https://sarabic.ae/20250618/خبير-تصريحات-غروسي-تبرز-التناقض-بين-التزام-إيران-النووي-وسياسات-إسرائيل-العدوانية-1101792832.html

خبير: تصريحات غروسي تبرز التناقض بين التزام إيران النووي وسياسات إسرائيل العدوانية

خبير: تصريحات غروسي تبرز التناقض بين التزام إيران النووي وسياسات إسرائيل العدوانية

سبوتنيك عربي

اعتبر عمر رحمون، المحلل السياسي السوري، أن التصريحات التي أدلى بها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، تؤكد أن "البرنامج النووي الإيراني... 18.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-18T13:48+0000

2025-06-18T13:48+0000

2025-06-18T13:48+0000

إيران

إسرائيل

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

العالم العربي

حصري

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وأضاف رحمون، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذا التقييم المهني والموضوعي من قبل الوكالة الدولية، يعكس التزام إيران بالاتفاقيات والضوابط الدولية، بما في ذلك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات مع الوكالة".وتابع: "في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر، تُظهر هذه التصريحات أن الحملات الإعلامية والسياسية التي تشنها إسرائيل وحلفاؤها ضد إيران تهدف إلى تشويه صورة إيران، وخلق ذرائع لتبرير سياساتهم العدوانية".وأكد أن "إسرائيل التي تمتلك ترسانة نووية غير معلنة، ولا تخضع لأي رقابة دولية، تستخدم هذه الادعاءات كأداة لتحويل الانتباه عن جرائمها، وانتهاكاتها للقانون الدولي في المنطقة، وخاصة في فلسطين".وشدد المحلل السوري على أن "تصريحات غروسي تبرز التناقض الصارخ بين الالتزام الإيراني بالضوابط الدولية وبين السياسات العدوانية لإسرائيل، مما يدعو المجتمع الدولي إلى التركيز على نزع السلاح النووي من المنطقة وضمان حقوق جميع دولها في الأمن والتنمية السلمية".وأكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الأربعاء، أن "مفتشي الوكالة لم يروا أي دليل ملموس على أن إيران لديها برنامج للأسلحة النووية، لكن الوضع لا يزال مثيرا للقلق".وقال: "نحن مفتشون. لسنا محللين سياسيين أو مسؤولين حكوميين. لذلك، من أجل إعلان وجود برنامج نشط للأسلحة النووية، نحتاج إلى أدلة ملموسة، ولم نرَ ذلك بعد. لكن هذا لا يعني أن الوضع غير مقلق".وتابع في مقابلة تلفزيونية: "يشعر المجتمع الدولي بالقلق، ولهذا السبب قُدم في الآونة الأخيرة تقرير جاد إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وأشار غروسي أيضًا إلى أن الممثلين الإيرانيين، خلال محادثاته معهم، ذكّروه بأن تطوير الأسلحة النووية يتعارض مع الإسلام.

https://sarabic.ae/20250618/غروسي-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-لم-تر-أي-دليل-على-أن-إيران-لديها-برنامج-للأسلحة-النووية-1101790962.html

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إيران, إسرائيل, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, العالم العربي, حصري