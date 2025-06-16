الإمارات تكشف عن أول جهاز في العالم للدفع باستخدام العملات الرقمية

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بث مباشر.. مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
08:18 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
10:28 GMT
5 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:33 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:23 GMT
13 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تسعى إسرائيل لفرض واقع جديد على دمشق قبيل أي مفاوضات محتملة؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إيران تلوح بتوسيع الضربات على إسرائيل ،وتل أبيب تهدد بـ"حرق طهران"
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:18 GMT
37 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:29 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
روسيا ستوقع اتفاقيات حكومية دولية مع مالي وبوركينا فاسو للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
بيارق النصر
النصر في ستالينغراد وبداية الاندحار النازي
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة مجبرة على دعم إسرائيل ومن الخطأ أن تتدخل روسيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
أسعار إمدادات الطاقة لأوروبا تشتعل على وقع المواجهة بين إيران وإسرائيل
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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https://sarabic.ae/20250616/الإمارات-تكشف-عن-أول-جهاز-في-العالم-للدفع-باستخدام-العملات-الرقمية-1101710819.html
الإمارات تكشف عن أول جهاز في العالم للدفع باستخدام العملات الرقمية
الإمارات تكشف عن أول جهاز في العالم للدفع باستخدام العملات الرقمية
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "Eden Payment" الإماراتية عن إطلاق أول جهاز من نوعه عالميا يتيح الدفع باستخدام العملات الرقمية، في خطوة جديدة نحو دعم الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاق... 16.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-16T12:08+0000
2025-06-16T12:48+0000
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وفي لقاء خاص مع وكالة "سبوتنيك"، صرّح عبد الله الجاسمي، المدير التنفيذي للشركة، بأن جهاز "Eden" يمثل طفرة تكنولوجية حقيقية، إذ يعد أول حل متكامل في المنطقة لقبول المدفوعات المشفّرة في المتاجر والمنافذ التجارية، مما يجعله خيارًا مثاليًا للأنشطة التجارية والمعاملات اليومية.وأشار الجاسمي إلى أن الجهاز يدعم أكثر من 100 عملة مشفّرة، من بينها بيتكوين (Bitcoin) وإيثريوم (Ethereum)، بالإضافة إلى أكثر من 1.370 عملة رقمية، مما يمنح المستخدمين مرونة غير مسبوقة في اختيار وسائل الدفع.كما أوضح أن الجهاز يتميّز بسرعة معالجة المعاملات، حيث يتم تأكيد عمليات الدفع والتحويل خلال ثوانٍ معدودة، مع إمكانية تتبع كل عملية لحظيًا من خلال واجهة استخدام سهلة وسلسة.وفيما يتعلق بالأمان، أكد الجاسمي أن الجهاز يعتمد على أحدث تقنيات التشفير وبروتوكولات الأمان، بما في ذلك التحقق الثنائي (2FA)، وحماية بيانات المستخدم، إلى جانب دعم إجراءات التحقق من الهوية (KYC)، لضمان حماية تامة للحسابات والمعاملات.وأضاف أن جهاز "Eden" يمكن دمجه بسهولة مع التطبيقات المحمولة الخاصة بالشركة، ما يتيح لأصحاب الأعمال إدارة عمليات الدفع، وسحب الأرباح، وتتبع المعاملات من أي مكان وفي أي وقت.كما نوّه الجاسمي إلى أن الجهاز يوفر بيئة دفع منخفضة التكاليف مقارنة بأنظمة الدفع التقليدية، دون الحاجة إلى رسوم صرف عملات أو أي قيود جغرافية، مما يجعله مثاليًا لكل من الشركات الناشئة والعالمية.وفي ختام حديثه، قال الجاسمي: "من متاجر البيع بالتجزئة إلى المطاعم، مرورًا بصالونات التجميل والمكاتب العقارية والشركات، يحدث جهاز "Eden" تحولا جذريا في طريقة قبول المدفوعات، مقدّما حلا ذكيا بعيدًا عن التعقيدات البنكية التقليدية.وتابع: "نحن اليوم في تواصل مباشر مع عدد من البلدان العربية، والشركات الحكومية، والمؤسسات الأوروبية، بالإضافة إلى جهات روسية، لتطبيق تجربة الجهاز على نطاق دولي أوسع".
https://sarabic.ae/20241112/البتكوين-على-أعتاب-الـ-100-ألف-دولار-1094704211.html
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حصري, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, تقارير سبوتنيك
حصري, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, تقارير سبوتنيك

