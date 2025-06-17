https://sarabic.ae/20250617/-الرئيس-الإيراني-الشرق-الأوسط-قد-لا-يرى-السلام-أبدا-1101754867.html
الرئيس الإيراني: الشرق الأوسط قد لا يرى السلام أبدا
الرئيس الإيراني: الشرق الأوسط قد لا يرى السلام أبدا
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، أن "الشرق الأوسط قد لا يرى السلام والهدوء... 17.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-17T16:04+0000
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ووفقا لبيان صادر عن المكتب الصحفي للرئيس الإيراني، قال بزشكيان: "إسرائيل تنتهك جميع الأعراف الدولية وترتكب جرائم بدعم من القوى العالمية، وإذا استمر هذا التوجه، فقد لا تشهد منطقة الشرق الأوسط سلامًا وهدوءًا دائمين أبدًا".وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمةً إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".وأعلنت إسرائيل مقتل أكثر من 20 شخصًا وإصابة أكثر من 600 آخرين في الضربات الإيرانية. بينما تدّعي إيران مقتل أكثر من 220 شخصًا وإصابة ما لا يقل عن 1800 آخرين.وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.
https://sarabic.ae/20250617/كاتس-إسرائيل-لا-تجري-أي-مفاوضات-لتسوية-الوضع-مع-إيران-1101747460.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الشرق الأوسط, الشرق الاوسط
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الشرق الأوسط, الشرق الاوسط
الرئيس الإيراني: الشرق الأوسط قد لا يرى السلام أبدا
صرّح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، أن "الشرق الأوسط قد لا يرى السلام والهدوء أبدًا إذا استمرت إسرائيل في ارتكاب جرائمها بدعم من الدول الغربية"، على حد قوله.
ووفقا لبيان صادر عن المكتب الصحفي للرئيس الإيراني، قال بزشكيان: "إسرائيل تنتهك جميع الأعراف الدولية وترتكب جرائم بدعم من القوى العالمية، وإذا استمر هذا التوجه، فقد لا تشهد منطقة الشرق الأوسط سلامًا وهدوءًا دائمين أبدًا".
وفي السياق ذاته، أشار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى أن أبوظبي "تدعم بشكل فعّال الاتصالات الرامية إلى خفض التوترات بين إيران وإسرائيل".
وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمةً إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".
بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.
وأعلنت إسرائيل مقتل أكثر من 20 شخصًا وإصابة أكثر من 600 آخرين في الضربات الإيرانية.
بينما تدّعي إيران مقتل أكثر من 220 شخصًا وإصابة ما لا يقل عن 1800 آخرين.
وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية
حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.