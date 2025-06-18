https://sarabic.ae/20250618/بوتين-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-أصبح-أكثر-أهمية-بالنسبة-للشركاء-الأجانب-1101790231.html
بوتين: "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" أصبح أكثر أهمية بالنسبة للشركاء الأجانب
بوتين: "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" أصبح أكثر أهمية بالنسبة للشركاء الأجانب
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" أصبح أكثر أهمية بالنسبة للشركاء الأجانب. 18.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-18T12:51+0000
2025-06-18T12:51+0000
2025-06-18T13:04+0000
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
روسيا
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وقال بوتين خلال اجتماع حول القضايا الاقتصادية: "افتتح اليوم في سان بطرسبورغ المنتدى التقليدي، وهو أصبح أكثر أهمية بالنسبة لبلدنا وشركائنا من الخارج".وأضاف: "من البديهي، لتحقيق أقصى قدر من الفعالية في هذا العمل، أن نقيّم الوضع باستمرار، ونرصد اتجاهات الاقتصاد الكلي داخل البلاد، ونأخذ في الاعتبار التحديات الخارجية، والوضع في الأسواق العالمية".وختم: "بناءً على هذا التحليل، أقترح مناقشة إجراءاتنا المحتملة في المستقبل القريب، والابتكارات التشريعية الممكنة، بهدف تحسين ودعم جهودنا الرامية إلى تطوير الاقتصاد والمجال الاجتماعي والمناطق، بل وتنمية روسيا بأكملها".وانطلق، اليوم الأربعاء، منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025، في مدينة سان بطرسبورغ، وهو تظاهرة اقتصادية عالمية تستضيفها روسيا بين 18 و21 يونيو/ حزيران الجاري.موسكو: روسيا تقيم السوق المحلي عند اتخاذ قرار عودة العلامات التجارية الأجنبيةميدينسكي: أوروبا لا تسمح لكييف بالتوصل إلى اتفاقيات مناسبة من أجل عملية السلام
https://sarabic.ae/20250618/دميترييف-صندوق-الاستثمارات-المباشرة-الروسي-يوقع-اتفاقيات-في-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-1101787696.html
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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا
بوتين: "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" أصبح أكثر أهمية بالنسبة للشركاء الأجانب
12:51 GMT 18.06.2025 (تم التحديث: 13:04 GMT 18.06.2025)
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" أصبح أكثر أهمية بالنسبة للشركاء الأجانب.
وقال بوتين خلال اجتماع حول القضايا الاقتصادية: "افتتح اليوم في سان بطرسبورغ المنتدى التقليدي، وهو أصبح أكثر أهمية بالنسبة لبلدنا وشركائنا من الخارج".
وأكد الرئيس بوتين أن المهمة الرئيسية للسلطات، هي تحسين نوعية حياة الروس، قائلا: "مهمتنا الرئيسية والأهم هي تحسين جودة حياة الناس، وتحسين مظهر المدن والبلدات، وتطوير أنظمة الرعاية الصحية والتعليم، وحل المشكلات البيئية، وما إلى ذلك".
وأضاف: "من البديهي، لتحقيق أقصى قدر من الفعالية في هذا العمل، أن نقيّم الوضع باستمرار، ونرصد اتجاهات الاقتصاد الكلي داخل البلاد، ونأخذ في الاعتبار التحديات الخارجية، والوضع في الأسواق العالمية".
وختم: "بناءً على هذا التحليل، أقترح مناقشة إجراءاتنا المحتملة في المستقبل القريب، والابتكارات التشريعية الممكنة، بهدف تحسين ودعم جهودنا الرامية إلى تطوير الاقتصاد والمجال الاجتماعي والمناطق، بل وتنمية روسيا بأكملها".
وانطلق، اليوم الأربعاء، منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025
، في مدينة سان بطرسبورغ، وهو تظاهرة اقتصادية عالمية تستضيفها روسيا بين 18 و21 يونيو/ حزيران الجاري.