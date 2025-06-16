ممثل أمريكي يثير الجدل برقص "ساخر" حول إيران وإسرائيل

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بث مباشر.. مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
08:18 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
10:28 GMT
5 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:33 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:23 GMT
13 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تسعى إسرائيل لفرض واقع جديد على دمشق قبيل أي مفاوضات محتملة؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إيران تلوح بتوسيع الضربات على إسرائيل ،وتل أبيب تهدد بـ"حرق طهران"
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:18 GMT
37 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:29 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
روسيا ستوقع اتفاقيات حكومية دولية مع مالي وبوركينا فاسو للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
بيارق النصر
النصر في ستالينغراد وبداية الاندحار النازي
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:30 GMT
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بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة مجبرة على دعم إسرائيل ومن الخطأ أن تتدخل روسيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
أسعار إمدادات الطاقة لأوروبا تشتعل على وقع المواجهة بين إيران وإسرائيل
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
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https://sarabic.ae/20250616/ممثل-أمريكي-يثير-الجدل-برقص-ساخر-حول-إيران-وإسرائيل-1101712399.html
ممثل أمريكي يثير الجدل برقص "ساخر" حول إيران وإسرائيل
ممثل أمريكي يثير الجدل برقص "ساخر" حول إيران وإسرائيل
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لممثل أمريكي وهو يرقص على أنغام أغنية عربية، احتفالا بالضربات الإيرانية على إسرائيل. 16.06.2025, سبوتنيك عربي
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مجتمع
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نشر الممثل الأمريكي جاكوب بيرغر مقطع فيديو عبر "تيك توك" يظهر فيه وهو يرقص بطريقة ساخرة، قائلاً: "هكذا أحتفل عندما أسمع أن إيران أرسلت المزيد من الهدايا إلى إسرائيل". الفيديو أثار موجة جدل واسعة على منصات التواصل، حيث انقسمت الآراء بين من وصفه بـ"الاستفزازي" ومن اعتبره "تعليقًا ساخرًا على التوترات الجيوسياسية".عاصفة ترابية "جدارية" تضرب ريف الرقة شرقي سوريا وتثير القلق.. فيديولحظة تحطم طائرة ركاب هندية أثناء إقلاعها من مطار أحمد آباد... فيديو
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

ممثل أمريكي يثير الجدل برقص "ساخر" حول إيران وإسرائيل

13:11 GMT 16.06.2025
© Photo / Xالممثل الأمريكي جاكوب بيرغر يرقص بطريقة ساخرة، احتفالا بضربات إيران على إسرائيل
الممثل الأمريكي جاكوب بيرغر يرقص بطريقة ساخرة، احتفالا بضربات إيران على إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2025
© Photo / X
تابعنا عبر
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لممثل أمريكي وهو يرقص على أنغام أغنية عربية، احتفالا بالضربات الإيرانية على إسرائيل.
نشر الممثل الأمريكي جاكوب بيرغر مقطع فيديو عبر "تيك توك" يظهر فيه وهو يرقص بطريقة ساخرة، قائلاً: "هكذا أحتفل عندما أسمع أن إيران أرسلت المزيد من الهدايا إلى إسرائيل".
الفيديو أثار موجة جدل واسعة على منصات التواصل، حيث انقسمت الآراء بين من وصفه بـ"الاستفزازي" ومن اعتبره "تعليقًا ساخرًا على التوترات الجيوسياسية".
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