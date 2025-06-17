الرئيس الإيراني: الشرق الأوسط قد لا يرى السلام أبدا

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بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:18 GMT
37 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:29 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
روسيا ستوقع اتفاقيات حكومية دولية مع مالي وبوركينا فاسو للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
بيارق النصر
النصر في ستالينغراد وبداية الاندحار النازي
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة مجبرة على دعم إسرائيل ومن الخطأ أن تتدخل روسيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
أسعار إمدادات الطاقة لأوروبا تشتعل على وقع المواجهة بين إيران وإسرائيل
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
روسيا ستوقع اتفاقيات حكومية دولية مع مالي وبوركينا فاسو للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
تحديات الرياضة السورية ... كيف تفاعل الشارع الرياضي مع كأس العالم للأندية؟
11:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
كشف أثري جديد في مصر: اكتشاف مقبرة تحتمس الثاني
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أسعار إمدادات الطاقة لأوروبا تشتعل على وقع المواجهة بين إيران وإسرائيل
12:30 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:37 GMT
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خبير: ما يجري اليوم بين إيران وإسرائيل هو عبارة عن صراع بين مشروعين اقتصاديين كبيرين
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https://sarabic.ae/20250617/-الرئيس-الإيراني-الشرق-الأوسط-قد-لا-يرى-السلام-أبدا-1101754867.html
الرئيس الإيراني: الشرق الأوسط قد لا يرى السلام أبدا
الرئيس الإيراني: الشرق الأوسط قد لا يرى السلام أبدا
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، أن "الشرق الأوسط قد لا يرى السلام والهدوء... 17.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-17T16:04+0000
2025-06-17T16:04+0000
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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ووفقا لبيان صادر عن المكتب الصحفي للرئيس الإيراني، قال بزشكيان: "إسرائيل تنتهك جميع الأعراف الدولية وترتكب جرائم بدعم من القوى العالمية، وإذا استمر هذا التوجه، فقد لا تشهد منطقة الشرق الأوسط سلامًا وهدوءًا دائمين أبدًا".وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمةً إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".وأعلنت إسرائيل مقتل أكثر من 20 شخصًا وإصابة أكثر من 600 آخرين في الضربات الإيرانية. بينما تدّعي إيران مقتل أكثر من 220 شخصًا وإصابة ما لا يقل عن 1800 آخرين.وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.
https://sarabic.ae/20250617/كاتس-إسرائيل-لا-تجري-أي-مفاوضات-لتسوية-الوضع-مع-إيران-1101747460.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الشرق الأوسط, الشرق الاوسط
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الشرق الأوسط, الشرق الاوسط

الرئيس الإيراني: الشرق الأوسط قد لا يرى السلام أبدا

16:04 GMT 17.06.2025
© AP Photo / Evgenia Novozheninaالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Evgenia Novozhenina
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صرّح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، أن "الشرق الأوسط قد لا يرى السلام والهدوء أبدًا إذا استمرت إسرائيل في ارتكاب جرائمها بدعم من الدول الغربية"، على حد قوله.
ووفقا لبيان صادر عن المكتب الصحفي للرئيس الإيراني، قال بزشكيان: "إسرائيل تنتهك جميع الأعراف الدولية وترتكب جرائم بدعم من القوى العالمية، وإذا استمر هذا التوجه، فقد لا تشهد منطقة الشرق الأوسط سلامًا وهدوءًا دائمين أبدًا".

وفي السياق ذاته، أشار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى أن أبوظبي "تدعم بشكل فعّال الاتصالات الرامية إلى خفض التوترات بين إيران وإسرائيل".

وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2025
كاتس: إسرائيل لا تجري أي مفاوضات لتسوية الوضع مع إيران
12:53 GMT
وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمةً إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".

بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.

وأعلنت إسرائيل مقتل أكثر من 20 شخصًا وإصابة أكثر من 600 آخرين في الضربات الإيرانية. بينما تدّعي إيران مقتل أكثر من 220 شخصًا وإصابة ما لا يقل عن 1800 آخرين.
وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.
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