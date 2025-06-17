https://sarabic.ae/20250617/الروبل-يصل-لأول-مرة-إلى-50-في-حسابات-عائدات-صادرات-روسيا-1101741401.html
الروبل يصل لأول مرة إلى 50% في حسابات عائدات صادرات روسيا
الروبل يصل لأول مرة إلى 50% في حسابات عائدات صادرات روسيا
سبوتنيك عربي
تجاوزت حصة الروبل في مدفوعات الصادرات الروسية في أبريل/نيسان، 50% لأول مرة، بينما انخفضت حصة العملة غير الصديقة إلى أدنى مستوى تاريخي، وفقًا لبيانات بنك روسيا... 17.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-17T10:33+0000
2025-06-17T10:33+0000
2025-06-17T10:33+0000
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инфографика, روسيا, اقتصاد, العالم
инфографика, روسيا, اقتصاد, العالم
الروبل يصل لأول مرة إلى 50% في حسابات عائدات صادرات روسيا
تجاوزت حصة الروبل في مدفوعات الصادرات الروسية في أبريل/نيسان، 50% لأول مرة، بينما انخفضت حصة العملة غير الصديقة إلى أدنى مستوى تاريخي، وفقًا لبيانات بنك روسيا التي درستها وكالة "سبوتنيك".