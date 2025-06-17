https://sarabic.ae/20250617/إعلام-أمريكي-ترامب-لم-يدعم-فكرة-إسرائيل-باغتيال-خامنئي-1101752324.html
إعلام أمريكي: ترامب لم يدعم فكرة إسرائيل باغتيال خامنئي
إعلام أمريكي: ترامب لم يدعم فكرة إسرائيل باغتيال خامنئي
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يدعم فكرة قيام الجيش الإسرائيلي باغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي. 17.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-17T14:53+0000
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وقالت وسائل الإعلام الأمريكية، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، إن ترامب "استخدم حق النقض" (الفيتو) ضد خطة إسرائيل لاغتيال خامنئي، خلال الأيام القليلة الماضية.وجاء في المقال الذي نشره موقع "أكسيوس": "عندما ظن جيش الدفاع الإسرائيلي أن لديه فرصة لاغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، خلال عطلة نهاية الأسبوع، عارضها ترامب بشدة".وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمةً إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".وأعلنت إسرائيل مقتل أكثر من 20 شخصًا وإصابة أكثر من 600 آخرين في الضربات الإيرانية. بينما أكدت إيران مقتل أكثر من 220 شخصًا وإصابة ما لا يقل عن 1800 آخرين.وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير مقاتلتين إيرانيتين في مطار بطهرانالتليفزيون الإيراني الرسمي: استهداف مجمع الإذاعة والتلفزيون شمال
https://sarabic.ae/20250617/وزارة-الدفاع-الإيرانية-تل-أبيب-لن-تصمد-أمام-حرب-طويلة-مع-طهران-1101740759.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إعلام أمريكي: ترامب لم يدعم فكرة إسرائيل باغتيال خامنئي
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يدعم فكرة قيام الجيش الإسرائيلي باغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي.
وقالت وسائل الإعلام الأمريكية، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، إن ترامب "استخدم حق النقض" (الفيتو) ضد خطة إسرائيل لاغتيال خامنئي، خلال الأيام القليلة الماضية.
وجاء في المقال الذي نشره موقع "أكسيوس": "عندما ظن جيش الدفاع الإسرائيلي أن لديه فرصة لاغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، خلال عطلة نهاية الأسبوع، عارضها ترامب بشدة".
وقال مصدر كبير في الإدارة الأمريكية للموقع: "إنها مواجهة بين آية الله التي تعرفها وآية الله التي لا تعرفها"، وأضاف المصدر أن "تغيير النظام في إيران قد يكون أنسب لإسرائيل منه للولايات المتحدة".
وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمةً إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".
بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.
وأعلنت إسرائيل مقتل أكثر من 20 شخصًا وإصابة أكثر من 600 آخرين في الضربات الإيرانية.
بينما أكدت إيران مقتل أكثر من 220 شخصًا وإصابة ما لا يقل عن 1800 آخرين.
وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية
حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.