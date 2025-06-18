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https://sarabic.ae/20250618/أجنحة-الشركات-الروسية-تجذب-الأنظار-في-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-2025-1101787176.html
أجنحة الشركات الروسية تجذب الأنظار في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
أجنحة الشركات الروسية تجذب الأنظار في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
سبوتنيك عربي
تواصل "سبوتنيك" مواكبة أجنحة الشركات الروسية المشاركة في "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"، مثل شركات "غازبروم" و"روساتوم" و"ألفا بنك". 18.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-18T12:06+0000
2025-06-18T12:07+0000
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
روسيا
الشركات الروسية
سان بطرسبورغ
فيديو
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ووثّقت عدسة "سبوتنيك"، كيف تجذب أجنحة الشركات الروسية الأنظار، وتحظى باهتمام الزوار الذين يتجولون داخلها ويلتقطون الصور التذكارية، ويصورون مقاطع الفيديو.وكانت فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، قد انطلقت اليوم الأربعاء، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وهو تظاهرة اقتصادية عالمية تستضيفها روسيا، بين 18 و21 يونيو/ حزيران الجاري، والموضوع الرئيسي للمنتدى هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".
https://sarabic.ae/20250618/1101769465.html
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منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, روسيا, الشركات الروسية, سان بطرسبورغ, فيديو
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, روسيا, الشركات الروسية, سان بطرسبورغ, فيديو

أجنحة الشركات الروسية تجذب الأنظار في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025

12:06 GMT 18.06.2025 (تم التحديث: 12:07 GMT 18.06.2025)
© Sputnikأجنحة الشركات الروسية تجذب الأنظار في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
أجنحة الشركات الروسية تجذب الأنظار في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
تواصل "سبوتنيك" مواكبة أجنحة الشركات الروسية المشاركة في "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"، مثل شركات "غازبروم" و"روساتوم" و"ألفا بنك".
ووثّقت عدسة "سبوتنيك"، كيف تجذب أجنحة الشركات الروسية الأنظار، وتحظى باهتمام الزوار الذين يتجولون داخلها ويلتقطون الصور التذكارية، ويصورون مقاطع الفيديو.
الاستعدادات لمنتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي-2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
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انطلاق اليوم الأول من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
07:34 GMT

وقدّمت مقاطعة تشيليابينسك الروسية، خلال فعاليات المنتدى، عرضا مميزا لروبوتات صناعية تجسد مباراة شطرنج حقيقية بين ذراعين آليتين، حيث تعيدان بدقة خطوات لعبة أُجريت بين أسطورة الشطرنج الروسي من مقاطعة تشيليابينسك أناتولي كاربوف، وبطل بلغاريا فيسيلين توبالوف.

وكانت فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، قد انطلقت اليوم الأربعاء، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وهو تظاهرة اقتصادية عالمية تستضيفها روسيا، بين 18 و21 يونيو/ حزيران الجاري، والموضوع الرئيسي للمنتدى هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".
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