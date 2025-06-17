https://sarabic.ae/20250617/ترامب-نعرف-تماما-أين-يختبئ-المرشد-الأعلى-الإيراني-1101755821.html
ترامب: نعرف تماما أين "يختبئ" المرشد الأعلى الإيراني
ترامب: نعرف تماما أين "يختبئ" المرشد الأعلى الإيراني
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه "يعرف بالضبط" مكان تواجد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، مشيرًا إلى أن أمريكا لا تملك خطة للقضاء عليه... 17.06.2025, سبوتنيك عربي
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وكتب ترامب في حسابه على منصة "تروث سوشيال": "نعرف تماما أين يختبئ المرشد الأعلى في إيران. المرشد الأعلى هدف سهل ولن نقضي عليه، على الأقل في الوقت الحالي".وطالب ترامب إيران بـ"استسلام غير مشروط"، على حد تعبيره.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "المجال الجوي الإيراني أصبح تحت السيطرة الأمريكية الكاملة"، على حد قوله.وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمةً إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".وأعلنت إسرائيل مقتل أكثر من 20 شخصًا وإصابة أكثر من 600 آخرين في الضربات الإيرانية. بينما تدّعي إيران مقتل أكثر من 220 شخصًا وإصابة ما لا يقل عن 1800 آخرين.وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.
https://sarabic.ae/20250617/ترامب-المجال-الجوي-الإيراني-أصبح-تحت-السيطرة-الأمريكية-الكاملة-1101755640.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: نعرف تماما أين "يختبئ" المرشد الأعلى الإيراني
16:34 GMT 17.06.2025 (تم التحديث: 16:41 GMT 17.06.2025)
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه "يعرف بالضبط" مكان تواجد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، مشيرًا إلى أن أمريكا لا تملك خطة للقضاء عليه في الوقت الحالي، على حد قوله.
وكتب ترامب في حسابه على منصة "تروث سوشيال": "نعرف تماما أين يختبئ المرشد الأعلى في إيران. المرشد الأعلى هدف سهل ولن نقضي عليه، على الأقل في الوقت الحالي".
وتابع ترامب: "لكننا لا نريد أن تُطلق الصواريخ على المدنيين أو الجنود الأمريكيين. صبرنا بدأ ينفد. شكرًا على اهتمامكم بهذا الأمر!".
وطالب ترامب إيران بـ"استسلام غير مشروط"، على حد تعبيره.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "المجال الجوي الإيراني أصبح تحت السيطرة الأمريكية الكاملة"، على حد قوله.
وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمةً إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".
بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.
وأعلنت إسرائيل مقتل أكثر من 20 شخصًا وإصابة أكثر من 600 آخرين في الضربات الإيرانية.
بينما تدّعي إيران مقتل أكثر من 220 شخصًا وإصابة ما لا يقل عن 1800 آخرين.
وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية
حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.