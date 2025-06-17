https://sarabic.ae/20250617/ترامب-المجال-الجوي-الإيراني-أصبح-تحت-السيطرة-الأمريكية-الكاملة-1101755640.html
ترامب: المجال الجوي الإيراني أصبح تحت السيطرة الأمريكية الكاملة
ترامب: المجال الجوي الإيراني أصبح تحت السيطرة الأمريكية الكاملة
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن "المجال الجوي الإيراني أصبح تحت السيطرة الأمريكية الكاملة"، على حد قوله. 17.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-17T16:22+0000
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وقال ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشال"، التي يملكها: "لدينا الآن سيطرة كاملة وشاملة على سماء إيران".وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمةً إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".وأعلنت إسرائيل مقتل أكثر من 20 شخصًا وإصابة أكثر من 600 آخرين في الضربات الإيرانية. بينما تدّعي إيران مقتل أكثر من 220 شخصًا وإصابة ما لا يقل عن 1800 آخرين.وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.
https://sarabic.ae/20250617/-الرئيس-الإيراني-الشرق-الأوسط-قد-لا-يرى-السلام-أبدا-1101754867.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
ترامب: المجال الجوي الإيراني أصبح تحت السيطرة الأمريكية الكاملة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن "المجال الجوي الإيراني أصبح تحت السيطرة الأمريكية الكاملة"، على حد قوله.
وقال ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشال"، التي يملكها: "لدينا الآن سيطرة كاملة وشاملة على سماء إيران".
وتابع: "كانت إيران تمتلك أجهزة تتبع جوية جيدة ومعدات دفاعية أخرى، بل ووفرة منها، لكنها لا تقارن بالمعدات الأمريكية الصنع والتصميم والتركيب. لا أحد يُتقن تلك الأمور أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية".
وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمةً إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".
بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.
وأعلنت إسرائيل مقتل أكثر من 20 شخصًا وإصابة أكثر من 600 آخرين في الضربات الإيرانية.
بينما تدّعي إيران مقتل أكثر من 220 شخصًا وإصابة ما لا يقل عن 1800 آخرين.
وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية
حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.