https://sarabic.ae/20250617/صادرات-روسيا-بالروبل-تتجاوز-50-1101748572.html

صادرات روسيا بالروبل تتجاوز 50%

صادرات روسيا بالروبل تتجاوز 50%

سبوتنيك عربي

في إطار عمل الدولة الروسية على إكساب العملة الوطنية زخما أكبر، من خلال سياسات نقدية تنعكس على العملة الوطنية، تجاوزت حصة الروبل الروسي في مدفوعات الصادرات... 17.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-17T13:28+0000

2025-06-17T13:28+0000

2025-06-17T13:28+0000

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روسيا

الروبل الروسي

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صادرات روسيا بالروبل تتجاوز 50% سبوتنيك عربي صادرات روسيا بالروبل تتجاوز 50%

خطوات متتالية تأتي بنتائج إيجابية للعملة الروسية واقتصاد البلاد، الذي يعتمد خططا مدروسة لمواجهة التحديات الدولية القائمة، وتجاوز العقوبات الدولية.مدفوعات الروبل للصادرات الروسية في أبريل 2025، ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 52.3%، بزيادة قدرها 11.9 نقطة مئوية عن مستواها في العام الماضي 2024، إذ بدأت الدول في جميع أنحاء العالم بدفع المزيد من التعاملات بالروبل مقابل السلع الروسية.هذا الوقع أدى إلى انخفاض المدفوعات بالعملات غير الصديقة مقابل السلع والخدمات الروسية إلى مستوى قياسي بلغ 14.1%، على الرغم من أن حصتها كانت 19.3% قبل عام، وأيضا انخفضت حصة العملات الصديقة إلى 33.6% من 40.3% في العام السابق.عن هذا الموضوع، قال الباحث الاقتصادي أبوبكر الديب، إن "اعتماد روسيا على الروبل في تجارتها الخارجية يمثل نجاحا اقتصاديا واستراتيجيا نحو تعزيز السيادة المالية وتقليل الاعتماد على العملات الأخرى، مما يؤدي إلى ضعف تأثير العقوبات الاقتصادية".في السياق ذاته، يرى الخبير الاقتصادي وسيم بن حسين، أن "روسيا انتهجت سياسة تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية عبر دعم عملتها الوطنية من خلال شراكات تجارية مع عدد من الدول، مما أدى إلى تحسين موقف الروبل مقارنة بالعملات الأخرى".واعتبر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنها "رسالة من روسيا للاعتماد على العملات المحلية والاعتماد على الشركاء في هذا المجال، وبناء نظام مالي متعدد الأقطاب، وعدم الاعتماد على نظام واحد لنقل الأموال، وهذا يؤدي إلى نجاح شراكات أخرى حول العالم".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذا يعبّر عن نجاح موسكو في موازنة التعامل مع تطورات المواقف الدولية، ولكن أيضا تأكيد على دور الدبلوماسية الروسية، ورؤية التحول باتجاه الجنوب العالمي، وتعزيز علاقاتها من خلال برامج واضحة، مما يتطلب استمرارية هذا التعاون لكسب المزيد من النتائج".

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