https://sarabic.ae/20250616/الإمارات-تكشف-عن-أول-جهاز-في-العالم-للدفع-باستخدام-العملات-الرقمية-1101710819.html

الإمارات تكشف عن أول جهاز في العالم للدفع باستخدام العملات الرقمية

الإمارات تكشف عن أول جهاز في العالم للدفع باستخدام العملات الرقمية

سبوتنيك عربي

أعلنت شركة "Eden Payment" الإماراتية عن إطلاق أول جهاز من نوعه عالميا يتيح الدفع باستخدام العملات الرقمية، في خطوة جديدة نحو دعم الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاق... 16.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-16T12:08+0000

2025-06-16T12:08+0000

2025-06-16T12:48+0000

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وفي لقاء خاص مع وكالة "سبوتنيك"، صرّح عبد الله الجاسمي، المدير التنفيذي للشركة، بأن جهاز "Eden" يمثل طفرة تكنولوجية حقيقية، إذ يعد أول حل متكامل في المنطقة لقبول المدفوعات المشفّرة في المتاجر والمنافذ التجارية، مما يجعله خيارًا مثاليًا للأنشطة التجارية والمعاملات اليومية.وأشار الجاسمي إلى أن الجهاز يدعم أكثر من 100 عملة مشفّرة، من بينها بيتكوين (Bitcoin) وإيثريوم (Ethereum)، بالإضافة إلى أكثر من 1.370 عملة رقمية، مما يمنح المستخدمين مرونة غير مسبوقة في اختيار وسائل الدفع.كما أوضح أن الجهاز يتميّز بسرعة معالجة المعاملات، حيث يتم تأكيد عمليات الدفع والتحويل خلال ثوانٍ معدودة، مع إمكانية تتبع كل عملية لحظيًا من خلال واجهة استخدام سهلة وسلسة.وفيما يتعلق بالأمان، أكد الجاسمي أن الجهاز يعتمد على أحدث تقنيات التشفير وبروتوكولات الأمان، بما في ذلك التحقق الثنائي (2FA)، وحماية بيانات المستخدم، إلى جانب دعم إجراءات التحقق من الهوية (KYC)، لضمان حماية تامة للحسابات والمعاملات.وأضاف أن جهاز "Eden" يمكن دمجه بسهولة مع التطبيقات المحمولة الخاصة بالشركة، ما يتيح لأصحاب الأعمال إدارة عمليات الدفع، وسحب الأرباح، وتتبع المعاملات من أي مكان وفي أي وقت.كما نوّه الجاسمي إلى أن الجهاز يوفر بيئة دفع منخفضة التكاليف مقارنة بأنظمة الدفع التقليدية، دون الحاجة إلى رسوم صرف عملات أو أي قيود جغرافية، مما يجعله مثاليًا لكل من الشركات الناشئة والعالمية.وفي ختام حديثه، قال الجاسمي: "من متاجر البيع بالتجزئة إلى المطاعم، مرورًا بصالونات التجميل والمكاتب العقارية والشركات، يحدث جهاز "Eden" تحولا جذريا في طريقة قبول المدفوعات، مقدّما حلا ذكيا بعيدًا عن التعقيدات البنكية التقليدية.وتابع: "نحن اليوم في تواصل مباشر مع عدد من البلدان العربية، والشركات الحكومية، والمؤسسات الأوروبية، بالإضافة إلى جهات روسية، لتطبيق تجربة الجهاز على نطاق دولي أوسع".

https://sarabic.ae/20241112/البتكوين-على-أعتاب-الـ-100-ألف-دولار-1094704211.html

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