https://sarabic.ae/20250617/كاتس-إسرائيل-على-وشك-تدمير-10-أهداف-نووية-في-طهران--1101749341.html
كاتس: إسرائيل على وشك تدمير 10 أهداف نووية في طهران
كاتس: إسرائيل على وشك تدمير 10 أهداف نووية في طهران
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، بأن "إسرائيل تضع أكثر من 10 أهداف نووية داخل العاصمة الإيرانية طهران ضمن قائمة الاستهداف المحتملة"،... 17.06.2025, سبوتنيك عربي
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وقال كاتس، في تصريحات متلفزة: "في منطقة طهران ذاتها، هناك أكثر من 10 أهداف نووية. نحن على وشك تدمير هذه المواقع، كما أن منشأة "فوردو" هي مسألة سيتم التعامل معها بالتأكيد أيضا".وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنّت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنّتها إسرائيل هي المنشآت النووية والجنرالات والفيزيائيين النوويين البارزين والقواعد الجوية وأنظمة الدفاع الجوي وصواريخ "أرض-أرض".وأعلنت إسرائيل مقتل أكثر من 20 شخصًا وإصابة أكثر من 600 آخرين في الضربات الإيرانية، بينما أكدت إيران مقتل أكثر من 220 شخصًا وإصابة ما لا يقل عن 1800 آخرين.وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات مرات عدة يوميًا، وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل قصفها.
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كاتس: إسرائيل على وشك تدمير 10 أهداف نووية في طهران
صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، بأن "إسرائيل تضع أكثر من 10 أهداف نووية داخل العاصمة الإيرانية طهران ضمن قائمة الاستهداف المحتملة"، على حد قوله.
وقال كاتس، في تصريحات متلفزة: "في منطقة طهران ذاتها، هناك أكثر من 10 أهداف نووية. نحن على وشك تدمير هذه المواقع، كما أن منشأة "فوردو" هي مسألة سيتم التعامل معها بالتأكيد أيضا".
وأكد أن "كل محاولة لتجديد البرنامج النووي الإيراني، سترد عليها إسرائيل"، موضحًا أن "كل بنية تحتية إدارية تابعة للنظام الإيراني تختلط مع البنية العسكرية، ستعتبر هدفًا لإسرائيل".
وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنّت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنّتها إسرائيل هي المنشآت النووية والجنرالات والفيزيائيين النوويين البارزين والقواعد الجوية وأنظمة الدفاع الجوي وصواريخ "أرض-أرض".
بدورها، إيران التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة، وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.
وأعلنت إسرائيل مقتل أكثر من 20 شخصًا وإصابة أكثر من 600 آخرين في الضربات الإيرانية
، بينما أكدت إيران مقتل أكثر من 220 شخصًا وإصابة ما لا يقل عن 1800 آخرين.
وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات مرات عدة يوميًا، وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية
حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل قصفها.