:10+0000
2025-06-15T09:10+0000
2025-06-15T09:19+0000
إيران
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101529/18/1015291817_0:164:3001:1852_1920x0_80_0_0_fe72cbab86b3bee907771044ad5c78b8.jpg
وذكرت الوزارة أن المعتقلين كانا ينشطان في تصنيع القنابل والمتفجرات والمعدات الإلكترونية، في إطار مخطط تخريبي يستهدف الأمن القومي.وأوضحت أن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن هوية الموقوفين أو مكان الاعتقال، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وذكرت الوكالة، نقلا عن المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، أنه تم اعتقال العضوين التابعين للموساد الإسرائيلي في محافظة البرز شمالي البلاد.يأتي هذا بعدما أعلنت النيابة العامة الإيرانية في مدينة يزد، أمس السبت، عن اعتقال 5 أشخاص بتهمة التقاط صور لأماكن حساسة والتعاون مع إسرائيل.ونقل موقع "انتخاب" عن النيابة العامة الإيرانية بيانا أكدت فيه أنه تم القبض على خمسة من "المضللين" الذين قاموا بنشر بلبلة في الرأي العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما قاموا بالتقاط صور لأماكن مصنفة على أنها مناطق حساسة.جاءت هذه الإجراءات في أعقاب الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي على مناطق في البلاد، حيث تم تحديد هوية المعتقلين واعتقالهم من قبل قوات الأمن المختصة في محافظة يزد، بالتنسيق مع الجهاز القضائي.وأكدت النيابة الإيرانية أن نشر أي محتوى على منصات التواصل تضامنًا مع إسرائيل، يعاقب عليه بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات، وفقا للمادة 8 من قانون "مواجهة الأعمال العدوانية للكيان الصهيوني ضد السلام والأمن".
إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101529/18/1015291817_156:0:2843:2015_1920x0_80_0_0_32b850ec0d69d239dc237081c577cec7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
اعتقال شخصين في طهران يعملان مع الموساد في تصنيع قنابل ومتفجرات
09:10 GMT 15.06.2025 (تم التحديث: 09:19 GMT 15.06.2025)
أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اليوم الأحد، اعتقال شخصين متورطين في العمل لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي.
وذكرت الوزارة أن المعتقلين كانا ينشطان في تصنيع القنابل والمتفجرات والمعدات الإلكترونية، في إطار مخطط تخريبي يستهدف الأمن القومي.
وأوضحت أن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن هوية الموقوفين أو مكان الاعتقال، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وذكرت الوكالة، نقلا عن المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، أنه تم اعتقال العضوين التابعين للموساد الإسرائيلي في محافظة البرز شمالي البلاد.
يأتي هذا بعدما أعلنت النيابة العامة الإيرانية في مدينة يزد، أمس السبت، عن اعتقال 5 أشخاص
بتهمة التقاط صور لأماكن حساسة والتعاون مع إسرائيل.
ونقل موقع
"انتخاب" عن النيابة العامة الإيرانية بيانا أكدت فيه أنه تم القبض على خمسة من "المضللين" الذين قاموا بنشر بلبلة في الرأي العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما قاموا بالتقاط صور لأماكن مصنفة على أنها مناطق حساسة.
جاءت هذه الإجراءات في أعقاب الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي على مناطق في البلاد، حيث تم تحديد هوية المعتقلين واعتقالهم من قبل قوات الأمن المختصة في محافظة يزد، بالتنسيق مع الجهاز القضائي.
وأكدت النيابة الإيرانية أن نشر أي محتوى على منصات التواصل تضامنًا مع إسرائيل، يعاقب عليه بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات، وفقا للمادة 8 من قانون "مواجهة الأعمال العدوانية للكيان الصهيوني ضد السلام والأمن".