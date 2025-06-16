https://sarabic.ae/20250616/البنك-المركزي-الروسي-الروبل-أصبح-العملة-الرئيسية-التي-تدفع-بها-روسيا-ثمن-وارداتها-من-دول-العالم-1101714167.html

البنك المركزي الروسي: الروبل أصبح العملة الرئيسية التي تدفع بها روسيا ثمن وارداتها من دول العالم

البنك المركزي الروسي: الروبل أصبح العملة الرئيسية التي تدفع بها روسيا ثمن وارداتها من دول العالم

سبوتنيك عربي

تجاوزت حصة الروبل في مدفوعات الصادرات الروسية في أبريل 50% لأول مرة، بينما انخفضت حصة العملة غير الصديقة إلى أدنى مستوى تاريخي، وفقًا لبيانات بنك روسيا التي... 16.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-16T13:40+0000

2025-06-16T13:40+0000

2025-06-16T13:40+0000

اقتصاد

روسيا

العالم

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وارتفعت مدفوعات الروبل للصادرات الروسية في أبريل/نيسان، إلى مستوى قياسي بلغ %52.3، بزيادة قدرها 11.9 نقطة مئوية عن مستواها في العام السابق.وبدأت الدول في جميع مناطق العالم بدفع المزيد بالروبل مقابل السلع الروسية. وشهدت حصة المدفوعات بالعملة الروسية أكبر زيادة في الدول الأفريقية - بنسبة 37.7 نقطة مئوية على مدار العام، لتصل إلى 98.3٪%، وكذلك في القارة الأمريكية - بنسبة 33.7 نقطة مئوية، لتصل إلى 55.6%. في الوقت نفسه، زادت مدفوعات الروبل للصادرات الروسية بشكل ملحوظ في أوقيانوسيا - من 68% إلى 91.1%، وفي آسيا - من 36.7% إلى 48.9%. في جميع المناطق الأربع، سجلت حصة مدفوعات الروبل مقابل السلع والخدمات الروسية في أبريل رقمًا قياسيًا.بالإضافة إلى ذلك، خلال العام الماضي، بدأت دول منطقة البحر الكاريبي في الدفع بالروبل مقابل السلع والخدمات الروسية بوتيرة أكبر - حيث ارتفعت حصة هذه المدفوعات بنسبة 8.7 نقطة مئوية، لتصل إلى 95%. كما ارتفعت حصة معاملات الروبل للصادرات الروسية في أوروبا بنسبة 4.3 نقطة مئوية، لتصل إلى 62.8%.وأخيرًا، انخفضت حصة العملات الصديقة إلى 33.6% من 40.3% في العام السابق. وتستحوذ الصين على أكبر حصة من المدفوعات مقابل السلع الروسية في الدول الآسيوية بنسبة 38.9%، بينما في المناطق الأخرى تقل حصتها عن 10%.

https://sarabic.ae/20250616/الكرملين-بوتين-سيلقي-كلمة-خلال-افتتاح-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-2025--1101708303.html

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