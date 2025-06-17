https://sarabic.ae/20250617/رئيسة-الدولي-للدراسات-الأمنية-أوروبا-تحشد-قواتها-لمنع-سقوط-إسرائيل-وفرض-الهيمنة-على-الشرق-الأوسط-1101751396.html
رئيسة "الدولي للدراسات الأمنية": أوروبا تحشد قواتها لمنع سقوط إسرائيل وفرض الهيمنة على الشرق الأوسط
رئيسة "الدولي للدراسات الأمنية": أوروبا تحشد قواتها لمنع سقوط إسرائيل وفرض الهيمنة على الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
صرحت الدكتورة بدرة قعلول، رئيسة "المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والأمنية" بتونس، بأن "تحرك القوات الأوروبية باتجاه الشرق الأوسط، تعني أن إسرائيل كادت أن... 17.06.2025, سبوتنيك عربي
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وأضافت في حديثها مع "سبوتنيك"، أن "الغرب يريد أن يطلق يد نتنياهو، في المنطقة في إطار إعادة رسم خارطة الشرق الأوسط بالشكل التي تحدث عنه نتنياهو، في وقت سابق".وترى أن "اصطفاف المحور الغربي لفرض الهيمنة بأدوات متعددة يجعل الصورة واضحة بشكل كامل، حيث يسعى الغرب لاستعباد العالم العربي والإسلامي".وترى قعلول أن "دول الشرق والدول العربية وخاصة القوى العظمى يجب ألا تترك إيران وحدها في مواجهة الحلف الغربي، خاصة أن سقوط إيران يعني تداعي سقوط الدول في المنطقة أو الدخول في الحرب العالمية الثالثة"، ولفتت إلى أن "الغرب يسعى لأن تكون الحرب على أرض الشرق الأوسط، وليست على أرضهم".وفي سياق متصل، توعّد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلائي، اليوم الثلاثاء، بـ"كسر ظهر" إسرائيل، مؤكدًا أن تل أبيب "لا تمتلك القدرة على الصمود في حرب طويلة الأمد".وقال المتحدث العسكري الإيراني، في تصريح أدلى به عبر "شبكة خبر"، إن الشعب الإيراني يواجه حاليًا "حربًا مفروضة"، وأن "العدو يسعى إلى إلحاق الأذى بقدرات ومقدرات الشعب الإيراني".وأضاف طلائي أن "إيران تتصرف ضمن إطار دفاعي، لكنها تستخدم في المقابل جميع إمكاناتها الهجومية والدفاعية"، مشددًا على أن "جبهة الدفاع الإيرانية شاملة، ويشارك فيها جميع فئات المجتمع".وذكر جهانغير، في تصريح صحفي، أنه "في حال إعلان حالة الحرب، ستتغير جميع إجراءات المحاكمات والأنظمة القضائية إلى حالة الطوارئ".وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات مرات عدة يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.وأعلن الجيش الإيراني، اليوم الثلاثاء، تدمير "مواقع استراتيجية" إسرائيلية في تل أبيب وحيفا، وفقًا لقائد القوات البرية للجيش الإيراني، كيومرث حيدري.ووفقًا لقائد القوات البرية للجيش الإيراني، فقد استخدمت إيران مئات الطائرات المسيرة لهذا الغرض.وترد إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات مسيرة هجومية. وتقول طهران إن أهداف الضربات هي منشآت عسكرية وصناعية في إسرائيل، بينما يتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.
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حصري, أخبار الشرق الأوسط, تقارير سبوتنيك, غزة, لبنان, أخبار إسرائيل اليوم
حصري, أخبار الشرق الأوسط, تقارير سبوتنيك, غزة, لبنان, أخبار إسرائيل اليوم
رئيسة "الدولي للدراسات الأمنية": أوروبا تحشد قواتها لمنع سقوط إسرائيل وفرض الهيمنة على الشرق الأوسط
حصري
صرحت الدكتورة بدرة قعلول، رئيسة "المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والأمنية" بتونس، بأن "تحرك القوات الأوروبية باتجاه الشرق الأوسط، تعني أن إسرائيل كادت أن تسقط، لذلك تحركت البوارج الحربية والطائرات لمنع سقوط إسرائيل".
