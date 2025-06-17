الهدوء والأرض الملونة... مسابقة أندريه ستينين الدولية الحادية عشرة للتصوير الصحفي

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بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:18 GMT
37 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:29 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
روسيا ستوقع اتفاقيات حكومية دولية مع مالي وبوركينا فاسو للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
بيارق النصر
النصر في ستالينغراد وبداية الاندحار النازي
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة مجبرة على دعم إسرائيل ومن الخطأ أن تتدخل روسيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
أسعار إمدادات الطاقة لأوروبا تشتعل على وقع المواجهة بين إيران وإسرائيل
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
روسيا ستوقع اتفاقيات حكومية دولية مع مالي وبوركينا فاسو للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
تحديات الرياضة السورية ... كيف تفاعل الشارع الرياضي مع كأس العالم للأندية؟
11:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
كشف أثري جديد في مصر: اكتشاف مقبرة تحتمس الثاني
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أسعار إمدادات الطاقة لأوروبا تشتعل على وقع المواجهة بين إيران وإسرائيل
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:03 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:37 GMT
9 د
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https://sarabic.ae/20250617/1101734564.html
الهدوء والأرض الملونة... مسابقة أندريه ستينين الدولية الحادية عشرة للتصوير الصحفي
الهدوء والأرض الملونة... مسابقة أندريه ستينين الدولية الحادية عشرة للتصوير الصحفي
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة للصور الفائزة في مسابقة أندريه ستينين الدولية الحادية عشرة للتصوير الصحفي. 17.06.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

الهدوء والأرض الملونة... مسابقة أندريه ستينين الدولية الحادية عشرة للتصوير الصحفي

08:08 GMT 17.06.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة للصور الفائزة في مسابقة أندريه ستينين الدولية الحادية عشرة للتصوير الصحفي.
© Photo / Mengdan Zhu/Stenincontest

أشجار الفاكهة تحت المظلات، للمصور منغدان تشو، الصين.

أشجار الفاكهة تحت المظلات، للمصور منغدان تشو، الصين. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Mengdan Zhu/Stenincontest

أشجار الفاكهة تحت المظلات، للمصور منغدان تشو، الصين.

© Photo / Yekaterina Yakel/Stenincontest

سباق حواجز من سلسلة "بطل من عصرنا"، للمصورة يكاترينا ياكل، روسيا.

سباق حواجز من سلسلة &quot;بطل من عصرنا&quot;، للمصورة يكاترينا ياكل، روسيا. - سبوتنيك عربي
2/11
© Photo / Yekaterina Yakel/Stenincontest

سباق حواجز من سلسلة "بطل من عصرنا"، للمصورة يكاترينا ياكل، روسيا.

© Photo / Mustafa AbdulHadi/Stenincontest

يوم عاشوراء، للمصور مصطفى عبد الهادي، البحرين.

يوم عاشوراء، للمصور مصطفى عبد الهادي، البحرين. - سبوتنيك عربي
3/11
© Photo / Mustafa AbdulHadi/Stenincontest

يوم عاشوراء، للمصور مصطفى عبد الهادي، البحرين.

© Photo / Anselmo Cunha dos Santos/Stenincontest

طائرة على مدرج مطار غمرته المياه، للمصور أنسلمو كونيا دوس سانتوس، البرازيل.

طائرة على مدرج مطار غمرته المياه، للمصور أنسلمو كونيا دوس سانتوس، البرازيل. - سبوتنيك عربي
4/11
© Photo / Anselmo Cunha dos Santos/Stenincontest

طائرة على مدرج مطار غمرته المياه، للمصور أنسلمو كونيا دوس سانتوس، البرازيل.

© Photo / So Pyay Lynn/Stenincontest

مجموعة من الشبان يبحرون على قارب ليلا، للصحفي سو باي لين، تايلاند.

مجموعة من الشبان يبحرون على قارب ليلا، للصحفي سو باي لين، تايلاند. - سبوتنيك عربي
5/11
© Photo / So Pyay Lynn/Stenincontest

مجموعة من الشبان يبحرون على قارب ليلا، للصحفي سو باي لين، تايلاند.

© Photo / Mushfiqul Alam/Stenincontest

صورة تعبر عن الهدوء للصحفي مشفق، بنغلاديش.

صورة تعبر عن الهدوء للصحفي مشفق، بنغلاديش. - سبوتنيك عربي
6/11
© Photo / Mushfiqul Alam/Stenincontest

صورة تعبر عن الهدوء للصحفي مشفق، بنغلاديش.

© Photo / Rakibul Alam Khan/Stenincontest

صورة لطفل يلعب بحبال السفن في حوض لبناء السفن، للمصور رقيب علم خان، بنغلاديش.

صورة لطفل يلعب بحبال السفن في حوض لبناء السفن، للمصور رقيب علم خان، بنغلاديش. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Rakibul Alam Khan/Stenincontest

صورة لطفل يلعب بحبال السفن في حوض لبناء السفن، للمصور رقيب علم خان، بنغلاديش.

© Photo / Pelagia Tikhonova/Stenincontest

صورة بعنوان "همس في الصمت"، من سلسلة "بطل من عصرنا" للصحفية بيلاغيا تيخونوفا، روسيا.

صورة بعنوان &quot;همس في الصمت&quot;، من سلسلة &quot;بطل من عصرنا&quot; للصحفية بيلاغيا تيخونوفا، روسيا. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Pelagia Tikhonova/Stenincontest

صورة بعنوان "همس في الصمت"، من سلسلة "بطل من عصرنا" للصحفية بيلاغيا تيخونوفا، روسيا.

© Photo / Pavel Ivshin /Stenincontest

صورة لهدوء الأرض للصحفي بافيل إيفشين، روسيا.

صورة لهدوء الأرض للصحفي بافيل إيفشين، روسيا. - سبوتنيك عربي
9/11
© Photo / Pavel Ivshin /Stenincontest

صورة لهدوء الأرض للصحفي بافيل إيفشين، روسيا.

© Photo / Reza Saifullah/Stenincontest

صورة لاجئي الروهينغا وهم يقفون على قاربهم المنقلب بينما يلقي رجال الإنقاذ حبلًا في المياه لإنقاذهم، للصحفي رضا سيف الله البلد، إندونيسيا.

صورة لاجئي الروهينغا وهم يقفون على قاربهم المنقلب بينما يلقي رجال الإنقاذ حبلًا في المياه لإنقاذهم، للصحفي رضا سيف الله البلد، إندونيسيا. - سبوتنيك عربي
10/11
© Photo / Reza Saifullah/Stenincontest

صورة لاجئي الروهينغا وهم يقفون على قاربهم المنقلب بينما يلقي رجال الإنقاذ حبلًا في المياه لإنقاذهم، للصحفي رضا سيف الله البلد، إندونيسيا.

© Photo / Armin Durgut/Stenincontest

صورة للطقس البارد في البوسنة، للصحفي أرمين دورغوت، البوسنة والهرسك.

صورة للطقس البارد في البوسنة، للصحفي أرمين دورغوت، البوسنة والهرسك. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Armin Durgut/Stenincontest

صورة للطقس البارد في البوسنة، للصحفي أرمين دورغوت، البوسنة والهرسك.

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