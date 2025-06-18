https://sarabic.ae/20250618/نائب-مدير-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-يحذر-من-مخاطر-استهداف-محطة-بوشهر-النووية-الإيرانية--1101805210.html

نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحذر من مخاطر استهداف محطة "بوشهر" النووية الإيرانية

نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحذر من مخاطر استهداف محطة "بوشهر" النووية الإيرانية

سبوتنيك عربي

أكد ميخائيل تشوداكوف، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن أي هجوم على محطة "بوشهر" النووية الإيرانية، قد يتسبب في تلوث إشعاعي أكبر بكثير من ذلك... 18.06.2025, سبوتنيك عربي

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2025-06-18T19:06+0000

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وقال تشوداكوف لوكالة "سبوتنيك"، على هامش فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي": "أود أن أقول، بناءً على خبرتي ومنطقي السليم، إنه لا توجد محطة نووية واحدة في العالم محمية من الحرب. تستطيع الصواريخ الحديثة اختراق الحواجز الواقية بسهولة".وأضاف: "لذا، لا يمكن لمحطة نووية أن تنفجر كقنبلة نووية، لكن يمكن تدميرها ونشر التلوث الإشعاعي في المنطقة، وهو ما سيكون أسوأ من الانفجار النووي".وأوضح تشوداكوف أن "الحواجز الواقية للمفاعلات مصممة لحماية البيئة من الحوادث الداخلية، مثل انصهار الوقود أو الحوادث النووية، وليس للحماية من الهجمات الحربية"، مضيفًا: "هذا هو العيب الوحيد في الطاقة النووية، فهي غير محمية من الحروب".وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في وقت سابق من اليوم، إنه "لا دليل على وجود جهد ممنهج لتطوير سلاح نووي في إيران".رئيس هيئة الطاقة الذرية يكشف وضع المنشآت النووية الإيرانية بعد الضربات الإسرائيليةإيران تكشف لأول مرة عن توجيه رسالة إلى أمريكا بشأن الحرب الإسرائيلية عليها

https://sarabic.ae/20250618/غروسي-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-لم-تر-أي-دليل-على-أن-إيران-لديها-برنامج-للأسلحة-النووية-1101790962.html

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