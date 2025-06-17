https://sarabic.ae/20250617/الأمم-المتحدة-تحذر-من-أزمة-غير-مسبوقة-وتطلق-نداء-لجمع-29-مليار-دولار-1101730091.html
الأمم المتحدة تحذر من "أزمة غير مسبوقة" وتطلق نداء لجمع 29 مليار دولار
الأمم المتحدة تحذر من "أزمة غير مسبوقة" وتطلق نداء لجمع 29 مليار دولار
سبوتنيك عربي
أطلقت الأمم المتحدة نداء إنسانيا وصفته بأنه ذو أولوية فائقة يتعلق بـ 114 مليون شخص حول العالم، بعدما أقدمت المنظمات الدولية على اتخاذ إجراءات صعبة تتعلق بالعمل... 17.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-17T05:39+0000
2025-06-17T05:39+0000
2025-06-17T05:39+0000
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النداء الأممي يدعو إلى جمع 29 مليار دولار من أجل تلبية احتياجات إنسانية عاجلة للمحتاجين حول العالم، وسط تحذيرات من أزمة تمويل غير مسبوقة في تاريخ العمل الإنساني، حسبما ذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، على موقع "إكس".وقال المكتب في بيانه إن النداء يأتي بعد تسجيل أكبر خفض في التمويل الإنساني على الإطلاق.وقال منسق الإغاثة الطارئة، توم فليتشر، إن تراجع التمويل وضع القطاع الإنساني أمام مفترق طرق، حيث لن يتمكن ملايين الأشخاص من الحصول على الدعم المنقذ للحياة، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تواصل العمل مع شركائها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بالموارد المتاحة.وأكد فليتشر أن الاحتياجات الإنسانية الفعلية تتطلب نحو 44 مليار دولار، لكن مع مضي نصف العام، لم يجمع سوى 5.6 مليار دولار فقط، أي ما يعادل أقل من 13 في المئة من إجمالي التمويل المطلوب.ودعت الأمم المتحدة المانحين إلى التحرك العاجل لتقديم الدعم اللازم، محذّرة من أن التأخر في الاستجابة سيؤدي إلى تفاقم معاناة الملايين في مناطق الأزمات حول العالم.
https://sarabic.ae/20250531/الأمم-المتحدة-الوضع-في-غزة-بلغ-أسوأ-مراحله-والمساعدات-ليس-لها-تأثير-يذكر-1101150794.html
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العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار
الأمم المتحدة تحذر من "أزمة غير مسبوقة" وتطلق نداء لجمع 29 مليار دولار
أطلقت الأمم المتحدة نداء إنسانيا وصفته بأنه ذو أولوية فائقة يتعلق بـ 114 مليون شخص حول العالم، بعدما أقدمت المنظمات الدولية على اتخاذ إجراءات صعبة تتعلق بالعمل الإنساني.
النداء الأممي يدعو إلى جمع 29 مليار دولار من أجل تلبية احتياجات إنسانية عاجلة
للمحتاجين حول العالم، وسط تحذيرات من أزمة تمويل غير مسبوقة في تاريخ العمل الإنساني، حسبما ذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، على موقع "إكس".
وقال المكتب في بيانه إن النداء يأتي بعد تسجيل أكبر خفض في التمويل الإنساني على الإطلاق.
وقال منسق الإغاثة الطارئة
، توم فليتشر، إن تراجع التمويل وضع القطاع الإنساني أمام مفترق طرق، حيث لن يتمكن ملايين الأشخاص من الحصول على الدعم المنقذ للحياة، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تواصل العمل مع شركائها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بالموارد المتاحة.
وأكد فليتشر أن الاحتياجات الإنسانية الفعلية تتطلب نحو 44 مليار دولار، لكن مع مضي نصف العام، لم يجمع سوى 5.6 مليار دولار فقط، أي ما يعادل أقل من 13 في المئة من إجمالي التمويل المطلوب.
ودعت الأمم المتحدة المانحين إلى التحرك العاجل لتقديم الدعم
اللازم، محذّرة من أن التأخر في الاستجابة سيؤدي إلى تفاقم معاناة الملايين في مناطق الأزمات حول العالم.