قرار مفاجئ بشأن المتحف المصري الكبير بسبب التطورات الإقليمية الراهنة

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بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:17 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:31 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:28 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
نووي إيران.. تشكيك من ترامب وتصعيد في الوكالة الذرية و تدخل روسي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:44 GMT
15 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
12:33 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
16:33 GMT
16 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:49 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
إيران تطلق عملية الوعد الصادق ٣ ردا على الهجوم الإسرائيلي، وموسكو تؤكد ضرورة العودة للدبلوماسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تسعى إسرائيل لفرض واقع جديد على دمشق قبيل أي مفاوضات محتملة؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
08:18 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
10:28 GMT
5 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:33 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:23 GMT
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مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تسعى إسرائيل لفرض واقع جديد على دمشق قبيل أي مفاوضات محتملة؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
16:33 GMT
27 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
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https://sarabic.ae/20250615/قرار-مفاجئ-بشأن-المتحف-المصري-الكبير-بسبب-التطورات-الإقليمة-الراهنة-1101673719.html
قرار مفاجئ بشأن المتحف المصري الكبير بسبب التطورات الإقليمية الراهنة
قرار مفاجئ بشأن المتحف المصري الكبير بسبب التطورات الإقليمية الراهنة
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة المصرية، أمس السبت، عن قرار جديد بشأن الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير. 15.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-15T06:20+0000
2025-06-15T06:35+0000
مصر
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وأعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية في بيان لها عبر موقعها، أمس السبت، تأجيل افتتاح المتحف،، الذي كان مقررا في الثالث من يوليو/ تموز المقبل، وذلك في ضوء تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة.وأشارت إلى أنه سوف يتم تحديد موعد جديد للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير خلال الربع الأخير من العام الحالي 2025.وأكدت السلطات المصرية أن الموعد الجديد سيتم تحديده والإعلان عنه في الوقت المناسب، بعد التنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان تنظيم فعالية تليق بمكانة مصر الثقافية والسياحية على المستوى الدولي.ويأتي هذا القرار في إطار المسؤولية الوطنية، وحرص الدولة على تقديم حدث عالمي استثنائي يليق بعظمة الحضارة المصرية، وبما يضمن مشاركة دولية واسعة تواكب أهمية الافتتاح، بحسب وزارة السياحة والآثار المصرية.وأكد بيان وزارة السياحة والآثار المصرية أن المتحف المصري الكبير سيواصل استقبال زواره، ضمن مرحلة افتتاحه التجريبي، إلى حين اقتراب موعد الافتتاح الرسمي المرتقب.
https://sarabic.ae/20250527/مصر-تأمل-حضور-بوتين-حفل-الافتتاح-الرسمي-للمتحف-المصري-الكبير-1101028538.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار

قرار مفاجئ بشأن المتحف المصري الكبير بسبب التطورات الإقليمية الراهنة

06:20 GMT 15.06.2025 (تم التحديث: 06:35 GMT 15.06.2025)
© AP Photo / Khaled Elfiqiالمتحف المصري الكبير، القاهرة
المتحف المصري الكبير، القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2025
© AP Photo / Khaled Elfiqi
تابعنا عبر
أعلنت الحكومة المصرية، أمس السبت، عن قرار جديد بشأن الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير.
وأعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية في بيان لها عبر موقعها، أمس السبت، تأجيل افتتاح المتحف،، الذي كان مقررا في الثالث من يوليو/ تموز المقبل، وذلك في ضوء تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة.
وأشارت إلى أنه سوف يتم تحديد موعد جديد للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير خلال الربع الأخير من العام الحالي 2025.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2025
مصر تأمل حضور بوتين حفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير
27 مايو, 14:31 GMT
وأكدت السلطات المصرية أن الموعد الجديد سيتم تحديده والإعلان عنه في الوقت المناسب، بعد التنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان تنظيم فعالية تليق بمكانة مصر الثقافية والسياحية على المستوى الدولي.
ويأتي هذا القرار في إطار المسؤولية الوطنية، وحرص الدولة على تقديم حدث عالمي استثنائي يليق بعظمة الحضارة المصرية، وبما يضمن مشاركة دولية واسعة تواكب أهمية الافتتاح، بحسب وزارة السياحة والآثار المصرية.
وأكد بيان وزارة السياحة والآثار المصرية أن المتحف المصري الكبير سيواصل استقبال زواره، ضمن مرحلة افتتاحه التجريبي، إلى حين اقتراب موعد الافتتاح الرسمي المرتقب.
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