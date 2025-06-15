https://sarabic.ae/20250615/قرار-مفاجئ-بشأن-المتحف-المصري-الكبير-بسبب-التطورات-الإقليمة-الراهنة-1101673719.html
قرار مفاجئ بشأن المتحف المصري الكبير بسبب التطورات الإقليمية الراهنة
قرار مفاجئ بشأن المتحف المصري الكبير بسبب التطورات الإقليمية الراهنة
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة المصرية، أمس السبت، عن قرار جديد بشأن الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير. 15.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-15T06:20+0000
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وأعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية في بيان لها عبر موقعها، أمس السبت، تأجيل افتتاح المتحف،، الذي كان مقررا في الثالث من يوليو/ تموز المقبل، وذلك في ضوء تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة.وأشارت إلى أنه سوف يتم تحديد موعد جديد للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير خلال الربع الأخير من العام الحالي 2025.وأكدت السلطات المصرية أن الموعد الجديد سيتم تحديده والإعلان عنه في الوقت المناسب، بعد التنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان تنظيم فعالية تليق بمكانة مصر الثقافية والسياحية على المستوى الدولي.ويأتي هذا القرار في إطار المسؤولية الوطنية، وحرص الدولة على تقديم حدث عالمي استثنائي يليق بعظمة الحضارة المصرية، وبما يضمن مشاركة دولية واسعة تواكب أهمية الافتتاح، بحسب وزارة السياحة والآثار المصرية.وأكد بيان وزارة السياحة والآثار المصرية أن المتحف المصري الكبير سيواصل استقبال زواره، ضمن مرحلة افتتاحه التجريبي، إلى حين اقتراب موعد الافتتاح الرسمي المرتقب.
https://sarabic.ae/20250527/مصر-تأمل-حضور-بوتين-حفل-الافتتاح-الرسمي-للمتحف-المصري-الكبير-1101028538.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
قرار مفاجئ بشأن المتحف المصري الكبير بسبب التطورات الإقليمية الراهنة
06:20 GMT 15.06.2025 (تم التحديث: 06:35 GMT 15.06.2025)
أعلنت الحكومة المصرية، أمس السبت، عن قرار جديد بشأن الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير.
وأعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية في بيان لها عبر موقعها
، أمس السبت، تأجيل افتتاح المتحف،، الذي كان مقررا في الثالث من يوليو/ تموز المقبل، وذلك في ضوء تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة.
وأشارت إلى أنه سوف يتم تحديد موعد جديد للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير خلال الربع الأخير من العام الحالي 2025.
وأكدت السلطات المصرية أن الموعد الجديد سيتم تحديده والإعلان عنه في الوقت المناسب، بعد التنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان تنظيم فعالية تليق بمكانة مصر الثقافية والسياحية على المستوى الدولي.
ويأتي هذا القرار في إطار المسؤولية الوطنية، وحرص الدولة على تقديم حدث عالمي استثنائي يليق بعظمة الحضارة المصرية، وبما يضمن مشاركة دولية واسعة تواكب أهمية الافتتاح، بحسب وزارة السياحة والآثار المصرية.
وأكد بيان وزارة السياحة والآثار المصرية أن المتحف المصري الكبير سيواصل استقبال زواره، ضمن مرحلة افتتاحه التجريبي، إلى حين اقتراب موعد الافتتاح الرسمي المرتقب.