وأضافت في حديثها مع "سبوتنيك"، أن "الغرب يريد أن يطلق يد نتنياهو، في المنطقة في إطار إعادة رسم خارطة الشرق الأوسط
بالشكل التي تحدث عنه نتنياهو، في وقت سابق".
وتابعت: "إسرائيل لا يمكنها تحقيق مشروعها التوسعي في ظل وجود إيران، لذلك سعت للتخلص منها بمساعدة الدول الأوروبية، التي لا ترغب في وجود أي سيادة للدول العربية والإسلامية".
وترى أن "اصطفاف المحور الغربي لفرض الهيمنة بأدوات متعددة يجعل الصورة واضحة بشكل كامل، حيث يسعى الغرب لاستعباد العالم العربي والإسلامي".
وترى قعلول أن "دول الشرق والدول العربية وخاصة القوى العظمى يجب ألا تترك إيران وحدها في مواجهة الحلف الغربي، خاصة أن سقوط إيران يعني تداعي سقوط الدول في المنطقة أو الدخول في الحرب العالمية الثالثة"، ولفتت إلى أن "الغرب يسعى لأن تكون الحرب على أرض الشرق الأوسط، وليست على أرضهم".
وشددت على ضرورة "اصطفاف العالم في وجه إسرائيل وأوروبا، لمنع المشروع الغربي الذي يهدف للسيطرة على العالم، خاصة أن إيران فاجئت العالم بقدرتها على استهداف تل أبيب وتدمير مناطق استراتيجية هامة، وأكدت أنها قادرة على ضرب إسرائيل".
وفي سياق متصل، توعّد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلائي، اليوم الثلاثاء، بـ"كسر ظهر" إسرائيل، مؤكدًا أن تل أبيب "لا تمتلك القدرة على الصمود في حرب طويلة الأمد".
وقال المتحدث العسكري الإيراني، في تصريح أدلى به عبر "شبكة خبر"، إن الشعب الإيراني يواجه حاليًا "حربًا مفروضة"، وأن "العدو يسعى إلى إلحاق الأذى بقدرات ومقدرات الشعب الإيراني".
وأشار طلائي إلى أن "العدو أظهر منذ الليلة الأولى استهدافه للنساء والأطفال"، وذكر أن "القوات الإيرانية استهدفت مركزًا أمنيًا استخباريًا إسرائيليًا"، مؤكدًا أنه "في نهاية المطاف، سيتم كسر ظهر إسرائيل".
وأضاف طلائي أن "إيران تتصرف ضمن إطار دفاعي، لكنها تستخدم في المقابل جميع إمكاناتها الهجومية والدفاعية"، مشددًا على أن "جبهة الدفاع الإيرانية شاملة، ويشارك فيها جميع فئات المجتمع".
وبدوره، صرح المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أصغر جهانغير، اليوم الثلاثاء، بأن القائد الأعلى للقوات المسلحة المرشد علي خامنئي، "لم يعلن رسميًا حالة الحرب في البلاد، حتى الآن".
وذكر جهانغير، في تصريح صحفي، أنه "في حال إعلان حالة الحرب
، ستتغير جميع إجراءات المحاكمات والأنظمة القضائية إلى حالة الطوارئ".
وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات مرات عدة يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.
وأعلن الجيش الإيراني، اليوم الثلاثاء، تدمير "مواقع استراتيجية"
إسرائيلية في تل أبيب وحيفا، وفقًا لقائد القوات البرية للجيش الإيراني، كيومرث حيدري.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن حيدري، قوله: "خلال اليوم الماضي، دمرت طائرات مسيرة مختلفة، دقيقة وذات قوة تدميرية، مواقع استراتيجية إسرائيلية في تل أبيب وحيفا".
ووفقًا لقائد القوات البرية للجيش الإيراني، فقد استخدمت إيران مئات الطائرات المسيرة لهذا الغرض.
وترد إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات مسيرة هجومية. وتقول طهران إن أهداف الضربات هي منشآت عسكرية وصناعية في إسرائيل، بينما يتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.