الهدوء والأرض الملونة... مسابقة أندريه ستينين الدولية الحادية عشرة للتصوير الصحفي

أشجار الفاكهة تحت المظلات، للمصور منغدان تشو، الصين.
سباق حواجز من سلسلة "بطل من عصرنا"، للمصورة يكاترينا ياكل، روسيا.
سباق حواجز من سلسلة "بطل من عصرنا"، للمصورة يكاترينا ياكل، روسيا.
يوم عاشوراء، للمصور مصطفى عبد الهادي، البحرين.
طائرة على مدرج مطار غمرته المياه، للمصور أنسلمو كونيا دوس سانتوس، البرازيل.
طائرة على مدرج مطار غمرته المياه، للمصور أنسلمو كونيا دوس سانتوس، البرازيل.
مجموعة من الشبان يبحرون على قارب ليلا، للصحفي سو باي لين، تايلاند.
مجموعة من الشبان يبحرون على قارب ليلا، للصحفي سو باي لين، تايلاند.
صورة تعبر عن الهدوء للصحفي مشفق، بنغلاديش.
صورة لطفل يلعب بحبال السفن في حوض لبناء السفن، للمصور رقيب علم خان، بنغلاديش.
صورة لطفل يلعب بحبال السفن في حوض لبناء السفن، للمصور رقيب علم خان، بنغلاديش.
صورة بعنوان "همس في الصمت"، من سلسلة "بطل من عصرنا" للصحفية بيلاغيا تيخونوفا، روسيا.
صورة بعنوان "همس في الصمت"، من سلسلة "بطل من عصرنا" للصحفية بيلاغيا تيخونوفا، روسيا.
صورة لهدوء الأرض للصحفي بافيل إيفشين، روسيا.
صورة لاجئي الروهينغا وهم يقفون على قاربهم المنقلب بينما يلقي رجال الإنقاذ حبلًا في المياه لإنقاذهم، للصحفي رضا سيف الله البلد، إندونيسيا.
صورة لاجئي الروهينغا وهم يقفون على قاربهم المنقلب بينما يلقي رجال الإنقاذ حبلًا في المياه لإنقاذهم، للصحفي رضا سيف الله البلد، إندونيسيا.
صورة للطقس البارد في البوسنة، للصحفي أرمين دورغوت، البوسنة والهرسك.
صورة للطقس البارد في البوسنة، للصحفي أرمين دورغوت، البوسنة والهرسك.