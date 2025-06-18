https://sarabic.ae/20250618/دميترييف-صندوق-الاستثمارات-المباشرة-الروسي-يوقع-اتفاقيات-في-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-1101787696.html

دميترييف: صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي يوقع اتفاقيات في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

دميترييف: صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي يوقع اتفاقيات في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، اليوم الأربعاء،... 18.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-18T12:07+0000

2025-06-18T12:07+0000

2025-06-18T12:07+0000

منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025

روسيا

العالم

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وكتب دميترييف على قناته على "تلغرام": "من المتوقع توقيع أكثر من 10 اتفاقيات مع شركاء روس وأجانب من الإمارات والصين وفيتنام والهند وإندونيسيا وعدد من الدول الأخرى".وبالإضافة إلى ذلك، وفي إطار المنتدى، سيعقد صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي أكثر من 10 اجتماعات مع شركاء الصندوق من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والصين وقطر والهند وفيتنام وإندونيسيا وجنوب أفريقيا والبحرين ودول أخرى.انطلق، اليوم الأربعاء، منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025، في مدينة سان بطرسبورغ، وهو تظاهرة اقتصادية عالمية تستضيفها روسيا بين 18 و21 يونيو/ حزيران الجاري.موسكو: روسيا تقيم السوق المحلي عند اتخاذ قرار عودة العلامات التجارية الأجنبيةميدينسكي: أوروبا لا تسمح لكييف بالتوصل إلى اتفاقيات مناسبة من أجل عملية السلام

https://sarabic.ae/20250618/دميترييف-صندوق-الاستثمارات-قد-يعلن-خلال-شهرين-عن-عدد-من-المشروعات-الروسية---الأمريكية-1101783297.html

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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا, العالم