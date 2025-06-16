البنك المركزي الروسي: الروبل أصبح العملة الرئيسية التي تدفع بها روسيا ثمن وارداتها من دول العالم

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بث مباشر.. مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
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03:30 GMT
149 د
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123 د
عرب بوينت بودكاست
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08:18 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
10:28 GMT
5 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:33 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
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ملفات ساخنة
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29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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27 د
عالم سبوتنيك
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59 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
18:30 GMT
29 د
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19:00 GMT
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183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:18 GMT
37 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:29 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
روسيا ستوقع اتفاقيات حكومية دولية مع مالي وبوركينا فاسو للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
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بيارق النصر
النصر في ستالينغراد وبداية الاندحار النازي
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رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
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مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
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بلا قيود
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البنك المركزي الروسي: الروبل أصبح العملة الرئيسية التي تدفع بها روسيا ثمن وارداتها من دول العالم
البنك المركزي الروسي: الروبل أصبح العملة الرئيسية التي تدفع بها روسيا ثمن وارداتها من دول العالم
سبوتنيك عربي
تجاوزت حصة الروبل في مدفوعات الصادرات الروسية في أبريل 50% لأول مرة، بينما انخفضت حصة العملة غير الصديقة إلى أدنى مستوى تاريخي، وفقًا لبيانات بنك روسيا التي... 16.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-16T13:40+0000
2025-06-16T13:40+0000
اقتصاد
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وارتفعت مدفوعات الروبل للصادرات الروسية في أبريل/نيسان، إلى مستوى قياسي بلغ %52.3، بزيادة قدرها 11.9 نقطة مئوية عن مستواها في العام السابق.وبدأت الدول في جميع مناطق العالم بدفع المزيد بالروبل مقابل السلع الروسية. وشهدت حصة المدفوعات بالعملة الروسية أكبر زيادة في الدول الأفريقية - بنسبة 37.7 نقطة مئوية على مدار العام، لتصل إلى 98.3٪%، وكذلك في القارة الأمريكية - بنسبة 33.7 نقطة مئوية، لتصل إلى 55.6%. في الوقت نفسه، زادت مدفوعات الروبل للصادرات الروسية بشكل ملحوظ في أوقيانوسيا - من 68% إلى 91.1%، وفي آسيا - من 36.7% إلى 48.9%. في جميع المناطق الأربع، سجلت حصة مدفوعات الروبل مقابل السلع والخدمات الروسية في أبريل رقمًا قياسيًا.بالإضافة إلى ذلك، خلال العام الماضي، بدأت دول منطقة البحر الكاريبي في الدفع بالروبل مقابل السلع والخدمات الروسية بوتيرة أكبر - حيث ارتفعت حصة هذه المدفوعات بنسبة 8.7 نقطة مئوية، لتصل إلى 95%. كما ارتفعت حصة معاملات الروبل للصادرات الروسية في أوروبا بنسبة 4.3 نقطة مئوية، لتصل إلى 62.8%.وأخيرًا، انخفضت حصة العملات الصديقة إلى 33.6% من 40.3% في العام السابق. وتستحوذ الصين على أكبر حصة من المدفوعات مقابل السلع الروسية في الدول الآسيوية بنسبة 38.9%، بينما في المناطق الأخرى تقل حصتها عن 10%.
https://sarabic.ae/20250616/الكرملين-بوتين-سيلقي-كلمة-خلال-افتتاح-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-2025--1101708303.html
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اقتصاد, روسيا, العالم
اقتصاد, روسيا, العالم

البنك المركزي الروسي: الروبل أصبح العملة الرئيسية التي تدفع بها روسيا ثمن وارداتها من دول العالم

13:40 GMT 16.06.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورروبل
روبل - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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تجاوزت حصة الروبل في مدفوعات الصادرات الروسية في أبريل 50% لأول مرة، بينما انخفضت حصة العملة غير الصديقة إلى أدنى مستوى تاريخي، وفقًا لبيانات بنك روسيا التي درستها وكالة "سبوتنيك".
وارتفعت مدفوعات الروبل للصادرات الروسية في أبريل/نيسان، إلى مستوى قياسي بلغ %52.3، بزيادة قدرها 11.9 نقطة مئوية عن مستواها في العام السابق.
وبدأت الدول في جميع مناطق العالم بدفع المزيد بالروبل مقابل السلع الروسية. وشهدت حصة المدفوعات بالعملة الروسية أكبر زيادة في الدول الأفريقية - بنسبة 37.7 نقطة مئوية على مدار العام، لتصل إلى 98.3٪%، وكذلك في القارة الأمريكية - بنسبة 33.7 نقطة مئوية، لتصل إلى 55.6%. في الوقت نفسه، زادت مدفوعات الروبل للصادرات الروسية بشكل ملحوظ في أوقيانوسيا - من 68% إلى 91.1%، وفي آسيا - من 36.7% إلى 48.9%. في جميع المناطق الأربع، سجلت حصة مدفوعات الروبل مقابل السلع والخدمات الروسية في أبريل رقمًا قياسيًا.
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10:26 GMT
بالإضافة إلى ذلك، خلال العام الماضي، بدأت دول منطقة البحر الكاريبي في الدفع بالروبل مقابل السلع والخدمات الروسية بوتيرة أكبر - حيث ارتفعت حصة هذه المدفوعات بنسبة 8.7 نقطة مئوية، لتصل إلى 95%. كما ارتفعت حصة معاملات الروبل للصادرات الروسية في أوروبا بنسبة 4.3 نقطة مئوية، لتصل إلى 62.8%.
في الوقت نفسه، انخفضت المدفوعات بالعملات غير الصديقة مقابل السلع والخدمات الروسية إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 14.1%، على الرغم من أن حصتها كانت 19.3% قبل عام. في الوقت نفسه، انخفضت في عدد من المناطق إلى أدنى مستوى لها في التاريخ الحديث: في أمريكا - إلى 42.3%، وآسيا - إلى 12.2%، وأفريقيا - إلى 1%.
وأخيرًا، انخفضت حصة العملات الصديقة إلى 33.6% من 40.3% في العام السابق. وتستحوذ الصين على أكبر حصة من المدفوعات مقابل السلع الروسية في الدول الآسيوية بنسبة 38.9%، بينما في المناطق الأخرى تقل حصتها عن 10%.
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