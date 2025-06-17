الأمم المتحدة تحذر من "أزمة غير مسبوقة" وتطلق نداء لجمع 29 مليار دولار

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بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:18 GMT
37 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:29 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
روسيا ستوقع اتفاقيات حكومية دولية مع مالي وبوركينا فاسو للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
بيارق النصر
النصر في ستالينغراد وبداية الاندحار النازي
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة مجبرة على دعم إسرائيل ومن الخطأ أن تتدخل روسيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
أسعار إمدادات الطاقة لأوروبا تشتعل على وقع المواجهة بين إيران وإسرائيل
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
روسيا ستوقع اتفاقيات حكومية دولية مع مالي وبوركينا فاسو للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
تحديات الرياضة السورية ... كيف تفاعل الشارع الرياضي مع كأس العالم للأندية؟
11:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
كشف أثري جديد في مصر: اكتشاف مقبرة تحتمس الثاني
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أسعار إمدادات الطاقة لأوروبا تشتعل على وقع المواجهة بين إيران وإسرائيل
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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الأمم المتحدة تحذر من "أزمة غير مسبوقة" وتطلق نداء لجمع 29 مليار دولار
الأمم المتحدة تحذر من "أزمة غير مسبوقة" وتطلق نداء لجمع 29 مليار دولار
سبوتنيك عربي
أطلقت الأمم المتحدة نداء إنسانيا وصفته بأنه ذو أولوية فائقة يتعلق بـ 114 مليون شخص حول العالم، بعدما أقدمت المنظمات الدولية على اتخاذ إجراءات صعبة تتعلق بالعمل... 17.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-17T05:39+0000
2025-06-17T05:39+0000
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النداء الأممي يدعو إلى جمع 29 مليار دولار من أجل تلبية احتياجات إنسانية عاجلة للمحتاجين حول العالم، وسط تحذيرات من أزمة تمويل غير مسبوقة في تاريخ العمل الإنساني، حسبما ذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، على موقع "إكس".وقال المكتب في بيانه إن النداء يأتي بعد تسجيل أكبر خفض في التمويل الإنساني على الإطلاق.وقال منسق الإغاثة الطارئة، توم فليتشر، إن تراجع التمويل وضع القطاع الإنساني أمام مفترق طرق، حيث لن يتمكن ملايين الأشخاص من الحصول على الدعم المنقذ للحياة، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تواصل العمل مع شركائها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بالموارد المتاحة.وأكد فليتشر أن الاحتياجات الإنسانية الفعلية تتطلب نحو 44 مليار دولار، لكن مع مضي نصف العام، لم يجمع سوى 5.6 مليار دولار فقط، أي ما يعادل أقل من 13 في المئة من إجمالي التمويل المطلوب.ودعت الأمم المتحدة المانحين إلى التحرك العاجل لتقديم الدعم اللازم، محذّرة من أن التأخر في الاستجابة سيؤدي إلى تفاقم معاناة الملايين في مناطق الأزمات حول العالم.
https://sarabic.ae/20250531/الأمم-المتحدة-الوضع-في-غزة-بلغ-أسوأ-مراحله-والمساعدات-ليس-لها-تأثير-يذكر-1101150794.html
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العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار

الأمم المتحدة تحذر من "أزمة غير مسبوقة" وتطلق نداء لجمع 29 مليار دولار

05:39 GMT 17.06.2025
© AP Photoمركز تقديم مساعدات أممية في الكونغو الديمقراطية
مركز تقديم مساعدات أممية في الكونغو الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أطلقت الأمم المتحدة نداء إنسانيا وصفته بأنه ذو أولوية فائقة يتعلق بـ 114 مليون شخص حول العالم، بعدما أقدمت المنظمات الدولية على اتخاذ إجراءات صعبة تتعلق بالعمل الإنساني.
النداء الأممي يدعو إلى جمع 29 مليار دولار من أجل تلبية احتياجات إنسانية عاجلة للمحتاجين حول العالم، وسط تحذيرات من أزمة تمويل غير مسبوقة في تاريخ العمل الإنساني، حسبما ذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، على موقع "إكس".
وقال المكتب في بيانه إن النداء يأتي بعد تسجيل أكبر خفض في التمويل الإنساني على الإطلاق.
وقال منسق الإغاثة الطارئة، توم فليتشر، إن تراجع التمويل وضع القطاع الإنساني أمام مفترق طرق، حيث لن يتمكن ملايين الأشخاص من الحصول على الدعم المنقذ للحياة، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تواصل العمل مع شركائها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بالموارد المتاحة.
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وأكد فليتشر أن الاحتياجات الإنسانية الفعلية تتطلب نحو 44 مليار دولار، لكن مع مضي نصف العام، لم يجمع سوى 5.6 مليار دولار فقط، أي ما يعادل أقل من 13 في المئة من إجمالي التمويل المطلوب.
ودعت الأمم المتحدة المانحين إلى التحرك العاجل لتقديم الدعم اللازم، محذّرة من أن التأخر في الاستجابة سيؤدي إلى تفاقم معاناة الملايين في مناطق الأزمات حول العالم.
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