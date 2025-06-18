https://sarabic.ae/20250618/وزيرة-خارجية-النمسا-السابقة-ترامب-لا-يريد-حربا-ضد-إيران-ولكن-قد-تفرض-عليه-1101795606.html

وزيرة خارجية النمسا السابقة: ترامب لا يريد حربا ضد إيران ولكن قد تفرض عليه

وزيرة خارجية النمسا السابقة: ترامب لا يريد حربا ضد إيران ولكن قد تفرض عليه

سبوتنيك عربي

أعربت كارين كناسل، وزيرة خارجية النمسا السابقة عن أسفها جراء ما يمر به الشرق الأوسط من توتر واضطرابات، مشيرة إلى أنها "زارت إيران أكثر من مرة وعاشت مع الشعب... 18.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-18T14:19+0000

2025-06-18T14:19+0000

2025-06-18T15:07+0000

روسيا

النمسا

سان بطرسبورغ

فيديو

منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025

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وقالت كناسل، في حديث لـ"سبوتنيك"، على هامش فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "من المؤسف أن نرى إسرائيل تقوم بهذه الأعمال العدائية تجاه دول في الشرق الأوسط، من قطاع غزة والضفة الغربية إلى جنوب لبنان وسوريا، والآن في إيران".وانطلقت فعاليات منتدى بطرسورغ الاقتصادي الدولي، اليوم الأربعاء، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وهو تظاهرة اقتصادية عالمية تستضيفها روسيا بين 18 و21 يوني/ حزيران الجاري، والموضوع الرئيسي للمنتدى هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".

https://sarabic.ae/20250618/موسكو-من-المهم-إجراء-حوار-مفتوح-حول-كيفية-بناء-عالم-المستقبل-1101781811.html

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روسيا, النمسا, سان بطرسبورغ, فيديو, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025