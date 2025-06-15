https://sarabic.ae/20250615/اعتقال-شخصين-في-طهران-يعملان-مع-الموساد-في-تصنيع-قنابل-ومتفجرات-1101677044.html

اعتقال شخصين في طهران يعملان مع الموساد في تصنيع قنابل ومتفجرات

اعتقال شخصين في طهران يعملان مع الموساد في تصنيع قنابل ومتفجرات

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اليوم الأحد، اعتقال شخصين متورطين في العمل لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي. 15.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-15T09:10+0000

2025-06-15T09:10+0000

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وذكرت الوزارة أن المعتقلين كانا ينشطان في تصنيع القنابل والمتفجرات والمعدات الإلكترونية، في إطار مخطط تخريبي يستهدف الأمن القومي.وأوضحت أن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن هوية الموقوفين أو مكان الاعتقال، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وذكرت الوكالة، نقلا عن المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، أنه تم اعتقال العضوين التابعين للموساد الإسرائيلي في محافظة البرز شمالي البلاد.يأتي هذا بعدما أعلنت النيابة العامة الإيرانية في مدينة يزد، أمس السبت، عن اعتقال 5 أشخاص بتهمة التقاط صور لأماكن حساسة والتعاون مع إسرائيل.ونقل موقع "انتخاب" عن النيابة العامة الإيرانية بيانا أكدت فيه أنه تم القبض على خمسة من "المضللين" الذين قاموا بنشر بلبلة في الرأي العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما قاموا بالتقاط صور لأماكن مصنفة على أنها مناطق حساسة.جاءت هذه الإجراءات في أعقاب الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي على مناطق في البلاد، حيث تم تحديد هوية المعتقلين واعتقالهم من قبل قوات الأمن المختصة في محافظة يزد، بالتنسيق مع الجهاز القضائي.وأكدت النيابة الإيرانية أن نشر أي محتوى على منصات التواصل تضامنًا مع إسرائيل، يعاقب عليه بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات، وفقا للمادة 8 من قانون "مواجهة الأعمال العدوانية للكيان الصهيوني ضد السلام والأمن".

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