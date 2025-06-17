https://sarabic.ae/20250617/روسيا-هجمات-إسرائيل-المستمرة-على-المواقع-النووية-الإيرانية-تدفع-العالم-نحو-كارثة-نووية-1101758507.html
روسيا: هجمات إسرائيل على المواقع النووية السلمية في إيران تدفع العالم نحو كارثة نووية
روسيا: هجمات إسرائيل على المواقع النووية السلمية في إيران تدفع العالم نحو كارثة نووية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن هجمات إسرائيل المستمرة على المواقع النووية السلمية في إيران، "غير قانونية وتدفع العالم نحو كارثة نووية". 17.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-17T18:25+0000
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وجاء في بيان الخارجية الروسية: "رد الفعل القاسي والرافض للتنازلات من جانب غالبية دول العالم على الضربات الإسرائيلية ضد الأراضي الإيرانية، بما فيها البنية التحتية النووية، إلى جانب نتائج اجتماع مجلس الأمن الدولي الطارئ في 13 يونيو (حزيران الجاري)، والدورة الاستثنائية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 16 يونيو (الجاري)، تثبت أن المسار الهجومي والإجراءات التخريبية للقيادة الإسرائيلية لا تجد تفهمًا ودعمًا إلا من تلك الدول التي تشارك فيها فعليًا وتتحرك بدوافع آنية".ولفت بيان الخارجية الروسية إلى أن أهداف منع الانتشار النووي، والتي تشكل معاهدة حظر الانتشار النووي هدفها الأساسي، لا ينبغي أن تتحقق عن طريق العدوان وعلى حساب الضحايا الأبرياء.وتابع: "تدعو روسيا القيادة الإسرائيلية إلى إدراك الحقيقة والتوقف فورًا عن شن الهجمات على المنشآت والمواقع النووية الخاضعة للضمانات، والتي تخضع لأنشطة التحقق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وأشار بيان الخارجية الروسية إلى أن "الجانب الروسي يتوقع من إدارة الوكالة (الدولية للطاقة الذرية) إعداد تقرير مكتوب مفصّل، في أقرب وقت ممكن، للنظر فيه من قبل مجلس محافظي الوكالة ومجلس الأمن، يتضمن تقييما موضوعيا دون تجميل للضرر، الذي ألحقه الإسرائيليون بأمن المجمع النووي الإيراني، وكذلك لتطبيق ضمانات الوكالة في إيران، بما في ذلك إثارة الذعر لدى المفتشين الموجودين هناك، الذين تعرضت حياتهم لخطر مميت".وفي وقت سابق من اليوم، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، بأن الوضع في الشرق الأوسط مقلق ويتجه حاليًا نحو مزيد من التصعيد.ونوّه بيسكوف إلى أن روسيا ترى الآن، على الأقل، ترددًا إسرائيليًا في اتباع المسار السلمي لحل النزاع مع إيران والسعي إلى الوساطة في هذا الشأن.إيران تعلن تدمير "مواقع استراتيجية" إسرائيلية في تل أبيب وحيفاالبنتاغون يرسل قوات إضافية إلى الشرق الأوسط
https://sarabic.ae/20250617/الكرملين-الوضع-في-الشرق-الأوسط-يثير-القلق-ويتجه-نحو-مزيد-من-التصعيد-1101742035.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
روسيا: هجمات إسرائيل على المواقع النووية السلمية في إيران تدفع العالم نحو كارثة نووية
18:25 GMT 17.06.2025 (تم التحديث: 18:48 GMT 17.06.2025)
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن هجمات إسرائيل المستمرة على المواقع النووية السلمية في إيران، "غير قانونية وتدفع العالم نحو كارثة نووية".
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "رد الفعل القاسي والرافض للتنازلات من جانب غالبية دول العالم على الضربات الإسرائيلية ضد الأراضي الإيرانية، بما فيها البنية التحتية النووية، إلى جانب نتائج اجتماع مجلس الأمن الدولي الطارئ في 13 يونيو (حزيران الجاري)، والدورة الاستثنائية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 16 يونيو (الجاري)، تثبت أن المسار الهجومي والإجراءات التخريبية للقيادة الإسرائيلية لا تجد تفهمًا ودعمًا إلا من تلك الدول التي تشارك فيها فعليًا وتتحرك بدوافع آنية".
وأكد البيان أن "محاولات المعسكر الغربي للتلاعب بالنظام العالمي لعدم الانتشار النووي واستغلاله لتسوية الحسابات السياسية مع الدول غير المرغوب فيها، تكلف المجتمع الدولي ثمنًا باهظًا وهو أمر غير مقبول به على الإطلاق".
ولفت بيان الخارجية الروسية إلى أن أهداف منع الانتشار النووي، والتي تشكل معاهدة حظر الانتشار النووي هدفها الأساسي، لا ينبغي أن تتحقق عن طريق العدوان وعلى حساب الضحايا الأبرياء.
وأضاف البيان: "الهجمات الإسرائيلية المستمرة والمكثفة على المنشآت النووية السلمية في إيران، غير قانونية من وجهة نظر القانون الدولي، وتشكل تهديدات غير مقبولة للأمن الدولي، وتدفع العالم نحو كارثة نووية ستكون عواقبها محسوسة في كل مكان، بما في ذلك إسرائيل ذاتها".
وتابع: "تدعو روسيا القيادة الإسرائيلية إلى إدراك الحقيقة والتوقف فورًا عن شن الهجمات على المنشآت والمواقع النووية الخاضعة للضمانات، والتي تخضع لأنشطة التحقق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأشار بيان الخارجية الروسية إلى أن "الجانب الروسي يتوقع من إدارة الوكالة (الدولية للطاقة الذرية) إعداد تقرير مكتوب مفصّل، في أقرب وقت ممكن، للنظر فيه من قبل مجلس محافظي الوكالة ومجلس الأمن، يتضمن تقييما موضوعيا دون تجميل للضرر، الذي ألحقه الإسرائيليون بأمن المجمع النووي الإيراني، وكذلك لتطبيق ضمانات الوكالة في إيران، بما في ذلك إثارة الذعر لدى المفتشين الموجودين هناك، الذين تعرضت حياتهم لخطر مميت".
وفي وقت سابق من اليوم، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، بأن الوضع في الشرق الأوسط مقلق
ويتجه حاليًا نحو مزيد من التصعيد.
وقال بيسكوف للصحفيين: "الوضع مقلق... يتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين".
ونوّه بيسكوف إلى أن روسيا ترى الآن، على الأقل، ترددًا إسرائيليًا في اتباع المسار السلمي لحل النزاع مع إيران والسعي إلى الوساطة في هذا الشأن.