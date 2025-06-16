https://sarabic.ae/20250616/ممثل-أمريكي-يثير-الجدل-برقص-ساخر-حول-إيران-وإسرائيل-1101712399.html
ممثل أمريكي يثير الجدل برقص "ساخر" حول إيران وإسرائيل
ممثل أمريكي يثير الجدل برقص "ساخر" حول إيران وإسرائيل
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لممثل أمريكي وهو يرقص على أنغام أغنية عربية، احتفالا بالضربات الإيرانية على إسرائيل. 16.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-16T13:11+0000
2025-06-16T13:11+0000
2025-06-16T13:11+0000
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نشر الممثل الأمريكي جاكوب بيرغر مقطع فيديو عبر "تيك توك" يظهر فيه وهو يرقص بطريقة ساخرة، قائلاً: "هكذا أحتفل عندما أسمع أن إيران أرسلت المزيد من الهدايا إلى إسرائيل". الفيديو أثار موجة جدل واسعة على منصات التواصل، حيث انقسمت الآراء بين من وصفه بـ"الاستفزازي" ومن اعتبره "تعليقًا ساخرًا على التوترات الجيوسياسية".عاصفة ترابية "جدارية" تضرب ريف الرقة شرقي سوريا وتثير القلق.. فيديولحظة تحطم طائرة ركاب هندية أثناء إقلاعها من مطار أحمد آباد... فيديو
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
ممثل أمريكي يثير الجدل برقص "ساخر" حول إيران وإسرائيل
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لممثل أمريكي وهو يرقص على أنغام أغنية عربية، احتفالا بالضربات الإيرانية على إسرائيل.
نشر الممثل الأمريكي جاكوب بيرغر مقطع فيديو عبر "تيك توك" يظهر فيه وهو يرقص بطريقة ساخرة، قائلاً: "هكذا أحتفل عندما أسمع أن إيران أرسلت المزيد من الهدايا إلى إسرائيل".
الفيديو أثار موجة جدل واسعة على منصات التواصل، حيث انقسمت الآراء بين من وصفه بـ"الاستفزازي" ومن اعتبره "تعليقًا ساخرًا على التوترات الجيوسياسية".