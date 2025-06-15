https://sarabic.ae/20250615/الحرس-الثوري-يعلن-استهداف-المراكز-الاستخباراتية-الإسرائيلية-كمرحلة-ثالثة-من-الوعد-الصادق-3-1101694858.html

الحرس الثوري يعلن استهداف المراكز الاستخباراتية الإسرائيلية كمرحلة ثالثة من "الوعد الصادق 3"

الحرس الثوري يعلن استهداف المراكز الاستخباراتية الإسرائيلية كمرحلة ثالثة من "الوعد الصادق 3"

سبوتنيك عربي

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، استهداف المراكز الاستخباراتية الإسرائيلية كمرحلة ثالثة من عمليته العسكرية "الوعد الصادق 3". 15.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-15T21:20+0000

2025-06-15T21:20+0000

2025-06-16T05:22+0000

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وقال الحرس الثوري، في بيانه، إن "جيش الكيان المتوهّم والوحشي واصل اعتداءاته وجرائمه ضد إيران، وأظهر مجددًا طبيعته الإرهابية والدنيئة من خلال استهداف المدنيين في المناطق السكنية واغتيال ثلاثة من قادة الاستخبارات محمد كاظمي، حسن محقق، ومحسن باقري".وأضاف البيان أنه "في إطار الردود الحاسمة، خصوصًا انتقامًا لجرائم هذا اليوم، شنّت قوات الجوّ فضاء التابعة للحرس الثوري موجة جديدة من العمليات الصاروخية، استهدفت من خلالها المراكز الاستخباراتية للكيان الغاصب، كمرحلة ثالثة من عملية الوعد الصادق 3"، مؤكدا أن "العمليات النوعية والمركّزة ضد الأهداف الإسرائيلية الحيوية ستستمر حتى زوالها بالكامل".وأكدت القوات المسلحة الإيرانية، في وقت سابق، أن هناك بنك أهداف للنقاط الحيوية في إسرائيل، وسيتم استهدافها جميعا، لافتة إلى أنه خلال الأيام الماضية تم استهداف مراكز عسكرية وأمنية واستراتيجية في إسرائيل بنجاح.وأفادت وسائل إعلام إيرانية، أن الحرس الثوري الإيراني (وحدات النخبة في القوات المسلحة) أطلق صواريخ باتجاه إسرائيل. وأضافت بأن "صواريخ الحرس الثوري الإيراني أُطلقت باتجاه الأراضي الإسرائيلية".وبالمقابل أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت متأخرالأحد، بدء شن سلسلة غارات على عشرات المواقع لصواريخ أرض أرض غربي إيران.وأعلن الجيش الإسرائيلي في منشور له، أن نحو 50 مقاتلة شاركت في هجوم واسع النطاق استهدف البنية التحتية وأهدافاً مرتبطة بالمشروع النووي الإيراني في العاصمة طهران.وأوضح الجيش أن العملية شملت قصف أكثر من 80 هدفا، من بينها مقر وزارة الدفاع الإيرانية، ومواقع مرتبطة بالمشروع النووي، إلى جانب أهداف عسكرية أخرى.وشنت إسرائيل، فجر الجمعة الماضية، ضربات جوية مفاجئة ضد إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردا على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، أعلنت إيران بدء عملية "الوعد الصادق 3" التي تضمنت قصف تل أبيب بمئات الصواريخ.وأظهرت لقطات متداولة مشاهد لدمار وصفته بعض التقارير بأنه غير مسبوق في تل أبيب، بينما قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن إيران خرقت الخطوط الحمراء بإطلاق الصواريخ على مناطق مدنية، على حد وصفه، مضيفا: "مستمرون في الدفاع عن مواطني إسرائيل والنظام الإيراني سيدفع ثمنا كبيرا لقاء أفعاله".وأكد الحرس الثوري الإيراني أن العملية تضمنت قصف عشرات الأهداف والمواقع العسكرية في إسرائيل، ردًا على الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على إيران اليوم.وجاء في بيان للحرس الثوري الإيراني: "في أعقاب العدوان والعمليات العدوانية التي قام بها الكيان الإرهابي الصهيوني الوحشي هذا الصباح ضد مناطق إيرانية... بدأ الحرس الثوري الإسلامي رده الساحق والدقيق ضد عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية للكيان الصهيوني الغاصب في الأراضي المحتلة، وأطلق على هذه العملية "الوعد الصادق 3".

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