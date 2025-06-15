https://sarabic.ae/20250615/الرئيس-القبرصي-سأتواصل-مع-نتنياهو-لنقل-رسالة-من-إيران-بناء-على-طلبها-1101677469.html
الرئيس القبرصي: سأتواصل مع نتنياهو لنقل رسالة من إيران بناء على طلبها
الرئيس القبرصي: سأتواصل مع نتنياهو لنقل رسالة من إيران بناء على طلبها
سبوتنيك عربي
قال رئيس جمهورية قبرص، نيكوس خريستودوليديس، إنه سيجري، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وذلك بعد أن طلبت إيران من... 15.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-15T09:24+0000
2025-06-15T09:24+0000
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وأوضح الرئيس القبرصي أن بلاده طلبت أيضا من الاتحاد الأوروبي عقد اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية، من أجل مناقشة التطورات الجارية في المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء القبرصية.وردا على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، أعلنت إيران بدء عملية "الوعد الصادق 3" التي تضمنت قصف تل أبيب بمئات الصواريخ.وأظهرت لقطات متداولة مشاهد لدمار وصفته بعض التقارير بأنه غير مسبوق في تل أبيب، بينما قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن إيران خرقت الخطوط الحمراء بإطلاق الصواريخ على مناطق مدنية، على حد وصفه، مضيفا: "مستمرون في الدفاع عن مواطني إسرائيل والنظام الإيراني سيدفع ثمنا كبيرا لقاء أفعاله".وأكد الحرس الثوري الإيراني أن العملية تضمنت قصف عشرات الأهداف والمواقع العسكرية في إسرائيل، ردًا على الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على إيران.وجاء في بيان للحرس الثوري الإيراني: "في أعقاب العدوان والعمليات العدوانية التي قام بها الكيان الإرهابي الصهيوني الوحشي هذا الصباح ضد مناطق إيرانية... بدأ الحرس الثوري الإسلامي رده الساحق والدقيق ضد عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية للكيان الصهيوني الغاصب في الأراضي المحتلة، وأطلق على هذه العملية "الوعد الصادق 3".
https://sarabic.ae/20250615/إيران-تعلن-تدمير-44-طائرة-إسرائيلية-مسيرة-خلال-الـ48-ساعة-الماضية-1101676628.html
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إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الرئيس القبرصي: سأتواصل مع نتنياهو لنقل رسالة من إيران بناء على طلبها
09:24 GMT 15.06.2025 (تم التحديث: 09:43 GMT 15.06.2025)
قال رئيس جمهورية قبرص، نيكوس خريستودوليديس، إنه سيجري، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وذلك بعد أن طلبت إيران من نيقوسيا نقل رسالة إلى إسرائيل.
وأوضح الرئيس القبرصي أن بلاده طلبت أيضا من الاتحاد الأوروبي عقد اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية، من أجل مناقشة التطورات الجارية في المنطقة، وفقا لوكالة
الأنباء القبرصية.
وردا على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، أعلنت إيران بدء عملية "الوعد الصادق 3" التي تضمنت قصف تل أبيب
بمئات الصواريخ.
وأظهرت لقطات متداولة مشاهد لدمار وصفته بعض التقارير بأنه غير مسبوق في تل أبيب، بينما قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن إيران خرقت الخطوط الحمراء بإطلاق الصواريخ على مناطق مدنية، على حد وصفه، مضيفا: "مستمرون في الدفاع عن مواطني إسرائيل والنظام الإيراني سيدفع ثمنا كبيرا لقاء أفعاله".
وأكد الحرس الثوري الإيراني أن العملية تضمنت قصف عشرات الأهداف والمواقع العسكرية في إسرائيل، ردًا على الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على إيران.
وجاء في بيان للحرس الثوري الإيراني: "في أعقاب العدوان والعمليات العدوانية
التي قام بها الكيان الإرهابي الصهيوني الوحشي هذا الصباح ضد مناطق إيرانية... بدأ الحرس الثوري الإسلامي رده الساحق والدقيق ضد عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية للكيان الصهيوني الغاصب في الأراضي المحتلة، وأطلق على هذه العملية "الوعد الصادق 3".