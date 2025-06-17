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الرئيس الإيراني: الشرق الأوسط قد لا يرى السلام أبدا

الرئيس الإيراني: الشرق الأوسط قد لا يرى السلام أبدا

سبوتنيك عربي

صرّح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، أن "الشرق الأوسط قد لا يرى السلام والهدوء... 17.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-17T16:04+0000

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ووفقا لبيان صادر عن المكتب الصحفي للرئيس الإيراني، قال بزشكيان: "إسرائيل تنتهك جميع الأعراف الدولية وترتكب جرائم بدعم من القوى العالمية، وإذا استمر هذا التوجه، فقد لا تشهد منطقة الشرق الأوسط سلامًا وهدوءًا دائمين أبدًا".وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمةً إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".وأعلنت إسرائيل مقتل أكثر من 20 شخصًا وإصابة أكثر من 600 آخرين في الضربات الإيرانية. بينما تدّعي إيران مقتل أكثر من 220 شخصًا وإصابة ما لا يقل عن 1800 آخرين.وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.

https://sarabic.ae/20250617/كاتس-إسرائيل-لا-تجري-أي-مفاوضات-لتسوية-الوضع-مع-إيران-1101747460.html

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