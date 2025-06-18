وزيرة خارجية النمسا السابقة: ترامب لا يريد حربا ضد إيران ولكن قد تفرض عليه
14:19 GMT 18.06.2025 (تم التحديث: 15:07 GMT 18.06.2025)
© Sputnikوزيرة خارجية النمسا السابقة، كارين كناسل
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أعربت كارين كناسل، وزيرة خارجية النمسا السابقة عن أسفها جراء ما يمر به الشرق الأوسط من توتر واضطرابات، مشيرة إلى أنها "زارت إيران أكثر من مرة وعاشت مع الشعب الإيراني".
وقالت كناسل، في حديث لـ"سبوتنيك"، على هامش فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "من المؤسف أن نرى إسرائيل تقوم بهذه الأعمال العدائية تجاه دول في الشرق الأوسط، من قطاع غزة والضفة الغربية إلى جنوب لبنان وسوريا، والآن في إيران".
وتساءلت كناسل عن إمكانية "تدخل الدول العربية لوقف هذا الصراع"، مؤكدة أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يريد الحرب ضد إيران، ولكن قد تُفرض عليه".
🟠صرحت وزيرة خارجية النمسا السابقة كارين كناسل، بأنها تشعر بالأسف على ما يمر به الشرق الأوسط من توتر واضطرابات لأنها كانت في طهران أكثر من مرة وعاشت مع الشعب الإيراني.— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 18, 2025
🔊وأضافت في حديث لـ"سبوتنيك"، على هامش فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أنه "من المؤسف أن نرى إسرائيل… pic.twitter.com/t113TtVFnA
ورأت كناسل أنه "من الممكن عقد حوار مباشر بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب"، لكنها استبعدت أن "يحصل أي لقاء بين روسيا وأوروبا".
وانطلقت فعاليات منتدى بطرسورغ الاقتصادي الدولي، اليوم الأربعاء، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وهو تظاهرة اقتصادية عالمية تستضيفها روسيا بين 18 و21 يوني/ حزيران الجاري، والموضوع الرئيسي للمنتدى هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".