أجنحة الشركات الروسية تجذب الأنظار في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
12:06 GMT 18.06.2025 (تم التحديث: 12:07 GMT 18.06.2025)
© Sputnikأجنحة الشركات الروسية تجذب الأنظار في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
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تواصل "سبوتنيك" مواكبة أجنحة الشركات الروسية المشاركة في "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"، مثل شركات "غازبروم" و"روساتوم" و"ألفا بنك".
ووثّقت عدسة "سبوتنيك"، كيف تجذب أجنحة الشركات الروسية الأنظار، وتحظى باهتمام الزوار الذين يتجولون داخلها ويلتقطون الصور التذكارية، ويصورون مقاطع الفيديو.
🟠 أجنحة الشركات الروسية تجذب الأنظار في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 18, 2025
رصدت عدسة "سبوتنيك" أجنحة الشركات الروسية المشاركة في "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"، من بينها "غازبروم"، و"روساتوم"، و"ألفا بنك"#SPIEF2025 https://t.co/Eus6ZOYbYM pic.twitter.com/xUbs0Jf3MY
وقدّمت مقاطعة تشيليابينسك الروسية، خلال فعاليات المنتدى، عرضا مميزا لروبوتات صناعية تجسد مباراة شطرنج حقيقية بين ذراعين آليتين، حيث تعيدان بدقة خطوات لعبة أُجريت بين أسطورة الشطرنج الروسي من مقاطعة تشيليابينسك أناتولي كاربوف، وبطل بلغاريا فيسيلين توبالوف.
وكانت فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، قد انطلقت اليوم الأربعاء، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وهو تظاهرة اقتصادية عالمية تستضيفها روسيا، بين 18 و21 يونيو/ حزيران الجاري، والموضوع الرئيسي للمنتدى هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".