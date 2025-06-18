https://sarabic.ae/20250618/رئيس-مجلس-الأمة-الجزائري-يدعو-إلى-إحياء-اتفاق-المصالحة-الفلسطيني-1101802092.html
رئيس مجلس الأمة الجزائري يدعو إلى إحياء اتفاق المصالحة الفلسطيني
رئيس مجلس الأمة الجزائري يدعو إلى إحياء اتفاق المصالحة الفلسطيني
سبوتنيك عربي
دعا رئيس مجلس الأمة الجزائري عزوز ناصري، إلى إحياء اتفاق المصالحة الفلسطيني، الذي وُقّع في الجزائر عام 2022. 18.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-18T17:08+0000
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ونقل موقع "أخبار الوطن" الجزائري، عن ناصري دعوته إلى "توحيد الصفوف الفلسطينية لمواجهة التحديات الراهنة"، مستذكرًا دور الوحدة الوطنية في انتصار ثورة التحرير الجزائرية.جاء ذلك خلال استقبال ناصري، صباح اليوم الأربعاء، السفير الفلسطيني لدى الجزائر فايز أبو عيطة، في زيارة تأتي في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.وأكد ناصري، خلال اللقاء، دعم الجزائر "المطلق واللا مشروط" للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن "القضية الفلسطينية تمثل أولوية وطنية للجزائر، التي لن تدخر أي جهد لدعمها حتى تحقيق الفلسطينيين كامل حقوقهم"، كما أكد أن "جهود الجزائر في مجلس الأمن الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي ومحاسبة الاحتلال تتم بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد المجيد تبون، الذي يرى أن الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة".واختُتم اللقاء بتأكيد ناصري على استمرار مجلس الأمة الجزائري، دعم فلسطين عبر المنصات البرلمانية والدولية كافة، لإسماع صوتها وتحقيق طموحاتها في الحرية والاستقلال.
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العالم العربي, الجزائر, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار
العالم العربي, الجزائر, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار
رئيس مجلس الأمة الجزائري يدعو إلى إحياء اتفاق المصالحة الفلسطيني
دعا رئيس مجلس الأمة الجزائري عزوز ناصري، إلى إحياء اتفاق المصالحة الفلسطيني، الذي وُقّع في الجزائر عام 2022.
ونقل موقع
"أخبار الوطن" الجزائري، عن ناصري دعوته إلى "توحيد الصفوف الفلسطينية لمواجهة التحديات الراهنة"، مستذكرًا دور الوحدة الوطنية في انتصار ثورة التحرير الجزائرية.
جاء ذلك خلال استقبال ناصري، صباح اليوم الأربعاء، السفير الفلسطيني لدى الجزائر فايز أبو عيطة، في زيارة تأتي في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد ناصري، خلال اللقاء، دعم الجزائر "المطلق واللا مشروط" للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن "القضية الفلسطينية تمثل أولوية وطنية للجزائر، التي لن تدخر أي جهد لدعمها حتى تحقيق الفلسطينيين كامل حقوقهم"، كما أكد أن "جهود الجزائر في مجلس الأمن الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي ومحاسبة الاحتلال تتم بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد المجيد تبون، الذي يرى أن الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة".
من جانبه، قدّر السفير الفلسطيني الدعم الجزائري، مشيدًا بالمواقف الدبلوماسية للجزائر في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، والتي "تعكس وقوفها التاريخي مع القضية الفلسطينية". وأشار إلى أن "الشعب الفلسطيني يرى في النضال الجزائري مصدر إلهام"، مستشهدًا بقول الرئيس الفلسطيني محمود عباس: "جزائر قوية تعني فلسطين قوية".
واختُتم اللقاء بتأكيد ناصري على استمرار مجلس الأمة الجزائري، دعم فلسطين عبر المنصات البرلمانية والدولية كافة، لإسماع صوتها وتحقيق طموحاتها في الحرية والاستقلال.