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https://sarabic.ae/20250618/خبير-تصريحات-غروسي-تبرز-التناقض-بين-التزام-إيران-النووي-وسياسات-إسرائيل-العدوانية-1101792832.html
خبير: تصريحات غروسي تبرز التناقض بين التزام إيران النووي وسياسات إسرائيل العدوانية
خبير: تصريحات غروسي تبرز التناقض بين التزام إيران النووي وسياسات إسرائيل العدوانية
سبوتنيك عربي
اعتبر عمر رحمون، المحلل السياسي السوري، أن التصريحات التي أدلى بها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، تؤكد أن "البرنامج النووي الإيراني... 18.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-18T13:48+0000
2025-06-18T13:48+0000
إيران
إسرائيل
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
العالم العربي
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وأضاف رحمون، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذا التقييم المهني والموضوعي من قبل الوكالة الدولية، يعكس التزام إيران بالاتفاقيات والضوابط الدولية، بما في ذلك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات مع الوكالة".وتابع: "في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر، تُظهر هذه التصريحات أن الحملات الإعلامية والسياسية التي تشنها إسرائيل وحلفاؤها ضد إيران تهدف إلى تشويه صورة إيران، وخلق ذرائع لتبرير سياساتهم العدوانية".وأكد أن "إسرائيل التي تمتلك ترسانة نووية غير معلنة، ولا تخضع لأي رقابة دولية، تستخدم هذه الادعاءات كأداة لتحويل الانتباه عن جرائمها، وانتهاكاتها للقانون الدولي في المنطقة، وخاصة في فلسطين".وشدد المحلل السوري على أن "تصريحات غروسي تبرز التناقض الصارخ بين الالتزام الإيراني بالضوابط الدولية وبين السياسات العدوانية لإسرائيل، مما يدعو المجتمع الدولي إلى التركيز على نزع السلاح النووي من المنطقة وضمان حقوق جميع دولها في الأمن والتنمية السلمية".وأكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الأربعاء، أن "مفتشي الوكالة لم يروا أي دليل ملموس على أن إيران لديها برنامج للأسلحة النووية، لكن الوضع لا يزال مثيرا للقلق".وقال: "نحن مفتشون. لسنا محللين سياسيين أو مسؤولين حكوميين. لذلك، من أجل إعلان وجود برنامج نشط للأسلحة النووية، نحتاج إلى أدلة ملموسة، ولم نرَ ذلك بعد. لكن هذا لا يعني أن الوضع غير مقلق".وتابع في مقابلة تلفزيونية: "يشعر المجتمع الدولي بالقلق، ولهذا السبب قُدم في الآونة الأخيرة تقرير جاد إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وأشار غروسي أيضًا إلى أن الممثلين الإيرانيين، خلال محادثاته معهم، ذكّروه بأن تطوير الأسلحة النووية يتعارض مع الإسلام.
https://sarabic.ae/20250618/غروسي-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-لم-تر-أي-دليل-على-أن-إيران-لديها-برنامج-للأسلحة-النووية-1101790962.html
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إيران, إسرائيل, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, العالم العربي, حصري
إيران, إسرائيل, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, العالم العربي, حصري

خبير: تصريحات غروسي تبرز التناقض بين التزام إيران النووي وسياسات إسرائيل العدوانية

13:48 GMT 18.06.2025
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يزور محطة كورسك للطاقة النووية في مقاطعة كرورسك
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يزور محطة كورسك للطاقة النووية في مقاطعة كرورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
© Sputnik . Ilya Pitalev
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حصري
اعتبر عمر رحمون، المحلل السياسي السوري، أن التصريحات التي أدلى بها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، تؤكد أن "البرنامج النووي الإيراني هو برنامج سلمي ولا يوجد دليل على تحويله نحو أغراض عسكرية".
وأضاف رحمون، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذا التقييم المهني والموضوعي من قبل الوكالة الدولية، يعكس التزام إيران بالاتفاقيات والضوابط الدولية، بما في ذلك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات مع الوكالة".
وتابع: "في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر، تُظهر هذه التصريحات أن الحملات الإعلامية والسياسية التي تشنها إسرائيل وحلفاؤها ضد إيران تهدف إلى تشويه صورة إيران، وخلق ذرائع لتبرير سياساتهم العدوانية".
وأكد أن "إسرائيل التي تمتلك ترسانة نووية غير معلنة، ولا تخضع لأي رقابة دولية، تستخدم هذه الادعاءات كأداة لتحويل الانتباه عن جرائمها، وانتهاكاتها للقانون الدولي في المنطقة، وخاصة في فلسطين".

ويرى رحمون أن "الموقف الإيراني الثابت بأن برنامجها النووي سلمي، يتوافق مع الحقوق المشروعة للدول في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية، وهو ما تؤكده التقارير الدورية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في المقابل يستمر العدوان الإسرائيلي في زعزعة استقرار المنطقة، مما يتطلب إدانة دولية واضحة وضغوطا لوقف هذه السياسات التصعيدية".

وشدد المحلل السوري على أن "تصريحات غروسي تبرز التناقض الصارخ بين الالتزام الإيراني بالضوابط الدولية وبين السياسات العدوانية لإسرائيل، مما يدعو المجتمع الدولي إلى التركيز على نزع السلاح النووي من المنطقة وضمان حقوق جميع دولها في الأمن والتنمية السلمية".
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
غروسي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تر أي دليل على أن إيران لديها برنامج للأسلحة النووية
13:12 GMT
وأكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الأربعاء، أن "مفتشي الوكالة لم يروا أي دليل ملموس على أن إيران لديها برنامج للأسلحة النووية، لكن الوضع لا يزال مثيرا للقلق".

ووفقا له، لا يوجد بلد في العالم يقوم بتخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60 %، وهو ما يعادل تقريبا 90 % من الناحية الفنية، وهذا هو بالضبط ما هو مطلوب لصنع أسلحة نووية.

وقال: "نحن مفتشون. لسنا محللين سياسيين أو مسؤولين حكوميين. لذلك، من أجل إعلان وجود برنامج نشط للأسلحة النووية، نحتاج إلى أدلة ملموسة، ولم نرَ ذلك بعد. لكن هذا لا يعني أن الوضع غير مقلق".
وتابع في مقابلة تلفزيونية: "يشعر المجتمع الدولي بالقلق، ولهذا السبب قُدم في الآونة الأخيرة تقرير جاد إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأشار غروسي أيضًا إلى أن الممثلين الإيرانيين، خلال محادثاته معهم، ذكّروه بأن تطوير الأسلحة النووية يتعارض مع الإسلام.
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