الإمارات تكشف عن أول جهاز في العالم للدفع باستخدام العملات الرقمية

12:08 GMT 16.06.2025 (تم التحديث: 12:48 GMT 16.06.2025)
© Sputnikالإمارات تعلن إطلاق أول جهاز من نوعه عالميا يتيح الدفع باستخدام العملات الرقمية
الإمارات تعلن إطلاق أول جهاز من نوعه عالميا يتيح الدفع باستخدام العملات الرقمية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2025
© Sputnik
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حصري
أعلنت شركة "Eden Payment" الإماراتية عن إطلاق أول جهاز من نوعه عالميا يتيح الدفع باستخدام العملات الرقمية، في خطوة جديدة نحو دعم الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاق استخدام العملات المشفّرة في الحياة اليومية.
وفي لقاء خاص مع وكالة "سبوتنيك"، صرّح عبد الله الجاسمي، المدير التنفيذي للشركة، بأن جهاز "Eden" يمثل طفرة تكنولوجية حقيقية، إذ يعد أول حل متكامل في المنطقة لقبول المدفوعات المشفّرة في المتاجر والمنافذ التجارية، مما يجعله خيارًا مثاليًا للأنشطة التجارية والمعاملات اليومية.
وأشار الجاسمي إلى أن الجهاز يدعم أكثر من 100 عملة مشفّرة، من بينها بيتكوين (Bitcoin) وإيثريوم (Ethereum)، بالإضافة إلى أكثر من 1.370 عملة رقمية، مما يمنح المستخدمين مرونة غير مسبوقة في اختيار وسائل الدفع.
كما أوضح أن الجهاز يتميّز بسرعة معالجة المعاملات، حيث يتم تأكيد عمليات الدفع والتحويل خلال ثوانٍ معدودة، مع إمكانية تتبع كل عملية لحظيًا من خلال واجهة استخدام سهلة وسلسة.
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وفيما يتعلق بالأمان، أكد الجاسمي أن الجهاز يعتمد على أحدث تقنيات التشفير وبروتوكولات الأمان، بما في ذلك التحقق الثنائي (2FA)، وحماية بيانات المستخدم، إلى جانب دعم إجراءات التحقق من الهوية (KYC)، لضمان حماية تامة للحسابات والمعاملات.
وأضاف أن جهاز "Eden" يمكن دمجه بسهولة مع التطبيقات المحمولة الخاصة بالشركة، ما يتيح لأصحاب الأعمال إدارة عمليات الدفع، وسحب الأرباح، وتتبع المعاملات من أي مكان وفي أي وقت.
كما نوّه الجاسمي إلى أن الجهاز يوفر بيئة دفع منخفضة التكاليف مقارنة بأنظمة الدفع التقليدية، دون الحاجة إلى رسوم صرف عملات أو أي قيود جغرافية، مما يجعله مثاليًا لكل من الشركات الناشئة والعالمية.
وفي ختام حديثه، قال الجاسمي: "من متاجر البيع بالتجزئة إلى المطاعم، مرورًا بصالونات التجميل والمكاتب العقارية والشركات، يحدث جهاز "Eden" تحولا جذريا في طريقة قبول المدفوعات، مقدّما حلا ذكيا بعيدًا عن التعقيدات البنكية التقليدية.
وتابع: "نحن اليوم في تواصل مباشر مع عدد من البلدان العربية، والشركات الحكومية، والمؤسسات الأوروبية، بالإضافة إلى جهات روسية، لتطبيق تجربة الجهاز على نطاق دولي أوسع".
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